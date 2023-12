Světový hokej reaguje na Johnsonovu smrt, chrániče krku budou povinné

Dosud byla ochrana krku povinná jen na turnajích kategorií hráčů do dvaceti a osmnácti let.

Přesné datum, kdy pravidlo pro seniorské týmy oficiálně vstoupí v platnost, bude podle federace záviset na dostupnosti chráničů u dodavatelů. Zástupci IIHF nyní s výrobci jednají, aby se ujistili, že budou schopni uspokojit očekávanou zvýšenou poptávku.

Johnsonova tragická smrt se stala impulzem, aby se otázkou ochrany zdraví začali zabývat zástupci profesionálních soutěží i samotní hráči po celém světě. Britská i německá liga posléze zavedly povinnost pro všechny hokejisty nosit chránič krku s platností od začátku nového kalendářního roku, v dalších soutěžích včetně české extraligy se o problematice jedná.

V domácí extralize musí chránič krku nosit povinně hráči do 20 let. Ředitel soutěže Martin Loukota na přelomu října a listopadu kluby kontaktoval a předal jim aktuální výtah z pravidel. Zároveň hráčům doporučil, aby ochranný prvek začali používat. Udělali to například Lukáš Sedlák a Tomáš Hyka z Pardubic nebo David Kaše z Litvínova. „O tom, zda to bude povinné, se rozhodneme po sezoně,“ řekl Loukota ČTK.