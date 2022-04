Bavila mě naše dominance, rozplýval se kouč osmnáctky po demolici Švýcarů

„Vyšel nám vstup do utkání. Přitom jsme všichni měli v hlavách, že projít přes čtvrtfinále už se nějakou dobu nepovedlo. Pro postup jsme udělali všechno a jsem jen rád, že to vyšlo,“ řekl Petr.

Jeho výběr jasně držel osud utkání ve svých rukách. O vítězství rozhodl už v první třetině, kterou vyhrál 4:0. „Baví mě naše dominance a musím si přihřát polívčičku. Moc mě baví, jak kluci reagují. Přišli jsme k nim někdy v polovině července před Hlinka Gretzky Cupem a nyní, ať už to byla ofenzivní nebo defenzivní stránka, všechno klaplo. Jsem rád za tuto zpětnou vazbu,“ pousmál se.

Osmnáctka na MS v Landshutu zabojuje o cenné kovy, což vnímá jako pozitivní signál. „Už mě nebaví poslouchat, jak je český hokej špatný. To jsem zmínil i v kabině před zápasem. Vím, že nás ještě čeká spousta práce, ale pro mladé kluky je to výborný vzkaz,“ uvedl Petr.

O to, že by sebevědomí týmu vyrostlo do závratných výšin, se po cenné výhře nad Kanadou a po jednoznačném průběhu čtvrtfinále nebojí. „Mužstvo už samo ví, co dělat a jen čeká, až zlehčíme situaci, aby se uvolnila atmosféra. Hráči už žijí pro sebe, tohle je trenérský sen. Možná už odtud můžu odjet a podívat se na televizi, jak si to tady budou kluci dávat,“ usmál se.

V semifinále čeští mladíci narazí na Američany. „Víme, o čem ten příběh bude. Ze zápasu s Amerikou už tady zkušenost máme, z toho utkání připravíme s partou kluků kolem mě dost klipů. Na svůj tým se mohu spolehnout, ale teď si na chvíli můžeme užít tento okamžik. Pro tohle děláme hokej,“ uzavřel Jakub Petr.