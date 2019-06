Hadamczik končí u reprezentační osmnáctky, tu přebere Beran

Informaci zveřejnil jako první web hokej.cz. Pro iDNES.cz konec Hadamczika potvrdil mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

„Alois Hadamczik měl roční smlouvu, která vypršela. Místo něho reprezentaci povede Karel Beran na návrh sportovního oddělení a nového šéftrenéra Filipa Pešána,“ řekl.



Zároveň vyvrátil, že by s prací Hadamczika panovala nespokojenost. Pešán a spol. sázejí na koncepci. Beran, který vede také juniorku v Olomouci, je s ročníkem 2002 od kategorie do šestnácti let.

„I když osmnáctka nedosáhla na medaili, nezklamala. Hadamczikovi prostě skončila roční smlouva. Beran navíc vyhrál turnaj na Evropském olympijském festivalu mládeže v Sarajevu, což se podařilo teprve podruhé za patnáct let,“ doplnil Zikmund.

Berana potvrdil výkonný výbor už na zasedání v květnu, celý realizační tým bude jmenován na schůzi třináctého června.

