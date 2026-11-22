Lékaři upřesnili délku absence po nejnovějším vyšetření, kterému se spoluhráč Martina Nečase podrobil po návratu týmu ze série venkovních zápasů. MacKinnon kvůli očekávané tříměsíční absenci s jistotou přijde mimo jiné o silvestrovský duel Winter Classic pod širým nebem proti Utahu a také o Utkání hvězd NHL na začátku února.
Jednatřicetiletý centr se zranil minulý týden během utkání v Ottawě při pokusu o zákrok na obránce Arťoma Zuba. Od té doby už přišel o tři zápasy, stále je ale nejproduktivnějším hráčem týmu s 30 body za 10 gólů a 20 asistencí. O čtyři body méně (10+16) má na druhém místě Nečas.
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Těžký úkol, větší zodpovědnost. Coloradu chybí hvězdy, zvládá je Nečas zastoupit?
Obránce Cale Makar, který se Coloradu zranil ve spodní části těla ve stejném duelu jako MacKinnon, se naproti tomu již chystá zpátky na led. S bruslením by měl začít v neděli a Bednar nevyloučil jeho start ve středu proti Montrealu.