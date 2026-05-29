Rusové uspěli s odvoláním. IIHF bude jejich start na světových akcích řešit jednotlivě

Celý proces provázela v posledních měsících složitá vyjednávání a schvalovací řízení uvnitř samotné federace. Rada IIHF nejprve 21. ledna rozhodla, že Rusko kvůli obavám o bezpečnost nezařadí do žádných šampionátů v sezoně 2026/2027.
Proti tomuto verdiktu se však Ruská hokejová federace odvolala k Disciplinární komisi IIHF. A ta 25. května usnesení z ledna anulovala.
Federace však potvrdila, že to neznamená automatický návrat ruských sportovců. „Disciplinární komise dospěla k závěru, že předchozí rozhodnutí není ve své současné formě udržitelné, a proto záležitost vrátila Radě IIHF, aby ji znovu analyzovala na základě bezpečnostních, provozních a sportovních plánů,“ uvedla IIHF v oficiálním prohlášení. Načež dodala, že Rada nyní shromažďuje všechny relevantní informace a bude vydávat rozhodnutí o ruské účasti vždy jednotlivě pro každou akci.
O úspěchu ruského odvolání informovala IIHF den poté, co na svém kongresu v Curychu schválila částečný návrat Běloruska. Podle prohlášení federace nešlo o lehkovážný krok. Prioritou sice zůstává bezpečnost všech účastníků, ale po interních konzultacích IIHF ujistila, že vše proběhne kontrolovaným způsobem.
V nadcházející sezoně se tak běloruští hokejisté do 18 let zúčastní mistrovství světa v elitní divizi, ženy nastoupí ve čtvrté divizi a hokejistky do 18 let v divizi IIIB.