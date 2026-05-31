První země bojkotují návrat Běloruska do hokeje. Rusko cítí šanci: Pozastavíme KHL

I přes probíhající válku na Ukrajině pouští IIHF zpět do hry běloruské hokejisty. Možná i po vzoru oznámení Mezinárodního olympijského výboru zkraje května, který už nedoporučuje další omezování účasti sportovců z této země.
„Bělorusko je přitom i nadále spojencem Ruska ve válce proti Ukrajině a poskytuje mu své území k terorizování civilního obyvatelstva naší země,“ ohradil se prezident ukrajinské hokejové federace Serhij Mazur. „Důrazně odsuzujeme rozhodnutí IIHF a budeme i nadále hájit spravedlivé verdikty, připravujeme odvolání.“
Mezinárodní federace dosud opakovaně prodlužovanou neúčast Ruska a Běloruska vždy odůvodňovala nevyhovujícími „bezpečnostními podmínkami“, které opakovaně vyhodnocuje.
Běloruské zástupce vrací do hry na ženském mistrovství světa čtvrté divize, největší odezvu ale vyvolává účast na juniorské úrovni. V ženském turnaji divize IIIB a také v elitním mužském.
„Verdikt se dotkl litevské ženské reprezentace do 18 let, která by tak ve třetí divizi neměla debutovat,“ hlásí ve zprávě s titulkem Litva odmítla na mistrovství světa nastoupit proti běloruským vrstevnicím a turnaje se nezúčastní litevská federace na svém webu. Asociace podala IIHF žádost pořádat zápasy ve třetí divizi v hale v Kaunasu, jakmile se ale dozvěděla o povolení účasti běloruských juniorek, kandidaturu stáhla.
V mužské kategorii by se Bělorusové měli představit ve skupině s Kanadou, Finskem, Slovenskem i s Českem.
Šampionátu se zúčastní také Lotyšsko, které počátkem května hrálo s národním týmem o bronz. Na Bělorusko by mělo narazit nejdřív v play off. Tamní federace ale už dala najevo pevný postoj, ke kterému ji předurčují i zákony pobaltského státu.
„Účast na turnaji Lotyšsko plánuje, neplánuje ale hrát zápasy proti běloruskému týmu,“ předeslal ve vyjádření pro lotyšskou veřejnoprávní televizi LTV generální sekretář svazu Roberts Plavejs.
V zemi v rámci solidarity s Ukrajinou platí, že národní týmy v kolektivních sportech nesmí soutěžit s Ruskem a Běloruskem pod hrozbou trestního stíhání. Mladí Lotyši by tak v případě nástupu k zápasu čelili buď obvinění, nebo případnému vyřazení.
Před dvěma týdny, konkrétně 15. května, takto fotbalisté do devatenácti let nenastoupili ke kvalifikačnímu utkání na mistrovství Evropy. Zápas byl federací UEFA kontumován ve prospěch Běloruska (3:0) a poražený navíc obdržel pokutu pět tisíc euro.
„V době, kdy válka na Ukrajině pokračuje, jsou nadále zabíjeni civilisté, je systematicky ničená civilní a kritická infrastruktura a denně jsou páchány válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, jsou taková rozhodnutí morálně neospravedlnitelné a neslučitelné se základními hodnotami sportu a olympijského hnutí,“ opakuje lotyšské ministerstvo školství a vědy.
A to už od rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru.
Zatím se čeká, jak na verdikt, který IIHF učinila přímo v dějišti 89. mistrovství světa v Curychu, zareagují další země, včetně Finska, Švédska či Česka, které například nepouští ani hokejisty, co od vypuknutí války na Ukrajině působili v KHL, do svých reprezentací.
Ozvat by se mohlo i Švýcarsko, které by patrně o sportovní cestou vybojovaný postup v osmnáctkách přišlo o právě na úkor návratu Běloruska.
To naopak změnu logicky vítá: „Vnímáme to jako důležitý a pozitivní krok pro běloruský hokej. Návrat tří týmů je v první řadě uznáním talentu a tvrdé práce našich sportovců a poctou ohromné práci, kterou federace a náš olympijský výbor vykonaly pro opětovné začlenění do globální sportovní komunity. Junioři jsou budoucností běloruského hokeje a teď se jim otevírají dveře, které měly být vždy otevřené. Uděláme vše pro to, abychom všechny běloruské týmy co nejrychleji vrátili na mezinárodní scénu,“ nechal se slyšet svazový šéf Alexandr Bogdanovič.
A rozhodnutí dodává naději i Rusku, které navíc uspělo s odvoláním k Disciplinární komisi IIHF, která odvolala rozhodnutí Rady IIHF o plošném zákazu účasti na turnajích pod záštitou mezinárodní federace v sezoně 2026/27.
Nyní musí federace vyřazení válečného agresora posuzovat jednotlivě, turnaj po turnaji. Což pochopitelně zaujalo tamní novináře i širší veřejnost. V Rusku cítí šanci.
Server allhockey.ru už se zeptal Alexeje Morozova, prezidenta KHL, co bude dělat, pokud Rusko přijmou na následující mistrovství světa 2027.
„Všechno mámě jasně napsané v zákoně o sportu, který schválilo ministerstvo. Hráče z KHL musíme uvolnit sedm dní před začátkem šampionátu, u olympijských her se nad tím teď neuvažuje, ty se ani v dohledné době neuskuteční, v příští sezoně je ale v plánu mistrovství světa. A v takovém případě ligu pozastavíme.“