Bývalý slovenský bek se diví: Rusům účast zakážeme, ale USA ne? I oni začínají války

Autor:
  11:15
Světový pohár s Ruskem, či bez něj? To je otázka, která se bude v dalších letech prolínat hokejovým prostředím. Opět zaznívají výzvy k oddělovaní politiky a sportu, tento postoj zastává také slovenský obránce Andrej Sekera: „Když už jsme u toho, Američané přece dělají úplně to samé.“
Kapitán slovenských hokejistů Andrej Sekera slaví svou trefu v utkání proti Velké Británii. | foto: AP

Slovák Andrej Sekera z Dallasu drží puk v útočném pásmu Islanders.
Puk se odráží od dallaského gólmana Antona Chudobina, sleduje to jeho spoluhráč...
Radek Pastrňák (vpravo) z Bostonu bráněný Andrejem Sekerou z Dallasu.
Hokejisté Dallasu slaví gól. Zleva: Sekera, Faksa, Perry, Polák, Cogliano.
12 fotografií

Vedení NHL vyčkává. Kompletní osmičku mužstev, které na velké hokejové akcí v roce 2028 nastoupí, zatím neoznámilo.

V zákulisí se počítá s Kanadou, Spojenými státy, Švédskem, Finskem, Českem, Švýcarskem a Německem. A kdo k nim?

Pokud by dostali zelenou Rusové, hrozí bojkot ze strany Švédska, Finska i Česka. „V takovém případě si účast nedovedeme představit,“ řekl předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář.

Turnaj bude hostit Calgary, Edmonton a také Praha. „Stále platí, že účast ruských a běloruských sportovců na českém území je nežádoucí,“ potvrdil Kovář stanovisko přijaté v roce 2023 za vlády Petra Fialy (ODS).

„Jsem přesvědčený, že jde o rozhodnutí svazů. Je to čistá politika,“ řekl Sekera, někdejší kapitán slovenského národního týmu, v podcastu Stanley, Money, Cap!

Hokejisté z evropských reprezentací by podle něj proti zapojení soupeřů ze země, která před čtyřmi lety zahájila vojenskou invazi na sousední Ukrajinu, neprotestovali.

Slovenský kapitán Andrej Sekera dojíždí kotouč v utkání s Kanadou.

„Jim je úplně jedno, proti komu budou hrát. Jen se podívejte, kolik Rusů působí v Americe. Oni přece za válku na nemůžou.“

Z akcí pořádaných Mezinárodní hokejovou federací (IIHF) jsou Rusové vyloučeni, což platí i pro nadcházející sezonu 2026/27. Pořadatelství Světového poháru ale spadá pod NHL.

Sekera uvedl, že vzhledem k aktuální situaci ve světě, konfliktům na Blízkém východě a útokům na Írán by na prestižním turnaji neměly startovat ani Spojené státy.

„Rusům účast zakážeme a jim ne? Skoro všude, kde jsou války, začínají je oni. Dělají to dlouhodobě, všude ve světě,“ divil se bývalý slovenský bek, který si na Světovém poháru zahrál v roce 2016.

Tehdy byl součástí Týmu Evropy, který se překvapivě probojoval až do finále, kde nestačil na favorizovanou Kanadu (1:3, 1:2).

Reprezentoval i na osmi světových šampionátech, kariéru ukončil v roce 2022. V elitní zámořské soutěži absolvoval takřka 850 utkání, hájil barvy Buffala, Caroliny, Los Angeles, Edmontonu a Dallasu.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Hradec Kr. vs. TřinecHokej - Čtvrtfinále - 27. 3. 2026:Hradec Kr. vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
27. 3. 18:00
  • 2.68
  • 3.95
  • 2.30
Liberec vs. K. VaryHokej - Čtvrtfinále - 27. 3. 2026:Liberec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
27. 3. 18:00
  • 1.80
  • 4.00
  • 3.92
NY Rangers vs. ChicagoHokej - - 28. 3. 2026:NY Rangers vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
28. 3. 00:00
  • 1.94
  • 4.02
  • 3.36
Buffalo vs. DetroitHokej - - 28. 3. 2026:Buffalo vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
28. 3. 00:00
  • 2.05
  • 3.96
  • 3.11
Sparta vs. PlzeňHokej - Čtvrtfinále - 28. 3. 2026:Sparta vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
28. 3. 16:00
  • 2.15
  • 4.00
  • 2.89
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.