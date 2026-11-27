Když východní sousedé během středy oznámili 28 jmen, které se zapojí do kempu před světovým šampionátem, Mišiak v nich nefiguroval. Ovšem jak přiznal samotný hráč, o velké překvapení se z jeho strany nejednalo.
„Pozvánku jsem nedostal ani během letní přípravy, ani teď. Už v dubnu před turnajem ve Švédsku mi však bylo sděleno, že na mistrovství světa do 20 let nepojedu na základě rozhodnutí vedení, a to ani kdybych v OHL dal 40 gólů,“ uvedl pro tnlive.sk.
Poslední reprezentační starty si připsal v přípravných zápasech právě před sedmi měsíci, během čtyř utkání zaznamenal jeden gól, když mírnil porážku s českými juniory.
Pozvánku ale posléze nedostal na mezistátní střetnutí v červenci a srpnu před startem aktuální sezony. A nyní je jasné, že dres národního týmu neoblékne ani na vrcholné akci na přelomu roku v Kanadě.
„Toto rozhodnutí respektuji a nechci se k tomu dále vyjadřovat. Samozřejmě klukům fandím a přeji jim úspěch. Budu jim držet palce,“ řekl.
Proč se v reprezentaci těší v posledních měsících nelibosti, není z oficiálních vyjádření jasné. Podle spekulací může být důvodem vynechané tradiční testování, to však Mišiak popírá.
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„Myslím, že to s tím nemá nic společného, protože mi to řekli na turnaji začátkem dubna,“ připomněl.
Devatenáctiletému forvardovi k nominaci nepomohly ani vydařené výkony v kanadské OHL, kde ve 23 zápasech nastřádal 25 bodů (9+16) a po Adamu Nemcovi je druhým nejproduktivnějším Slovákem v soutěži.
„Je to bezpochyby hokejista, který má kvalitu stejně jako ostatní hráči, kteří se do nominace neprobojovali. Jsem si jistý, že po naprosto podrobné analýze každého jednotlivého hráče a jeho typologie jsme vybrali kluky, o kterých jsme přesvědčeni, že v těžkých chvílích učiní to nejlepší rozhodnutí ve prospěch týmu,“ vysvětlil trenér juniorské reprezentace Peter Frühauf.
Slováci v Red Deeru nejprve 27. prosince vyzvou obhájce zlata Švédy, poté je čekají Američané, Němci a v poslední den letošního roku také Finové.
Před rokem skončil Frühaufův výběr ve čtvrtfinále, kde nestačil na Kanadu (1:7). Mišiak v něm stejně jako v předchozích duelech nastoupil na křídle prvního útoku, turnaj tehdy zakončil s jedním bodem za asistenci proti Švédsku.
Jenže na nadcházejícím šampionátu kvůli nevoli vedení žádný nepřidá.