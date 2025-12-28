Malí, ale zatraceně šikovní. Benák a Galvas tým táhnou, i tak jim ve světě chybí uznání

Vždyť o útočníku Benákovi se mluví i píše několik let. Ještě když chodil na základu, začal kolem sebe budovat pověst výjimečného.
Obránce Galvas zase svým brilantním bruslením zaujal nejednoho trenéra, do seniorské extraligy nakoukl už před třemi lety.
Oběma se vydařilo úvodní střetnutí na šampionátu s Kanadou. Benák dvakrát asistoval, Galvas hýřil parádními akcemi v útočném pásmu a i on stál u dvou branek. A duel s Dány? Šikovný útočník opět režíroval přesilovky, hbitý bek se zapsal do statistik pro změnu třikrát a vede bodování celého turnaje.
Galvas je s námi potřetí, pokaždé patřil k našim klíčovým obráncům a jednoznačně k nim patří i letos. Adam je zase neskutečně šikovný v ofenzivní zóně, dokáže vytvořit věci, které ne moc hráčů umí.