Hattrickem skolil Slováky, trápil i Česko. Zběhlé Švédy vede bek, co sahá po NHL

ŠVÉDSKÝ SUPERTALENT. Obránce Axel Sandin-Pelikka slaví gól do české sítě v semifinále mistrovství světa juniorů 2024. Později ho na turnaji také vyhlásili nejlepším bekem. | foto: Profimedia.cz

I vzhledem k jeho schopnostem český národní tým vůbec poprvé v základní skupině nepůjde do utkání jako favorit. Pokud si chce vydobýt nejlepší výchozí pozici pro čtvrtfinále, potřebuje během silvestrovské noci vyhrát.

Což znamená také dávat bedlivý pozor právě na Sandina-Pellikku. Byť by to za normálních okolností měl být Švéd, kdo má z pozice obránce hlídat, on není běžným zadákem.

Švédský supertalent. Obránce Axel Sandin-Pellikka obratně manipuluje s kotoučem.

„Mým vzorem je Erik Karlsson,“ odkazuje se na trojnásobného držitele ceny pro nejlepšího obránce NHL, který momentálně ve čtyřiatřiceti působí v Pittsburghu.

Devatenáctiletý „následovník“ s ním bývá hojně porovnáván. Nedivte se. Oba jsou si podobní nejen vizuálně lehce drobnější postavou o 180centimetrové výšce a držením hole vpravo, ale i bruslařským stylem, zrychlením a dovednostmi.

Erik Karlsson ze San Jose s Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL. Švédský obránce Erik Karlsson atakuje Connora McDavida z týmu Severní Ameriky.

„Měl jsem je oba v podobném věku a Axel mi Erika opravdu trochu připomíná, z chyb si velkou hlavu nedělají,“ citoval prestižní The Athletic někdejšího asistenta u reprezentační osmnáctky a dvacítky Roberta Ohlssona. A rovněž dnes už bývalého trenéra Skellefteå, kde se švédský holobrádek stále vyhrává.

Axel Sandin-Pellikka Profil Axel Sandin-Pellikka Datum a místo narození: 11. března 2005, Gällivare (Švédsko)

Výška: 180 cm

Váha: 84 kg

Pozice: Obránce

Držení hole: Pravé

Tým: Skellefteå

Kluby NHL: Detroit Red Wings (draftován v 1. kole, ze 17. pozice)

Vede si výborně. Dostává prostor navíc, hraje přesilovky. Nejvyšší soutěží se mihotá už třetí sezonu a domácí prostředí mu svědčí. Však v tomto ročníku během pětadvaceti zápasů nakupil úžasných dvaadvacet bodů!

„Ten kluk je fakt vynikající. Jeho strop je klidně takový, že může být mezi nejlepšími hráči na světě,“ mínil Ohlsson, jenž si byvšího svěřence pochvaloval už loni, kdy v lize nasázel deset branek. „Je to ještě dlouhá cesta, ale veškeré dispozice má.“

Pokud jste viděli duely Tre Kronor se Slovenskem nebo Švýcarskem, mohli jste se dokonale přesvědčit sami. Sandin-Pellikka na ledě pokaždé dominoval. Zdobí ho typicky švédský střih hráče, který puk ani pod tlakem neodevzdává. Navrch se nezdráhá složitěji kličkovat, finesy k němu jednoduše patří. A zároveň skáče také do soupeřových pokusů.

Při úvodním zápase se Slováky režíroval obrat, byl u prvních čtyř z pěti gólů. Sám slavil hattrick, kterým prokázal úžasné střelecké schopnosti. Jednou pálil z první, podruhé při dokonalé ráně švihem zazvonil o tyčku, potřetí svůj pokus šikovně schoval.

Kapitán švédské dvacítky Axel Sandin-Pellikka slaví hattrick v utkání proti Slovensku, spolu s ním se radují útočník Otto Stenberg (25) a obránce Rasmus Bergqvist (vzadu).

V souboji s alpskou zemí zase přidal dvě asistence a v krkolomné pozici po přiťuknutí z bekhendu na forhend zaskočil gólmana Kirsche rychlým zakončením. Se sedmi body se řadí k nejproduktivnějším hráčům šampionátu.

Po tomhle talentu sáhl Detroit na draftu 2023. Celek historicky prošpikovaný skvělými hokejisty se zkušenostmi ze švédské ligy. Taky si znalci s oběma značkami spojují velká jména. Obránce Nicklase Lidströma s Niklasem Kronwallem, útočníky Henrika Zetterberga, Johana Franzéna či Thomase Holmströma.

Bývalý výtečný švédský obránce Nicklas Lidström Zdeno Chára (vpravo) z Bostonu a Henrik Zetterberg z Detroitu v souboji o puk

Všem jmenovaným ještě Red Wings dali čas, aby se oťukali v nynější SHL. V současnosti to platí třeba pro forvarda Lucase Raymonda a německého zadáka Moritze Seidera, kteří se už v blyštivé NHL také usadili.

Ani na Sandina-Pellikku nespěchají: „To nemá ani smysl,“ hlásil pro NHL.com Dan Cleary, ředitel hráčského rozvoje v Detroitu. „Nemám pocit, že by bylo na škodu nechat ho hrát doma. Na farmě v Grand Rapids je to pro obránce těžké. Mohl by sem bez problému přijít hrát, ale Skellefteå je opravdu dobré místo pro rozvoj, v hezkém městě, ve skvělé lize.“

Párkrát do měsíce se za juniorem vydá ikona Kronwall, který mu dělá development kouče. Volně přeloženo, hledí na jeho vývoj. Asi nepřekvapí, že Sandin-Pellikka piluje hlavně defenzivní činnost, silovost a čtení hry, v němž se už tak řadí mezi velké přísliby.

KOČKOVANÁ. Švédský obránce Niklas Kronwall se pošťuchuje s českým útočníkem Petrem Průchou.

Angažmá v Evropě mu navíc přineslo ještě jeden bonus. Mohl se v klídku těšit na další mládežnický světový šampionát – svůj třetí.

Při první akci kousal semifinálovou porážku od Čechů, o rok později naopak kromě zmíněného gólu přispěl ještě asistencí a celkově skvělým výkonem k rovnocenné odplatě, navíc ho vyhlásili nejlepším obráncem MS. Přesto zlato doma v Göteborgu nezískal.

Z těžké finálové porážky 2:6 proti Američanům si dokonce odnesl kuriózní zranění. Frustrovaný byl do takové míry, že si po úderu do zdi zlomil prst.

„Byl jsem šíleně naštvaný, dal jsem ránu do špatné zdi,“ přiznal po roce švédskému listu Sportbladet. „Musel jsem porážku po návratu do každodenního života v Skellefteå rychle pustit z hlavy, ale pořád to trochu bolí. Máme chuť na odvetu!“

Z košíkáře se stal lídr, který ke své derniéře dostal kapitánské céčko a vede protřelou – kompletně plnoletou – severskou partu. Švédové na konci června zažili první draft od roku 2010, kdy jim ani jeden zástupce neprošel prvním kolem. Na soupisce jejich dvacítky najdete akorát tři hokejisty ročníku 2006, jsou nejstarším týmem na turnaji.

Švédský obránce Axel Sandin-Pellikka

A ovšemže zase figurují mezi kandidáty na zlato, které vyhlíží už třináct let.

„O nic jiného nám nejde. Nejedu do Ottawy kvůli osobním oceněním, jedu tam vyhrát,“ předesílal kapitán sebevědomě. „Chci zůstat sám sebou, jít příkladem a semknout tým. Postaráme se o zatraceně skvělou vánoční podívanou!“

Pro příští sezonu lze i s ohledem na podprůměrné výsledky Red Wings očekávat, že si Sandina-Pellikku v zámoří už nechají.

„Do budoucna na Detroit bude mít obrovský vliv, vážně tomu věřím,“ dodával Ohlsson. „Myslím, že v NHL bude rozdílovým hráčem.“

Teď jsou ale na řadě Češi.