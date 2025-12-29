Diktátor na zádech. Hokejista při zápase srazil Lukašenka, záběry kolují po sítích

Stačila chvíle nepozornosti a už se ocitl na zádech. Lukašenko se přímo ve středovém kruhu soustředil na puk, ale už si neudržel velký přehled o hře. Za což ho „vytrestal“ kolega s číslem 68, mimo jiné bývalý hráč KHL Jaroslav Čupris.
Ten hned nervózně spěchal zpátky, aby jedenasedmdesátiletému mocnému spoluhráči pomohl se zvedáním. Lukašenko si i přes obtíže s dopomocí poradil.
„Všechno je ale v pořádku, těším se na další zápas,“ prohodil po utkání svého prezidentského týmu proti Brestu, které skončilo remízou 5:5.
O srovnání skóre se údajně pouhé tři desetiny sekundy před poslední sirénou zasloužil Lukašenkův třetí syn Nikolaj.
Tým diktátora, který je spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina při válčení na Ukrajině, následně po zápase rozdával plyšové hračky.
„Všichni jsme v přednovoroční náladě, kdy toužíme po zázracích, splněných přáních a hlavně po oslavách. Byli jsme svědky opravdové oslavy sportu, charakteru a neúnavné soutěže, kterou nám přinesli sami sportovci. Ti inspirují mládež a všechny, co zde zažili radost, potěšení i pocit, že jsou toho všeho součástí,“ poznamenal Viktor Rafalovič, místopředseda regionálního výkonného výboru v Brestu.
Jeden z diváků v Olympijské aréně v Minsku, který mimochodem olympiádu nikdy nehostil, stihl z celé oslavy zachytit a zvěčnit asi ten nejpozoruhodnější moment.
Alespoň soudě dle ohlasu, jaký video vyvolává při své pouti internetem.