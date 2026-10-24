Spor za statisíce kvůli slůvku. Soukromé pře Hadamczika platil hokejový svaz. Proč?

Robert Rampa

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Alois Hadamczik, prezident Českého svazu ledního hokeje. | foto: ČTK

Nedávno prohraný soud prezidenta hokejového svazu Aloise Hadamczika s hráčským agentem Jiřím Hamalem má podle zjištění iDNES Premium kuriózní finanční pozadí. Hadamczik po Hamalovi v žalobě žádal půl milionu za poškození dobrého jména a peníze chtěl poslat na svůj účet. Jenže náklady na soud si nechal platit ze svazové pokladny, kterou to stálo vysoké statisíce korun. A pokud se Hadamczik neodvolá, budou se navíc muset zaplatit náklady vítězné protistrany.

Redakce opakovaně žádala hokejový svaz o vysvětlení a odpovědi, ale ten na žádnou z otázek za několik týdnů vůbec nereagoval.

Hadamczik prohrál soud letos v srpnu tři roky poté, co na Hamala podal žalobu na ochranu osobnosti za vyjádření, v němž agent nařkl prezidenta svazu ze lži.

„Spor byl hodně nešťastný. Hledal jsem se všemi zúčastněnými cestu, jak si vše vysvětlit a jak to vyřešit, ale nikdo na to neslyšel a nereagoval. Ty tři roky byly nákladné, absurdní a zbytečné,“ říká Hamal pro iDNES Premium s tím, že neví, zda se Hadamczik odvolá, protože se ještě nerozběhla lhůta pro odvolání a tento týden stále čekal na doručení rozsudku.

V zápisu dozorčí rady ČSLH, do kterého redakce mohla nahlédnout, ke statisícovým nákladům konkrétně stojí: „Je otázkou, zda jde o přiměřenou částku a zda zaplacené prostředky byly vynaloženy efektivně.“

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