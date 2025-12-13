Místo olympiády v Rusku? S Ružičkou má KHL jiné plány, Slovákům se kupí problémy

  8:27
Možné potíže se pomalu stávají realitou. Zatímco Češi bojují ve Švýcarsku v rámci podniku Euro Hockey Tour, slovenští hokejisté si zahráli na domácím Kaufland Cupu. Avšak bez krajánků z KHL. Ačkoli má ruská soutěž pauzu, reprezentaci hráče do Banské Bystrice ani přes žádost neuvolnila. Extra naděje si Slováci nemohou dělat ani směrem k olympiádě, vyniká kuriózní případ produktivního útočníka Adama Ružičky.
Před turnajem, který slovenští hokejisté v pátek dohráli soubojem s Lotyšskem (3:2P), hlavní kouč Vladimír Országh projevil zájem o Ružičku a obránce Christiána Jaroše (oba Spartak Moskva) s Martinem Gernátem (Jaroslavl). Jenže se ani jednoho nedočkal.

KHL? Nepřerušuje. Rusové mohou podrazit nohy Slovákům a zkazit jim olympiádu

„KHL má pauzu, my jsem o hráče projevili zájem, ale z klubů nám dorazila zamítavá stanoviska,“ sdělil novinářům.

Ti se logicky hned vzápětí ptali, zda nemá obavy, že ho totožný scénář potká při skládání výběru na únorovou zimní olympiádu v Miláně.

„Počítáme s vícero variantami, hráči ve smlouvách mají dané, že je kluby mohou uvolnit, ale v Rusku nikdy nevíte,“ odvětil Országh.

Hlavní kouč Vladimír Országh na střídačce slovenské hokejové reprezentace

Že je správně dopředu připravený, se ukázalo velice rychle. Spartak na sociálních sítích oznámil, že Ružička, který v sezoně zaznamenal už 31 bodů (13+18) v 32 zápasech, byl vybrán pro Utkání hvězd KHL.

Termín akce, na které se mají představit výběry Ural Stars, hvězd z Ruska, hvězd do 23 let a zahraniční hvězdy KHL? Šestý až osmý únor. V Jekatěrinburgu.

Přitom zahájení her v italském Miláně se chystá na sedmého, mužský turnaj startuje jedenáctého. Je tedy otázkou, zda Ružička přicestuje. Minimálně o velkou část přípravy přijde.

Slovenská reprezentace zrovna v jeho případě na podzim hlásila, že mu dává druhou šanci. Pro vytáhlého útočníka, který dříve naskočil i do čtyř sezon v NHL, totiž zámořská štace loni v únoru předčasně skončila kvůli skandálnímu videu, na němž pózuje a před sebou má talíř s kreditní kartou a s do lajny urovnaným bílým práškem.

Sám pak přiznal potíže s alkoholem.

Skandál s bílým práškem i alkoholem bylo dno, ví Ružička. Teď sní o návratu do NHL

„To video bylo moje dno a tečka za tím, co se dělo. Od té doby nepiju, život se mi otočil o 180 stupňů,“ vysvětloval v podcastu Boris a Brambor svoji chybu, z které se prý poučil. Svěřil se také, že nastoupil do speciálního rehabilitačního programu NHL a hráčské asociace NHLPA.

A pro další sezonu zamířil do Ruska.

Zatímco v české, švédské, finské či lotyšské reprezentaci by si už hráč po stejném kroku vzhledem k současné situaci nezahrál, slovenský svaz hráče z ligy, která slouží propagaci ruského válčení na Ukrajině, dál přijímá.

Slováci vzali na milost potížisty. Opora se omluvila za zkrat, o olympiádu i tak přijde

Jenže Rusko coby agresor má přístup na vrcholnou akci zakázán, proto KHL svůj program během olympiády ani nezastavuje.

Slováci teď navíc zjistili, že se dost možná budou muset obejít i bez brankáře Patrika Rybára. Muže, který na posledních hrách v Pekingu vychytal národnímu týmu bronz a dělal dvojku na letošním světovém šampionátu.

Nyní v rámci soutěže působí v čínské Šanghaji a podle informací Denníku Šport z jeho telefonátu s trenérem brankářů Jánem Lašákem vyplynulo, že na hry nemusí být klubem uvolněn.

Olympijský turnaj v ledním hokeji. Zápas o bronz. Švédsko - Slovensko.V akci brankář Rybár. (19. února 2022)

„Nemá to ve smlouvě. Možná se to do olympiády ještě změní, ale to je v rukou manažerů,“ cituje server Lašáka.

Velká neznámá se zatím týká dvou jmen. Országh a spol. mohou jen doufat, že jim počet hrozících absencí ještě nebude narůstat.

