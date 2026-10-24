Redakce opakovaně žádala hokejový svaz o vysvětlení a odpovědi, ale ten na žádnou z otázek za několik týdnů vůbec nereagoval.
Hadamczik prohrál soud letos v srpnu tři roky poté, co na Hamala podal žalobu na ochranu osobnosti za vyjádření, v němž agent nařkl prezidenta svazu ze lži.
„Spor byl hodně nešťastný. Hledal jsem se všemi zúčastněnými cestu, jak si vše vysvětlit a jak to vyřešit, ale nikdo na to neslyšel a nereagoval. Ty tři roky byly nákladné, absurdní a zbytečné,“ říká Hamal pro iDNES Premium s tím, že neví, zda se Hadamczik odvolá, protože se ještě nerozběhla lhůta pro odvolání a tento týden stále čekal na doručení rozsudku.
V zápisu dozorčí rady ČSLH, do kterého redakce mohla nahlédnout, ke statisícovým nákladům konkrétně stojí: „Je otázkou, zda jde o přiměřenou částku a zda zaplacené prostředky byly vynaloženy efektivně.“