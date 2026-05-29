Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rusové uspěli s odvoláním. IIHF bude jejich start na světových akcích řešit jednotlivě

Autor: ,
  15:39
Mezinárodní hokejová federace (IIHF) oznámila novinky ohledně účasti Ruska a Běloruska na reprezentačních turnajích. Zatímco Bělorusko se po zákazu za podíl na invazi na Ukrajině vrátí do mezinárodních soutěží pro hráče do 18 let od příští sezony, start Ruska zůstává stále nejasný. O jeho případném zapojení do budoucích turnajů se bude rozhodovat vždy jednotlivě.
Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s Kanadou | foto: Reuters

Rusové se radují ve čtvrtfinále s Kanadou z vedoucího gólu Jevgenije Timkina
Ruský trenér Valerij Bragin
Naštvaný brankář Sergej Bobrovskij po porážce ve čtvrtfinále MS od Kanady.
Ruští hokejisté jsou zklamaní z porážky ve čtvrtfinále MS proti Kanadě. Zcela...
17 fotografií

Celý proces provázela v posledních měsících složitá vyjednávání a schvalovací řízení uvnitř samotné federace. Rada IIHF nejprve 21. ledna rozhodla, že Rusko kvůli obavám o bezpečnost nezařadí do žádných šampionátů v sezoně 2026/2027.

Proti tomuto verdiktu se však Ruská hokejová federace odvolala k Disciplinární komisi IIHF. A ta 25. května usnesení z ledna anulovala.

Měla by podle vás IIHF zrušit zákaz startu Rusů na MS?

celkem hlasů: 188

Federace však potvrdila, že to neznamená automatický návrat ruských sportovců. „Disciplinární komise dospěla k závěru, že předchozí rozhodnutí není ve své současné formě udržitelné, a proto záležitost vrátila Radě IIHF, aby ji znovu analyzovala na základě bezpečnostních, provozních a sportovních plánů,“ uvedla IIHF v oficiálním prohlášení. Načež dodala, že Rada nyní shromažďuje všechny relevantní informace a bude vydávat rozhodnutí o ruské účasti vždy jednotlivě pro každou akci.

O úspěchu ruského odvolání informovala IIHF den poté, co na svém kongresu v Curychu schválila částečný návrat Běloruska. Podle prohlášení federace nešlo o lehkovážný krok. Prioritou sice zůstává bezpečnost všech účastníků, ale po interních konzultacích IIHF ujistila, že vše proběhne kontrolovaným způsobem.

V nadcházející sezoně se tak běloruští hokejisté do 18 let zúčastní mistrovství světa v elitní divizi, ženy nastoupí ve čtvrté divizi a hokejistky do 18 let v divizi IIIB.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Carolina vs. MontrealHokej - - 30. 5. 2026:Carolina vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
30. 5. 02:00
  • 1.72
  • 4.39
  • 4.22
Švýcarsko vs. NorskoHokej - Semifinále - 30. 5. 2026:Švýcarsko vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
30. 5. 15:20
  • 1.18
  • 8.22
  • 13.30
Kanada vs. FinskoHokej - Semifinále - 30. 5. 2026:Kanada vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
30. 5. 20:00
  • 2.02
  • 4.14
  • 3.23
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Rusové uspěli s odvoláním. IIHF bude jejich start na světových akcích řešit jednotlivě

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) oznámila novinky ohledně účasti Ruska a Běloruska na reprezentačních turnajích. Zatímco Bělorusko se po zákazu za podíl na invazi na Ukrajině vrátí do...

29. května 2026  15:39

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

29. května 2026  15:15

Zapomeňte na fotbal, hlásí norský hrdina Steen. Média píší o historickém úspěchu

Radost norských hokejistů po senzačním postupu do semifinále mistrovství světa.

Teprve počtvrté v historii se dostali do play off, nikdy ale nedošli tak daleko. Norsko prožívá nezapomenutelný světový šampionát. Ve čtvrtek poprvé postoupilo mezi nejlepší čtyřku celého turnaje,...

29. května 2026  14:20

Zbabělci! Vyřazení Švédové spílali sudím. Nikdy jsme na tom nebyli hůř, zní z médií

Švédskému útočníkovi Oskaru Sundqvistovi pomáhají po zranění z ledu spoluhráči...

Sotva přelezli základní skupinu, nakonec tak švédští hokejisté ještě museli na mistrovství světa pomalu brát zavděk až sedmou pozicí. Vyrovnáním druhého nejhoršího umístění Tre Kronor v poválečné...

29. května 2026  12:30

V Kladně hrál s Jágrem i Plekancem, teď Hlava tvrdí: Chci klub dostat na vrchol

Verva Litvínov - Rytíři Kladno, hokejová extraliga. Nicolas Hlava, autor dvou...

Z Kladna do Litvínova a zpátky. Hokejový útočník Nicolas Hlava byl hlavou u Rytířů už v uplynulé extraligové sezoně, tedy aspoň chvilku, návrat klapl až po ní. Zlákal ho i sportovní ředitel a...

29. května 2026  11:01

Kolik berou nejlepší hokejistky? Zámořská PWHL zveřejnila kompletní seznam platů

Brankářka Minnesoty Nicole Hensleyová zasahuje proti nájezdu Terezy Vanišové.

Kolik si vydělají nejlepší hokejistky světa? Odpověď nabízí seznam platů, který po dohodě s hráčkami zveřejnila elitní zámořská soutěž žen Professional Women’s Hockey League. Obsahuje kompletní...

29. května 2026  10:05

Zdeněk Moták: kariéra a úspěchy nového reprezentačního kouče

Nový kouč českých hokejistů Zdeněk Moták.

Nejprve měl vést reprezentační dvacítku, po březnovém odstoupení Radima Rulíka se dočkal pozice u seniorského národního týmu. Zdeněk Moták, který zažil zatím největší trenérské úspěchy s extraligovým...

29. května 2026  9:59

Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux se podle úřadů oběsil

Claude Lemieux krátce před smrtí, zdraví fanoušky Montreal Canadiens.

Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux, jehož úmrtí ve čtvrtek bez podrobností oznámila jako první asociace veteránů NHL, spáchal sebevraždu. Úřad šerifa v Palm Beach County uvedl, že se...

29. května 2026  9:30

Loučení bez fanfár, pro tým i pro Rulíka. Češi na víc neměli, ze zlaté Prahy žít nelze

Český brankář Josef Kořenář hledá puk ve skrumáži hokejistů ve čtvrtfinálovém...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Z ledu odjížděli se stejným pocitem jako na dvou předchozích velkých turnajích. Zklamaně, smutně. Další čtvrtfinále, další konec. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ani tentokrát nezahrají...

29. května 2026  8:56

Dostal jsem sám sebe pod tlak. Mrzí mě to, říkal sebekritický Blümel. Řešil psychologa

Český útočník Matěj Blümel (81) se snaží objet dostupujícího finského útočníka...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nezastíral, že od sebe čekal víc. Mnohem víc. „Jaké pro mě bylo mistrovství? No, hodně těžké,“ přiznal Matěj Blümel po čtvrtfinálové porážce českých hokejistů s Finskem (1:4). Nebyl tak produktivní,...

29. května 2026  5:58

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Norsko - Lotyšsko 2:0. Seveřané poprvé v semifinále, Haukeland vychytal třetí nulu

Tinus Koblar slaví se spoluhráči na střídačce gól ve čtvrtfinále mistrovství...

Norští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa ve Fribourgu Lotyšsko 2:0 a poprvé v historii postoupili v play off mezi nejlepší čtyřku. Soupeřem svěřenců trenéra Pettera Thoresena v boji...

28. května 2026  20:19,  aktualizováno  29. 5.

Švýcarsko - Švédsko 3:1. Suverénní jízda domácích pokračuje, postup řídil Josi

Denis Malgin střílí druhý gól Švýcarska ve čtvrtfinále mistrovství světa proti...

Hokejisté Švýcarska porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu Švédsko 3:1 a v sobotním semifinále se utkají s Norskem, které vyřadilo Lotyšsko. Klíčovou postavou domácí reprezentace byl...

28. května 2026  20:20,  aktualizováno  29. 5.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.