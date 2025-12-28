Rittich vynuloval rivala. Nečas vstřelil dva góly, Pastrňákova trefa nestačila

Rittich při zranění týmové jedničky Ilji Sorokina nastoupil potřetí v řadě a podruhé za sebou dovedl tým k výhře. Proti Rangers byl za svůj bezchybný výkon zvolen první hvězdou zápasu a vylepšil tak své výborné statistiky.
V duelech proti Buffalu, New Jersey a Rangers dostal pouze tři branky ze hry a pokaždé vytáhl úspěšnost zákroků nad 93 procent. Skvělou formu z posledních dnů korunoval druhým čistým kontem v sezoně a potvrdil, že se mu po přesunu do New Yorku daří.
V počtu vychytaných nul je nejlepším z českých brankářů a mezi krajany vládne i v dalších ohledech. Má nejvyšší úspěšnost zákroků (91,9 procenta) a nejnižší průměr obdržených branek na zápas (2,25). V obou hlavních sledovaných statistikách navíc mezi brankáři s alespoň 10 odchytanými zápasy patří do nejlepší šestky v lize.
V sobotním programu nastoupil také Lukáš Dostál, duel proti Kings mu ale vůbec nevyšel. V utkání dvou celků z metropolitní oblastí Los Angeles inkasoval šest branek z 30 střel a úspěšnost zákroků dostal jen na 80 procent. Hned třikrát na něj vyzrál americký útočník Alex Laferriere.
Buffalo v duelu s Bostonem potvrdilo vzrůstající formu a po výhře 4:1 se radovalo poosmé v řadě. Ve vyrovnané tabulce Východní konference se Sabres dostali na dostřel play off a odsunuli Bruins na 13. pozici.
Jedinou branku poražených dal David Pastrňák, který i přes pátou týmovou prohru za sebou natáhl svou bodovou sérii na tři zápasy. Český kanonýr vstřelil svůj 406. gól v NHL a v historickém pořadí mu schází už jen dva přesné zásahy na druhého nejlepšího českého střelce Patrika Eliáše.
00:40 Nylander (Matthews, Maccelli)
14:42 Knies (Domi, N. Robertson)
23:28 McMann (Matthews, Domi)
27:28 Matthews (Domi, McCabe)
28:32 N. Robertson (Knies, N. Roy)
45:53 Knies (Maccelli, Rielly)
58:44 Tavares
17:50 Cousins (Spence, Halliday)
20:18 Greig (Giroux)
40:14 Batherson (Cozens, B. Tkachuk)
45:07 Stützle (Zetterlund)
49:18 Spence (Giroux, Halliday)
Woll (Hildeby) – P. Myers, Rielly (A), Stecher, McCabe, C. Tanev, Ekman-Larsson – Domi, Matthews (C), McMann – Nylander, Tavares (A), Maccelli – Lorentz, Laughton, Joshua – N. Robertson, N. Roy, Knies.
Ullmark (28. Meriläinen) – Zub, Sanderson, Spence, Chabot (A), Matinpalo, Jensen – Zetterlund, Stützle, B. Tkachuk (C) – Batherson, Cozens, Perron – Giroux (A), Greig, Amadio – Cousins, Halliday, Bourgault.
Rozhodčí: Brian Pochmara, Brandon Schrader – CJ Murray, Jonathan Deschamps
Počet diváků: 18859
05:37 Luostarinen (Samoskevich, Rodrigues)
27:05 Marchand (Bennett, Reinhart)
13:05 Guentzel (Cirelli)
19:45 Holmberg (Gourde, Carlile)
22:31 Kučerov (Point, Goncalves)
59:04 Kučerov
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad, Mikkola, S. Jones, Balinskis, Petry – Luostarinen, Lundell, Reinhart – Verhaeghe, Bennett, Marchand – Samoskevich, Rodrigues, Greer – Kunin, Gregor, J. Boqvist – Studnicka.
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, D. Raddysh, D'Astous, Santini, Carlile, Crozier – Goncalves, Point, Kučerov – Guentzel, Cirelli, Bjorkstrand – Holmberg, Gourde, Girgensons – Douglas, Finley, Paul – Sabourin.
Rozhodčí: Kelly Sutherland, Wes McCauley – David Brisebois, James Tobias
03:03 Doughty (Byfield, Perry)
03:56 T. Moore (Dumoulin, Ceci)
10:21 Laferriere (Kempe, Kopitar)
19:02 Byfield (B. Clarke, Kuzmenko)
44:24 Laferriere (Dumoulin, Kopitar)
53:15 Laferriere (B. Clarke, Kopitar)
30:04 McTavish (Sennecke, Granlund)
A. Forsberg (Copley) – M. Anderson, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Laferriere, Kopitar (C), Kempe (A) – Foegele, Byfield, T. Moore – Fiala, Turcotte, Kuzmenko – Armia, Helenius, Perry.
Dostál (Mrázek) – LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas (C), I. Moore, Helleson – Kreider, Leo Carlsson (A), Terry – C. Gauthier, McTavish, Sennecke – Vatrano, Granlund, R. Strome – R. Johnston, Poehling, Killorn (A).
Rozhodčí: Rehman, Chmielewski – Gawryletz, Toomey
10:04 L. Karlsson (Garland, Hronek)
40:36 Rossi (Hronek, Garland)
50:43 O'Connor
06:11 Reaves (Goodrow, Iorio)
07:55 Klingberg (Celebrini)
32:38 Eklund
44:47 Černišev (Gaudette, Orlov)
56:20 Celebrini (Černišev, Eklund)
56:55 Graf (Wennberg, Ferraro)
Demko (Lankinen) – Hronek (A), M. Pettersson, T. Myers, Buium, Willander, Elias Pettersson – Sherwood, Elias Pettersson (A), E. Kane – Boeser (A), Rossi, DeBrusk – Garland, Kämpf, O'Connor – L. Karlsson, Sasson, Öhgren.
Askarov (Nedeljkovic) – Klingberg, Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Iorio, S. Dickinson – Černišev, Celebrini, Eklund – Toffoli (A), Wennberg (A), Graf – Gaudette, Dellandrea, J. Skinner – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: Lee, Skilliter – Murchison, Knorr
Počet diváků: 18992
11:36 Morrissey (Connor, Vilardi)
37:56 Connor (Scheifele, Vilardi)
39:57 Scheifele (J. Toews)
18:27 Boldy (Spurgeon, Q. Hughes)
27:33 Kaprizov (Zuccarello, Jurov)
59:40 Zuccarello (Kaprizov, Q. Hughes)
60:39 Boldy (Q. Hughes, Kaprizov)
Hellebuyck (Comrie) – Morrissey (A), DeMelo, Samberg, Pionk, Stanley, L. Schenn – Connor, Scheifele (A), Vilardi – Perfetti, Naměstnikov, Iafallo – M. Barron, Lowry (C), Pearson – Niederreiter, J. Toews, Nyquist.
Wallstedt (Gustavsson) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Trenin, Jurov, Tarasenko – M. Foligno (A), Sturm, Hinostroza.
Rozhodčí: Lambert, MacDougall – Berg, Mahon
Počet diváků: 15225
00:58 Lee
59:44 Holmström
Rittich (Högberg) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Warren – Heineman, Horvat, Drouin – Holmström, Barzal, Lee (A) – Pageau, Ritchie, Šabanov – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Šesťorkin (Quick) – Schneider, Gavrikov, Borgen, Soucy, Morrow, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Panarin (A) – Perreault, Trocheck (A), Brodzinski – T. Raddysh, Laba, Cuylle – Rempe, Carrick, Othmann.
Rozhodčí: Sandlak, Blandina – MacPherson, Faucher
Počet diváků: 17255
23:22 Blake (Gostisbehere)
24:37 Robinson (Sebastian Aho, Svečnikov)
35:22 Gostisbehere (Chatfield, W. Carrier)
53:09 Svečnikov
58:39 Martinook (Svečnikov, Gostisbehere)
12:39 Rasmussen (Compher)
43:11 Copp (J. Leonard, Sandin-Pellikka)
Bussi (Kočetkov) – Gostisbehere, Chatfield, Nikišin, S. Walker, Reilly, Nyström – Svečnikov, Sebastian Aho (A), Stankoven – Ehlers, Kotkaniemi, Blake – W. Carrier, Staal (C), Martinook (A) – Hall, Jankowski, Robinson.
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, J. Leonard – Rasmussen, Compher, Appleton – E. Söderblom, Danielson, Kasper.
Rozhodčí: St. Laurent, Halkidis – Suchánek, Hughes
Počet diváků: 18321
21:39 McLeod (Quinn, Samuelsson)
23:12 Krebs (T. Thompson, Samuelsson)
27:54 Samuelsson (Quinn, Byram)
59:46 Norris (Krebs, T. Thompson)
11:56 Pastrňák (M. Geekie)
Luukkonen (Lyon) – Power, Kesselring, Byram, Samuelsson (A), Bryson, Metsa – Krebs, T. Thompson (A), Doan – Benson, McLeod, Quinn – Östlund, Norris, Tuch – Greenway, Dunne, Malenstyn.
Korpisalo (Swayman) – Zadorov, McAvoy (A), H. Lindholm (A), Peeke, Koljačonok, Lohrei – M. Geekie, E. Lindholm, Pastrňák (A) – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Eyssimont, Minten, Kastelic – Steeves, Kuraly, Chusnutdinov.
Rozhodčí: Luxmore, Maaskant – Blujus, Kovachik
Počet diváků: 19070
08:45 B. Schenn (C. Fowler, Dvorský)
18:14 Bučněvič (R. Thomas)
44:40 Bučněvič (R. Thomas, Broberg)
11:41 Jost (Hague)
52:03 Svečkov (Haula, Hague)
Hofer (Binnington) – Broberg, Parayko, Tucker, Faulk (A), C. Fowler, Mailloux – Neighbours, R. Thomas (A), Bučněvič – Berggren, B. Schenn (C), Kyrou – Suter, Dvorský, Snuggerud – Toropčenko, Sundqvist, Stenberg.
Saros (Annunen) – Josi (C), Perbix, Skjei, Wilsby, Hague, Blankenburg – F. Forsberg (A), O'Reilly (A), Stamkos – Bunting, Haula, Evangelista – Jost, Svečkov, Matthew Wood – R. Schaefer, McCarron, C. Smith.
Rozhodčí: Rank, Brenk – Alphonso, Oliver
Počet diváků: 18096
24:56 Bratt (Hischier, Noesen)
47:00 Bratt
47:32 Glass (C. Brown, Dillon)
20:00 Protas (Ovečkin)
37:33 Beauvillier (Protas)
49:17 Ovečkin (Sandin, Protas)
64:06 Chychrun (Dowd, D. Strome)
Allen (Markström) – Siegenthaler, Hamilton, L. Hughes, Pesce, Dillon, White – Meier, Hischier (C), Mercer – Palát (A), J. Hughes (A), Bratt – Gricjuk, Glass, C. Brown – Cotter, Glendening, Noesen.
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, Sandin, T. van Riemsdyk – McMichael, Sourdif, Ovečkin (C) – Protas, D. Strome, Wilson (A) – R. Leonard, Dowd, Frank – Duhaime, Lapierre, Beauvillier.
Rozhodčí: Charron, MacPhee – Smith, Shewchyk
Počet diváků: 16763
11:30 Lundkvist (Rantanen, W. Johnston)
31:32 Hryckowian (W. Johnston, Rantanen)
51:18 Rantanen (W. Johnston, Steel)
03:20 Bertuzzi (Vlasic, Slaggert)
30:37 J. Dickinson (Levšunov)
52:25 Bertuzzi (Murphy, Vlasic)
Lardis
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, Petrovic, Capobianco – Bourque, Hintz, J. Robertson – Rantanen, W. Johnston, Steel – Benn (C), Duchene, Hryckowian – Bastian, Faksa, Bäck.
A. Söderblom (Knight) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (A), Kaiser – Slaggert, J. Dickinson (A), Bertuzzi – Burakovsky, Donato, Teräväinen – Lardis, Greene, O. Moore – Lafferty, Toninato, C. Dach.
Rozhodčí: Dwyer, Syvret – Barton, Grillo
Počet diváků: 18532
07:00 Šarangovič (Klapka)
23:28 Lomberg
52:31 Coleman (Backlund, Bahl)
08:36 Bouchard (Draisaitl, Nugent-Hopkins)
55:23 McDavid (Hyman, Bouchard)
Wolf (D. Cooley) – Andersson, Bahl, Weegar (A), Kuzněcov, Brzustewicz, Hanley – Farabee, Kadri (A), Šarangovič – Coronato, Frost, Huberdeau – Coleman, Backlund (C), Zary – Klapka, Kirkland, Lomberg.
Ingram (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Regula, Nurse (A), Emberson, Stastney – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins – Roslovic, Draisaitl (A), Podkolzin – Savoie, Henrique, Mangiapane – Janmark, Frederic, M. Jones.
Rozhodčí: Trevor Hanson, Michael Markovic – Bevan Mills, Caleb Apperson
Počet diváků: 19289
02:43 Holtz (Hanifin, Hertl)
20:31 Barbašev (Marner)
31:36 Hutton (Holtz, Hanifin)
32:05 Howden (R. Smith, Lauzon)
56:00 Sissons (Kolesar, Korczak)
25:19 Lehkonen (Girard, Malinski)
30:27 Nečas (Malinski, Girard)
43:52 Nečas (MacKinnon)
48:21 MacKinnon (Malinski, Nečas)
58:03 Lehkonen (MacKinnon, Nelson)
MacKinnon
Hart (Schmid) – McNabb, Korczak, Hanifin, Hutton, Lauzon, Whitecloud – Barbašev, Marner, Stone – Dorofejev, Hertl, Holtz – R. Smith, Howden, Bowman – Saad, Sissons, Kolesar.
Wedgewood (Blackwood) – D. Toews, C. Makar, Manson, Burns, Girard, Malinski – Landeskog, MacKinnon, Nečas – Lehkonen, Nelson, Ničuškin – Olofsson, Colton, Brindley – Kelly, Drury, Kiviranta.
Rozhodčí: McIsaac, Schlenker – Murray, Gawryletz
Počet diváků: 18168