Pohřeb, nemocnice a teď finále. Fantilli srazil Američany a těší se na Čechy

Rozhodčí Američanům sebrali v semifinále kvůli bránění brankáři dva góly. Právě odvolaná trefa na 3:3 se ukázala jako klíčový moment zápasu, Kanaďané záhy odskočili na rozdíl dvou gólů a ve třetí třetině postup ještě pojistili.

„Proti Spojeným státům jsem hrál tak třicetkrát, takže jsem věděl, co nás čeká. Snažil jsem se být celou dobu soustředěný a hrát nejlépe, jak umím,“ řekl Fantilli.

Se spoluhráči do zápasu nevstoupili ideálně, rychle prohrávali 0:2 a museli otáčet.

Bedard se Stankovenem srovnali, pak řádil Fantilli.

Zach Dean zavezl podél mantinelu kotouč do útočného pásma, všiml si dobré práce Fantilliho před brankou, který se natlačil před obránce, udělal si prostor a nahrávku od spoluhráče pohotově zakončil.

Na turnaji se prosadil teprve podruhé, po brance na 8:0 proti Rakousku teď udeřil v rozhodující chvíli. „Byl to pro mě mimořádný moment,“ komentoval svůj gól i celý zápas.

„Kanadskoamerická rivalita bude pokračovat ještě dlouhá léta a já jsem opravdu velmi šťastný, že jsem se do ní zapsal. A co je ještě důležitější, jsem opravdu šťastný, že jsme zápas vyhráli,“ má jasno.

Poprvé od roku 2009 mohou Kanaďané obhájit zlato z předchozího šampionátu, mezi lety 2000 a 2010 vyhráli turnaj dokonce pětkrát za sebou.

Hokejisté Kanady slaví gól Brandta Clarka na 5:2 v semifinále MS juniorů proti USA.

To Češi naopak mají možnost získat nejcennější kov po 21 letech, rovněž můžou ukončit nadvládu tří velmocí Kanady, USA a Finů, která trvá už od roku 2013.

„Chceme je porazit. Stále máme pachuť z hořké porážky z úvodu mistrovství. Stále cítíme, jak jsme zklamali naše fanoušky, kteří od nás měli vysoké očekávání,“ přál si kanadský obránce Brandt Clarke finálový souboj s Českem.

„Pamatujeme si ten první zápas. Nehráli jsme dobře, chceme se pomstít,“ souhlasí útočník Joshua Roy.

„Je úžasné, že můžeme hrát opět proti Čechům. Proti týmu, co nás porazil. Ale my jsme nevstoupili do turnaje s tím, že chceme postoupit do finále. Chceme zlato,“ hlásí Bedard.

Právě hvězda turnaje, která za šest zápasů posbírala fantastických 23 bodů a neohroženě vede tabulku produktivity, je očekávanou jedničkou draftu do NHL 2023.

Jeho hlavním vyzyvatelem měl být právě Fantilli, nicméně během šampionátu nikterak neexceloval.

Až nyní, v klíčový moment turnaje, ukázal, čeho je schopný.

Hlavní soupeř Bedarda

Ten druhý. Tak lze vnímat postavení Fantilliho nejenom v týmu Kanady na juniorském šampionátu, ale také mezi hráči, kteří letos projdou dražbou mladých talentů v zámoří.

V obou případech stojí ve stínu Bedarda, generačního talentu, v němž experti vidí nejlepšího juniorského hokejistu od časů Connora McDavida.

A jako by se historie po osmi letech opakovala. Sekundantem současné hvězdy Edmontonu byl tehdy Jack Eichel. I o něm se mluvilo jako o výjimečném hráči, jen se mu zkrátka nedostalo takové pozornosti.

Kanadský talent Connor Bedard v zápase s německými juniory Adam Fantilli bruslí vedle Nicolase Baechlera v přípravném utkání před MSJ proti Švýcarsku.

Bedard stejně jako kdysi McDavid válí v kanadské juniorce, Fantilli naopak zvolil stejnou cestu americké univerzity jako Eichel.

V listopadu Eichel prohlásil, že by se nikdo neměl srovnávat s McDavidem, že je zkrátka na jiné úrovni.

Před lety měl ale jiný názor. Při rozhovorech s týmy před draftem údajně tvrdil, že jednou bude lepší než on. Fantilli takovými slovy směrem k Bedardovi šetří.

„Souboj můžu svést s každým, ale Connor (Bedard) je skvělý hráč. Snažím se dělat maximum pro to, abych na něj tlačil. On zase motivuje mě,“ řekl pro ESPN.

„Jsme kamarádi, vídáme se, je skvělý člověk,“ míní.

Bedard vyniká ve střelbě, zapracoval i na maximální rychlosti bruslení, což předvedl i třeba v prvním utkání s Čechy na šampionátu, kdy si několikrát nabral puk na čepel v obranném pásmu a akci završil zakončením na Tomáše Suchánka.

Fantilli zase dokáže být dominantní díky urostlé postavě a síle, kterou disponuje.

„Když se dostane na led, myslí na útočení. V tomto ohledu je až děsivý,“ říká o něm vrchní skaut TSN Craig Button.

„Je rychlý, silný, má tah na branku. Je jak pes s kostí v tlamě,“ našel Button metaforu.

Zkrátka jakmile se Fantilli do někoho - nebo něčeho - zakousne, jen tak to nepustí. Dotahuje věci do konce, málokdo ho v akci zastaví.

„Jsem velmi soutěživý a vím, že okolo branky padá nejvíce gólů. Dostávat se do tohoto prostoru za každou cenu je něco, na co se hodně soustředím,“ říká.

Kanaďané Adam Fantilli (19) s Tysonem Hindsem (4) se sráží v souboji s českým útočníkem Jaroslavem Chmelařem (21).

V aktuální sezoně nasázel v šestnácti zápasech jedenáct branek, už loni na střelecké produktivitě hodně zapracoval. Daří se mu dobře krýt kotouč a jakmile se rozjede, připomíná tank.

Ale nebylo to tak vždycky.

Ve dvanácti začal rychle růst, jenže jak to u dětí někdy bývá, výška nestoupala úměrně s váhou.

„Byl jsem vysoký, ale vytáhlý. A když už se mi podařilo nabrat nějaké kilogramy, musel jsem se naučit, jak to co nejlépe využít ve svůj prospěch,“ vyprávěl.

Každé léto pracoval na síle, po prázdninách se vracel o něco urostlejší. V tomto ohledu už Bedarda překonal, skauti jsou z něj nadšení. I tak ho ale v druhé polovině sezony čeká pořádný kus práce.

Jeho výkonnostního růstu si je vědom také Bedard: „Nemám první místo v draftu nějak pojištěné. Mám před sebou ještě spoustu práce v této sezoně.“

Zatímco on je pro kanadskou veřejnost známým jménem, Fantilliho fanoušci tolik na očích nemají. Hraje totiž univerzitní ligu v dresu Michiganu, kde také studuje.

Hokej kombinuje s oborem sportovní management, baví ho trenérství a manažerství. Jak sám říká, do všeho dává maximum a také díky tomu vede týmovou produktivitu.

A to i navzdory svému věku a spoluhráčům, kteří už v minulých letech prošli draftem.

Celý tým postihla na začátku sezony smutná skutečnost. V 64 letech zemřel po rakovině prostaty kustod Ian Hume.

„I když jsem teprve v prvním ročníku, znal jsem ho dobře. Přes léto jsme spolu hodně mluvili, když jsem poprvé přišel do tréninkového střediska. Byl to úžasný chlap, pro naši univerzitu vždy dělal, co mohl,“ řekl mladý Kanaďan.

Následoval pohřeb a další složité chvíle. Spousta hráčů skončila na několik dní v nemocnici kvůli adenoviru. A Fantilli nebyl výjimkou.

Po návratu z nemocnice naskočil jen do pár zápasů a zamířil na kemp kanadské juniorské reprezentace. Zaujal místo na levém křídle druhého útoku a proti Čechům se pokusil o michiganskou kličku, od parádního gólu ho dělilo jen pár centimetrů.

Postupem turnaje ho trenér Dennis Williams přeřadil nejprve do třetí, posléze až do čtvrté formace.

Skupinu neodehrál bůhvíjak skvěle, v semifinále byl ovšem jedním z nejlepších hráčů na ledě a má ještě jednu šanci se ukázat.

Ze čtvrtka na pátek od 0:30 ve finále proti národnímu týmu, který už ho jednou zcela vynuloval.