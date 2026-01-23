Jiříček chválu filtruje, s bráchou je si kvit: NHL je jasný cíl. Ideálně už na podzim

Český obránce Adam Jiříček na juniorském šampionátu. | foto: Nick Wosika/Icon Sportswire / Newscom / ProfimediaProfimedia.cz

Vojtěch Tůma
Zklamání nezmizelo, jen už není tak silné. Opadlo i kvůli dalším povinnostem, Adam Jiříček po prohraném finále šampionátu dvacítek se Švédskem okamžitě naskočil zpět do rozjeté sezony juniorské OHL. Vede si znamenitě, v Brantfordu má víc než bod na zápas, dál předvádí nadstandardní dovednosti a netají se velkými cíli.

„Zrovna nedávno mi prolétlo hlavou, jak jsem rád, že si mě na draftu vybralo právě St. Louis,“ líčí talentovaný bek.

Uvádí dva důvody. U Blues je spokojený, má veškerý servis i důvěru hodnou hráče vybraného v prvním kole. Zároveň tam cítí šanci na NHL, kam se chce v ideálním případě prokousat co nejdřív.

Snadné to nebude. Smělé plány měli po medailovém loučení s juniorskou kategorií i další čeští mladíci, drtivá většina z nich se ale při přesunu mezi absolutní špičku zadrhla.

„Musí se sejít víc spousta věcí dohromady,“ uvědomuje si Jiříček, který po stříbrném tažení výběru kouče Augusty slýchá jen chválu.

Dokonce jste byl zvolený nejlepším obráncem turnaje.
Já jsem ani nevěděl, že jsem vyhrál!

Jak je to možné?
Na ledě jsem nevnímal, všichni jsme byli smutní. Měl jsem pocit, že slyším jiné jméno, ale to nejspíš vyhlašovali All-Star tým. Až pak mi Ota Černý (manažer reprezentace) přinesl cenu do kabiny.

