Devatenáctkrát na MS, pět účastí na OH. Po sezoně rekordman Ambühl s hokejem skončí

Nepříliš slušivou fotografií skončil jeden slabší den v životě Martina Erata. Bývalý hokejový reprezentant byl v USA zatčen za to, že počátkem února zavinil autonehodu, při které nebyl nikdo zraněn....

V hokejové bráně schytal spoustu tvrdých ran. Teď ale Ján Lašák zažívá větší bolest. Štve ho, že by mohl přijít o milovanou chalupu, rodinné dědictví. Na jejím místě by měla vyrůst vodní elektrárna....

Pokud se v hokejovém prostředí pohybujete nebo alespoň sledujete, co se děje v zámoří, asi vás následující odstavce nikterak nepřekvapí. Že Winnipeg nepatří mezi zrovna nejlákavější destinace mezi...

Česko - Švédsko 4:1. Zasloužená výhra, obměněný tým působil suverénně

Českým hokejistům se vstup do Švédských her povedl výtečně. S pěti nováčky v sestavě porazili domácí výběr 4:1. Góly vítězů vstřelili Chlapík, Zbořil, Lenc a do prázdné branky Reichel. Svěřenci kouče...