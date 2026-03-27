Bývalý slovenský bek se diví: Rusům účast zakážeme, ale USA ne? I oni začínají války

Vedení NHL vyčkává. Kompletní osmičku mužstev, které na velké hokejové akcí v roce 2028 nastoupí, zatím neoznámilo.
V zákulisí se počítá s Kanadou, Spojenými státy, Švédskem, Finskem, Českem, Švýcarskem a Německem. A kdo k nim?
Pokud by dostali zelenou Rusové, hrozí bojkot ze strany Švédska, Finska i Česka. „V takovém případě si účast nedovedeme představit,“ řekl předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář.
Turnaj bude hostit Calgary, Edmonton a také Praha. „Stále platí, že účast ruských a běloruských sportovců na českém území je nežádoucí,“ potvrdil Kovář stanovisko přijaté v roce 2023 za vlády Petra Fialy (ODS).
„Jsem přesvědčený, že jde o rozhodnutí svazů. Je to čistá politika,“ řekl Sekera, někdejší kapitán slovenského národního týmu, v podcastu Stanley, Money, Cap!
Hokejisté z evropských reprezentací by podle něj proti zapojení soupeřů ze země, která před čtyřmi lety zahájila vojenskou invazi na sousední Ukrajinu, neprotestovali.
„Jim je úplně jedno, proti komu budou hrát. Jen se podívejte, kolik Rusů působí v Americe. Oni přece za válku na nemůžou.“
Z akcí pořádaných Mezinárodní hokejovou federací (IIHF) jsou Rusové vyloučeni, což platí i pro nadcházející sezonu 2026/27. Pořadatelství Světového poháru ale spadá pod NHL.
Sekera uvedl, že vzhledem k aktuální situaci ve světě, konfliktům na Blízkém východě a útokům na Írán by na prestižním turnaji neměly startovat ani Spojené státy.
„Rusům účast zakážeme a jim ne? Skoro všude, kde jsou války, začínají je oni. Dělají to dlouhodobě, všude ve světě,“ divil se bývalý slovenský bek, který si na Světovém poháru zahrál v roce 2016.
Tehdy byl součástí Týmu Evropy, který se překvapivě probojoval až do finále, kde nestačil na favorizovanou Kanadu (1:3, 1:2).
Reprezentoval i na osmi světových šampionátech, kariéru ukončil v roce 2022. V elitní zámořské soutěži absolvoval takřka 850 utkání, hájil barvy Buffala, Caroliny, Los Angeles, Edmontonu a Dallasu.