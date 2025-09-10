Premium

Kvíz:

Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

10. září 2025

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste připraveni na tu letošní? Otestujte si znalosti v kvízu iDNES.cz.

Otázka 1/20

Titul obhajuje brněnská Kometa. Vybavíte si, kolik zápasů v play off musela na cestě za mistrovským pohárem absolvovat?

