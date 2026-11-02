Ač s Rusy hrát nechtějí, bojkot je až krajní krok. Odpůrci dál řeší, jak se postavit k MS

Robert Rampa
  10:20
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Švédští fanoušci hned v sobotu při ligových zápasech vytáhli transparenty, v nichž vyzvali hokejové reprezentace k odvaze bojkotovat zápasy s Ruskem. „Kdybychom to na juniorském mistrovství světa udělali, možná by zbytek světa pochopil, že vracet Rusy na mezinárodní scénu je špatné,“ zamýšlel se Milton Gästrin, devatenáctiletý útočník Brynäs. Ve čtvrtek v pražské O2 areně by aktivita českých příznivců při utkání Euro Hockey Tour rovněž nepřekvapila.

Stačí se podívat na výsledky ankety iDNES.cz: v neděli z téměř 32 tisíc hlasujících souhlasilo s bojkotem drtivých 74 procent.

Podobné hlasy sílí i z řad expertů a veřejnosti ve Finsku nebo Lotyšsku. Za všechny to shrnula rozzuřená švédská legenda NHL Nicklas Lidström: „Bojkotujte to!“

Jenže podle zákulisních informací iDNES.cz je takový krok v současné chvíli méně pravděpodobný. Krajní.

Měli by čeští hokejisté bojkotovat MS v případě, že se ho zúčastní ruská reprezentace?

celkem hlasů: 45610

Šéf českého svazu Alois Hadamczik už uvedl, že pokud se země jednotně dohodnou na bojkotu, Česko nesmí chybět.

Právě jednotný postoj ale schází.

Finové ho nechystají, zatím jen prohlásili, že podpoří každého, kdo s Ruskem odmítne hrát.

Švédové byli přímější. „Shodli jsme se, že budeme vyjadřovat svůj názor, budeme dění ovlivňovat, jak jen to půjde, ale bojkot není cesta vpřed,“ prohlásil předseda tamního svazu Anders Larsson.

Jde totiž o vysoce riskantní podnik. Za bojkot utkání z politických důvodů hrozí vysoké pokuty a kromě toho i diskvalifikace z turnaje a sesazení z divize.

Němci zvažují, že se vzdají pořadatelství MS. Budou řešit i neudělení víz Rusům

Na akcích mladších kategorií či těch ženských půjde zejména o symbolický vzkaz a zásady, na seniorském mistrovství světa mužů ale jde i o samotnou strukturu a existenci mezinárodního hokeje.

Pakliže se klíčový turnaj, který živí celou IIHF, stane jedním velkým skandálem, mezinárodní hokejová federace ztratí svou relevanci a sílu. Už teď ji NHL ohrožuje Světovými poháry, které kazí vyhlídky IIHF na vlastní rozvoj.

Takže mají hokejové federace stisknout zuby a s Ruskem i přes nesouhlas hrát, protože je to v zájmu byznysu? Otázka, na kterou si teď všichni musejí odpovědět.

Jedním argumentem může být, že by opravdu hrozilo nebezpečí konfliktu na tribunách či ve fanzónách a násilnosti jsou daleko větším ohrožením než bojkoty „zkažený“ turnaj.

První ostrá reakce sponzorů. Tipsport odmítá reklamu na MS při zápasech Rusů

Dalším je možný odliv sponzorů. Jejich tlak už jednou přispěl k tomu, že se Bělorusku v roce 2021 odebralo pořadatelství, když vládce Lukašenko brutálně potlačoval protesty. Tehdy firma Škoda Auto jasně deklarovala, že pokud by se šampionát konal v Bělorusku, automobilka ho sponzorovat nebude.

Teď se s naprosto odmítavou reakcí, aby se její reklama jakkoli objevila u zápasů s Ruskem, ozvala sázková společnost Tipsport, oficiální partner šampionátů IIHF.

A sponzoři mají velkou moc.

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