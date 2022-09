Hadamczik: Zámořský model měníme, nelíbil se mi. Trenéři ho nerespektovali

Při čtvrtečním hlasování zvedl Hadamczik ruku pro - stejně jako všech osm jeho kolegů z výkonného výboru. Dva členové byli z mimořádného zasedání v Praze omluvení.

K národnímu týmu nastupují Havlát a Židlický. Oba jsou světoví šampioni, dlouholetí reprezentanti a někdejší uznávaní plejeři z NHL, ovšem s vrcholnou funkcionařinou nemají žádné zkušenosti. Nečekaný tandem nahrazuje Petra Nedvěda, který rezignoval v minulém týdnu.

Nedvědovi nástupci navíc nevlastní rozsáhlejší kompetence. Rozhodující slovo u nominace se po roční ročním podivném experimentu opět vrací hlavnímu trenérovi národního týmu.

„Výkonnému výboru, že se líbil názor, že hlavní trenér má největší kompetence,“ vykládá Hadamczik. „Bral jsem to z praxe. Taky jsem neměl rád, když mi někdo cizí sestavoval tým. Kari Jalonen je zkušený trenér, žádný zajíc.“

Proč jste k němu do národního týmu přibral Havláta a Židlického?

S Martinem Havlátem jsem byl stále v kontaktu, znám ho od mládí. Zaujalo mě jeho vystupování a nadhled. Bude jednat s generálními manažery nebo chodit na schůze IIHF.

A Židlický?

Ten zas bude víc řešit sportovní stránku, bude mluvit s hráči, dbát o obránce. Marek je obrovský srdcař. Přijel by reprezentovat i s utrženou nohou. Bude mít pohovory s hráči, aby pro ně znamenala reprezentace to nejvíc, co jde. Někteří hokejisté dřív váhali, on je bude chtít navést na jinou cestu.

Bude generální manažer jako dosud nadřízeným reprezentačního kouče?

Oni trenérovi Jalonenovi dají report o hráčích, promluví s nimi osobně. Poví mu názor, jak to vidí. A Jalonen bude zodpovědný za výběr a výsledky, takhle to v našem hokeji fungovalo vždycky.

Trenér hokejové reprezentace Kari Jalonen.

Dosavadní zámořský model se v národním týmu tedy neosvědčil?

Nelíbil se mi. Trenéři to ani nerespektovali. Navíc když má generální manažer vybírat hráče, nemůže to dělat jeden člověk. Většinou na tom v zámoří spolupracují generální manažeři několika klubů. Poskládají soupisku, kterou kouč odsouhlasí. My takovou filozofii nemáme.

Havlát i Židlický měli po konci kariér zázemí v zámoří. Jak budou fungovat nyní?

Havlát bude jezdit na turnaje Euro Hockey Tour i veškeré srazy reprezentace. Židlický je v Česku častěji. Teď sice odcestoval, ale v listopadu mají sraz dvacítky v Porubě, týden pak s nimi zůstane a pak se koná mistrovství světa v Halifaxu (Židlický od léta působí jako asistent trenéra u juniorské reprezentace). Od 5. ledna se připojí, aby dělal práci pro áčko.

Administrativu u reprezentace jim zajistí Milan Hnilička coby sportovní manažer?

Není to nová funkce, dřív ji vykonával Honza Černý. Milan je výkonný pracovník, který zajistí letenky, hotely nebo stravování.

Bylo vaším přáním, aby se u reprezentace pohybovali bývalí hráči?

To byla podmínka. Havlát i Židlický jsou osobnosti, rozhodovala i jejich lidská stránka. Mnohé hráče znají. I spousta kluků ví, kdo je Havlát nebo Židlický. Mám záruku, že nevzniknou mezi hráči nebo trenéry konflikty. Budu taky od nich informace a postřehy dostávat i já. Ale já se do toho plést nebudu, budu jen vyžadovat výsledky. Proto má pravomoci hlavní trenér.

Nebojíte se, že ani jeden z nových manažerů není zvyklý v profihokeji pracovat jako funkcionář?

Nebyl na to zvyklý předtím ani Petr Nedvěd. Skončil s hraním a začal dělat manažera. Beru to tak, že dělají práci, která je živila a je jim vlastní. Vědí, jak by se chovali jako hokejisté. Vědí, jak přistupovat při jednání s generálním manažerem. A vědí, jak správně vést komunikaci. Nebojím se toho. Kdybych je vzal do jiné branže, do házené nebo do byznysu, bylo by to jiné. Tohle je otázka vůle, lásky ke sportu a cti, že chtějí pro český hokej něco udělat.