Osmnáctiletý Čihař se zařadil mezi nejproduktivnější hráče turnaje, v sedmi startech si připsal 12 bodů za čtyři góly a osm asistencí. Ve výborném světle se ukázal jen pár týdnů poté, co den před odletem do zámoří s českým týmem podepsal v NHL tříletý nováčkovský kontrakt s Los Angeles. Kings si ho při posledním draftu vybrali z 59. místa.
Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro
Produktivní byl i devatenáctiletý Galvas, jenž zaznamenal v sedmi utkáních devět bodů (3+6), mezi obránci na tom byl lépe pouze Zayne Parekh z bronzového kanadského výběru. Bek extraligového Liberce se na juniorském MS podílel na třetí medaili za sebou. Po dvou bronzech má už i stříbro.
Stejnou sbírku má také devatenáctiletý Jiříček, který na turnaji odehrál rovněž všech sedm utkání, dal pět branek a na jednu nahrál. Střelecky úspěšnější byl na MS pouze kanadský kapitán Porter Martone.
Jiříček, jenž se prosadil i ve finále se Švédy (2:4), působí v zámořské juniorské soutěži OHL, má však již podepsaný nováčkovský kontrakt se St. Louis, které si jej vybralo v 1. kole draftu NHL 2024 ze 16. pozice.
Jiříček se mimo jiné zaskvěl na šampionátu i vítězným gólem v prodloužení duelu proti Finsku ještě během skupinové fáze. Po přihrávce kapitána Petra Sikory se ocitl sám před brankářem Petterim Rimpinenem, prostrčil si hokejku mezi nohy a fintou zručných kanonýrů zápas rozhodl.
Gólové hody, skalpy favoritů, rozpaky i smolné finále. Jak junioři došli za stříbrem
Čihaře s Galvasem doplňují v All Star výběru švédský gólman Love Härenstam, kanadský obránce Zayne Parekh, jeho krajan útočník Michael Hage a švédský forvard Anton Frondell. Členové týmu nových mistrů světa Härenstam a Frondell byli vedle Jiříčka vyhlášeni nejlepšími hráči na svých postech.