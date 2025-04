Přitom na první start čekal až do sedmadvaceti. Důvod? Paradoxně jedním z nich je i pět mistrovských titulů, které Ocelářům vždy vydatně natáhly ročník. Poměrně těsně před MS, kdy už s minimem energie neměli moc možností se trenérům v národním týmu ukázat.

„Tuhle sezonu jsem mohl jet už v listopadu, ale musel jsem podstoupit operaci dutin. Poté i v únoru, ale přeložili nám tam zápas s Karlovými Vary,“ líčil pak Adámek. „Tohle je pro mě splněný sen, neskutečně si vážím toho, že tady můžu být. Skvělá zkušenost!“

Jeden z pěti nováčků v Rulíkově výběru se navíc sám prosadil ve 37. minutě. Puk při výletu do útočného pásma zcela volný uklidil z mezikruží k levé tyči.

Podívejte se na první gól Mariana Adámka v reprezentaci:

Český hokej @czehockey Marian Adámek to pojistil svým prvním gólem v nároďáku! 🚨☝️



Jeho trefu jsme vybrali jako Pojistku zápasu od @generaliceska. 👏





„Říkal jsem si, co se to děje. Jel jsem a pořád na mě nikdo nevystupoval,“ smál se. „V Třinci vždy po tréninku střílíme a já bývám na tomhle místě. Takže to vlastně byla modelová situace.“

Puk si hned schoval a nechal se vyfotit. Pohromadě s klubovým spoluhráčem a dalším novicem v národním mužstvu Danielem Kurovským.

Český hokej @czehockey Třinecká dvojice nováčků dokázala skórovat v prvním utkání za národní tým! 🚨🚨



Majo & Kury, gratulujeme! 👏

„Až, když jsem byl na ledě a dal gól i Dan, měl jsem pořádnou radost. Ze začátku mi to vůbec nedocházelo,“ prozrazoval Adámek.

Z debutantů se prosadil také mladý zadák David Moravec. Hlavní trenér Radim Rulík tak jen poznamenal: „Všem nováčkům jsem k výkonu gratuloval.“

Na ledě ve čtvrtek zkrátka dominovaly třinecká a karlovarská kolonie. Tedy ty dvě nejvzdálenější na extraligové mapě. Také je Rulík, stejně jako celé mužstvo, po zápase chválil.

„Od druhé části jsme víc a víc ovládali hru, byli jsme produktivní,“ těšilo kouče. „A to Němci byli zarputilí, i když prohrávali. Určitě to nebylo jednoduché. Celkově tým nepůsobil vůbec špatně, utkání bylo svižné a vyšlo nám.“

Proslov českého trenéra Radima Rulíka po výhře nad Německem:

Český hokej @czehockey Skvělej Káca a parádní premiéra nováčků! 🔝 Poslechněte si, co zaznělo v české kabině po výhře nad Německem. 🇨🇿





Ze západočeských zástupců se ještě dvakrát trefil Moravcův zkušenější kolega Jiří Černoch.

Branku „za Slezany“ pak přidal také Tomáš Kundrátek. Premiérovou nulu navrch vychytal Ondřej Kacetl, který mimochodem poprvé v reprezentaci naskočil až na listopadové Karjale.

„Káca nás podržel, pochytal několik šancí, nájezd. Prostě zápasový gólman, je v tom opravdu výborný,“ uznával Rulík.

HC Oceláři Třinec @hcocelaricz 🥅 Ondra Kacetl ve čtvrtek za svá záda nepustil ani jediný kotouč a vychytal si první nulu v repre!



📷: @czehockey

„Kluci hráli perfektně dozadu, hodně toho zablokovali, když pak přidávali góly, chytalo se hezky,“ usmál se i maskovaný muž, který vytáhl hned devětadvacet zákroků.

Na jeho vkus navíc v dost zvláštních podmínkách řezenské Donau Areny.

„Hřiště je široké a krátké, takže rohy jsou strašně daleko a nevíte, jestli na puk vyjet nebo ne. Navíc v nich byla šílená tma! Všimli jsme si toho hned na rozbruslení a dokonce jsme říkali klukům, aby zkusili zjistit, zda to tam více nerozsvítí. Nechali to tak. Naštěstí nám to evidentně hrálo do karet, takže dobrý.“

Přece jen, o moc lepší start zápasové přípravy si asi Češi přát ani nemohli.

„Super zápas. Jsem rád, že nám to všem z Třince vyšlo,“ pochvaloval si Adámek, který hned vzápětí dodal. „A hlavně týmu.“