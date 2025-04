12:00

Představte si následující situaci. Vyrovnaný zápas vrcholí, cítíte pulzující emoce. Bráníte se, protivník vám motá hlavu, puku se nechce vzdát. A vy víte, že se do něj nesmíte pořádně opřít. Téma osobních soubojů v ženském hokeji rezonuje. Zatímco v zámoří je hra do těla povolená, na mistrovství světa nikoliv. „Beru to jako velké mínus,“ poví pro iDNES Premium česká kapitánka Aneta Tejralová.