Nevídaný úspěch Čihaře. Česko má poprvé nejužitečnějšího hráče MS dvacítek

  7:08
Útočník stříbrného týmu Vojtěch Čihař byl jako první Čech v historii vyhlášen nejužitečnějším hráčem mistrovství světa hokejistů do 20 let. Do All Star týmu turnaje se vedle něho dostal i obránce Tomáš Galvas. Nejlepším bekem šampionátu v Minnesotě byl vyhlášen Adam Jiříček.
Český útočník Vojtěch Čihař po skvělé individuální akci slaví vstřelený gól.

Český útočník Vojtěch Čihař po skvělé individuální akci slaví vstřelený gól. | foto: AP

Český útočník Vojtěch Čihař slaví pojišťující trefu v semifinále hokejového MS...
Český útočník Vojtěch Čihař (15) proklouzl kolem kanadské obrany a vstřelil v...
Česká střídačka slaví vstřelený gól, útočníci Vojtěch Čihař (vepředu) a Adam...
Vojtěch Čihař zůstal po ostrém ataku dánské hráče ležet na ledě, jeho stav...
Osmnáctiletý Čihař se zařadil mezi nejproduktivnější hráče turnaje, v sedmi startech si připsal 12 bodů za čtyři góly a osm asistencí. Ve výborném světle se ukázal jen pár týdnů poté, co den před odletem do zámoří s českým týmem podepsal v NHL tříletý nováčkovský kontrakt s Los Angeles. Kings si ho při posledním draftu vybrali z 59. místa.

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Produktivní byl i devatenáctiletý Galvas, jenž zaznamenal v sedmi utkáních devět bodů (3+6), mezi obránci na tom byl lépe pouze Zayne Parekh z bronzového kanadského výběru. Bek extraligového Liberce se na juniorském MS podílel na třetí medaili za sebou. Po dvou bronzech má už i stříbro.

Stejnou sbírku má také devatenáctiletý Jiříček, který na turnaji odehrál rovněž všech sedm utkání, dal pět branek a na jednu nahrál. Střelecky úspěšnější byl na MS pouze kanadský kapitán Porter Martone.

Adam Jiříček vysílá gólovou střelu.

Tomáš Galvas se raduje z trefy proti Švýcarsku.

Jiříček, jenž se prosadil i ve finále se Švédy (2:4), působí v zámořské juniorské soutěži OHL, má však již podepsaný nováčkovský kontrakt se St. Louis, které si jej vybralo v 1. kole draftu NHL 2024 ze 16. pozice.

Jiříček se mimo jiné zaskvěl na šampionátu i vítězným gólem v prodloužení duelu proti Finsku ještě během skupinové fáze. Po přihrávce kapitána Petra Sikory se ocitl sám před brankářem Petterim Rimpinenem, prostrčil si hokejku mezi nohy a fintou zručných kanonýrů zápas rozhodl.

Gólové hody, skalpy favoritů, rozpaky i smolné finále. Jak junioři došli za stříbrem

Čihaře s Galvasem doplňují v All Star výběru švédský gólman Love Härenstam, kanadský obránce Zayne Parekh, jeho krajan útočník Michael Hage a švédský forvard Anton Frondell. Členové týmu nových mistrů světa Härenstam a Frondell byli vedle Jiříčka vyhlášeni nejlepšími hráči na svých postech.

