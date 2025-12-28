Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Rittich vynuloval rivala. Nečas vstřelil dva góly, Pastrňákova trefa nestačila

Autor: ,
Aktualizujeme   6:59aktualizováno  7:30
Český hokejový brankář David Rittich v NHL pomohl 27 zákroky k vítězství New York Islanders 2:0 v městském derby proti Rangers a vychytal druhé čisté konto v ročníku. David Pastrňák vstřelil jedinou branku Bostonu při prohře 1:4 v Buffalu.
David Rittich v brance NY Islanders.

David Rittich v brance NY Islanders. | foto: Reuters

Útočník Bostonu David Pastrňák slaví svou trefu v zápase proti Buffalu.
Brankář NY Islanders David Rittich zasahuje proti Samu Carrickovi z NY Rangers.
Beck Malenstyn (vlevo) z Buffala vyhazuje puk, napadá ho Pavel Zacha z Bostonu.
Brankář David Rittich (vpravo), obránce Adam Pelech (uprostřed) a útočník Sam...
5 fotografií

Rittich při zranění týmové jedničky Ilji Sorokina nastoupil potřetí v řadě a podruhé za sebou dovedl tým k výhře. Proti Rangers byl za svůj bezchybný výkon zvolen první hvězdou zápasu a vylepšil tak své výborné statistiky.

V duelech proti Buffalu, New Jersey a Rangers dostal pouze tři branky ze hry a pokaždé vytáhl úspěšnost zákroků nad 93 procent. Skvělou formu z posledních dnů korunoval druhým čistým kontem v sezoně a potvrdil, že se mu po přesunu do New Yorku daří.

V počtu vychytaných nul je nejlepším z českých brankářů a mezi krajany vládne i v dalších ohledech. Má nejvyšší úspěšnost zákroků (91,9 procenta) a nejnižší průměr obdržených branek na zápas (2,25). V obou hlavních sledovaných statistikách navíc mezi brankáři s alespoň 10 odchytanými zápasy patří do nejlepší šestky v lize.

V sobotním programu nastoupil také Lukáš Dostál, duel proti Kings mu ale vůbec nevyšel. V utkání dvou celků z metropolitní oblastí Los Angeles inkasoval šest branek z 30 střel a úspěšnost zákroků dostal jen na 80 procent. Hned třikrát na něj vyzrál americký útočník Alex Laferriere.

Buffalo v duelu s Bostonem potvrdilo vzrůstající formu a po výhře 4:1 se radovalo poosmé v řadě. Ve vyrovnané tabulce Východní konference se Sabres dostali na dostřel play off a odsunuli Bruins na 13. pozici.

Jedinou branku poražených dal David Pastrňák, který i přes pátou týmovou prohru za sebou natáhl svou bodovou sérii na tři zápasy. Český kanonýr vstřelil svůj 406. gól v NHL a v historickém pořadí mu schází už jen dva přesné zásahy na druhého nejlepšího českého střelce Patrika Eliáše.

NHL
28. 12. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Ottawa Senators Ottawa Senators 7:5 (2:1, 3:1, 2:3)
Góly:
00:40 Nylander (Matthews, Maccelli)
14:42 Knies (Domi, N. Robertson)
23:28 McMann (Matthews, Domi)
27:28 Matthews (Domi, McCabe)
28:32 N. Robertson (Knies, N. Roy)
45:53 Knies (Maccelli, Rielly)
58:44 Tavares
Góly:
17:50 Cousins (Spence, Halliday)
20:18 Greig (Giroux)
40:14 Batherson (Cozens, B. Tkachuk)
45:07 Stützle (Zetterlund)
49:18 Spence (Giroux, Halliday)
Sestavy:
Woll (Hildeby) – P. Myers, Rielly (A), Stecher, McCabe, C. Tanev, Ekman-Larsson – Domi, Matthews (C), McMann – Nylander, Tavares (A), Maccelli – Lorentz, Laughton, Joshua – N. Robertson, N. Roy, Knies.
Sestavy:
Ullmark (28. Meriläinen) – Zub, Sanderson, Spence, Chabot (A), Matinpalo, Jensen – Zetterlund, Stützle, B. Tkachuk (C) – Batherson, Cozens, Perron – Giroux (A), Greig, Amadio – Cousins, Halliday, Bourgault.

Rozhodčí: Brian Pochmara, Brandon Schrader – CJ Murray, Jonathan Deschamps

Počet diváků: 18859

NHL
28. 12. 2025 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Góly:
05:37 Luostarinen (Samoskevich, Rodrigues)
27:05 Marchand (Bennett, Reinhart)
Góly:
13:05 Guentzel (Cirelli)
19:45 Holmberg (Gourde, Carlile)
22:31 Kučerov (Point, Goncalves)
59:04 Kučerov
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad, Mikkola, S. Jones, Balinskis, Petry – Luostarinen, Lundell, Reinhart – Verhaeghe, Bennett, Marchand – Samoskevich, Rodrigues, Greer – Kunin, Gregor, J. Boqvist – Studnicka.
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, D. Raddysh, D'Astous, Santini, Carlile, Crozier – Goncalves, Point, Kučerov – Guentzel, Cirelli, Bjorkstrand – Holmberg, Gourde, Girgensons – Douglas, Finley, Paul – Sabourin.

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Wes McCauley – David Brisebois, James Tobias

NHL
28. 12. 2025 3:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 6:1 (4:0, 0:1, 2:0)
Góly:
03:03 Doughty (Byfield, Perry)
03:56 T. Moore (Dumoulin, Ceci)
10:21 Laferriere (Kempe, Kopitar)
19:02 Byfield (B. Clarke, Kuzmenko)
44:24 Laferriere (Dumoulin, Kopitar)
53:15 Laferriere (B. Clarke, Kopitar)
Góly:
30:04 McTavish (Sennecke, Granlund)
Sestavy:
A. Forsberg (Copley) – M. Anderson, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Laferriere, Kopitar (C), Kempe (A) – Foegele, Byfield, T. Moore – Fiala, Turcotte, Kuzmenko – Armia, Helenius, Perry.
Sestavy:
Dostál (Mrázek) – LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas (C), I. Moore, Helleson – Kreider, Leo Carlsson (A), Terry – C. Gauthier, McTavish, Sennecke – Vatrano, Granlund, R. Strome – R. Johnston, Poehling, Killorn (A).

Rozhodčí: Rehman, Chmielewski – Gawryletz, Toomey

NHL
28. 12. 2025 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : San Jose Sharks San Jose Sharks 3:6 (1:2, 0:1, 2:3)
Góly:
10:04 L. Karlsson (Garland, Hronek)
40:36 Rossi (Hronek, Garland)
50:43 O'Connor
Góly:
06:11 Reaves (Goodrow, Iorio)
07:55 Klingberg (Celebrini)
32:38 Eklund
44:47 Černišev (Gaudette, Orlov)
56:20 Celebrini (Černišev, Eklund)
56:55 Graf (Wennberg, Ferraro)
Sestavy:
Demko (Lankinen) – Hronek (A), M. Pettersson, T. Myers, Buium, Willander, Elias Pettersson – Sherwood, Elias Pettersson (A), E. Kane – Boeser (A), Rossi, DeBrusk – Garland, Kämpf, O'Connor – L. Karlsson, Sasson, Öhgren.
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Klingberg, Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Iorio, S. Dickinson – Černišev, Celebrini, Eklund – Toffoli (A), Wennberg (A), Graf – Gaudette, Dellandrea, J. Skinner – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: Lee, Skilliter – Murchison, Knorr

Počet diváků: 18992

NHL
28. 12. 2025 1:15
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Minnesota Wild Minnesota Wild 3:4P (1:1, 2:1, 0:1 - 0:1)
Góly:
11:36 Morrissey (Connor, Vilardi)
37:56 Connor (Scheifele, Vilardi)
39:57 Scheifele (J. Toews)
Góly:
18:27 Boldy (Spurgeon, Q. Hughes)
27:33 Kaprizov (Zuccarello, Jurov)
59:40 Zuccarello (Kaprizov, Q. Hughes)
60:39 Boldy (Q. Hughes, Kaprizov)
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – Morrissey (A), DeMelo, Samberg, Pionk, Stanley, L. Schenn – Connor, Scheifele (A), Vilardi – Perfetti, Naměstnikov, Iafallo – M. Barron, Lowry (C), Pearson – Niederreiter, J. Toews, Nyquist.
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Trenin, Jurov, Tarasenko – M. Foligno (A), Sturm, Hinostroza.

Rozhodčí: Lambert, MacDougall – Berg, Mahon

Počet diváků: 15225

NHL
28. 12. 2025 0:00
New York Islanders New York Islanders : New York Rangers New York Rangers 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Góly:
00:58 Lee
59:44 Holmström
Góly:
Sestavy:
Rittich (Högberg) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Warren – Heineman, Horvat, Drouin – Holmström, Barzal, Lee (A) – Pageau, Ritchie, Šabanov – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Schneider, Gavrikov, Borgen, Soucy, Morrow, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Panarin (A) – Perreault, Trocheck (A), Brodzinski – T. Raddysh, Laba, Cuylle – Rempe, Carrick, Othmann.

Rozhodčí: Sandlak, Blandina – MacPherson, Faucher

Počet diváků: 17255

NHL
28. 12. 2025 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Góly:
23:22 Blake (Gostisbehere)
24:37 Robinson (Sebastian Aho, Svečnikov)
35:22 Gostisbehere (Chatfield, W. Carrier)
53:09 Svečnikov
58:39 Martinook (Svečnikov, Gostisbehere)
Góly:
12:39 Rasmussen (Compher)
43:11 Copp (J. Leonard, Sandin-Pellikka)
Sestavy:
Bussi (Kočetkov) – Gostisbehere, Chatfield, Nikišin, S. Walker, Reilly, Nyström – Svečnikov, Sebastian Aho (A), Stankoven – Ehlers, Kotkaniemi, Blake – W. Carrier, Staal (C), Martinook (A) – Hall, Jankowski, Robinson.
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, J. Leonard – Rasmussen, Compher, Appleton – E. Söderblom, Danielson, Kasper.

Rozhodčí: St. Laurent, Halkidis – Suchánek, Hughes

Počet diváků: 18321

NHL
28. 12. 2025 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Boston Bruins Boston Bruins 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
Góly:
21:39 McLeod (Quinn, Samuelsson)
23:12 Krebs (T. Thompson, Samuelsson)
27:54 Samuelsson (Quinn, Byram)
59:46 Norris (Krebs, T. Thompson)
Góly:
11:56 Pastrňák (M. Geekie)
Sestavy:
Luukkonen (Lyon) – Power, Kesselring, Byram, Samuelsson (A), Bryson, Metsa – Krebs, T. Thompson (A), Doan – Benson, McLeod, Quinn – Östlund, Norris, Tuch – Greenway, Dunne, Malenstyn.
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – Zadorov, McAvoy (A), H. Lindholm (A), Peeke, Koljačonok, Lohrei – M. Geekie, E. Lindholm, Pastrňák (A) – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Eyssimont, Minten, Kastelic – Steeves, Kuraly, Chusnutdinov.

Rozhodčí: Luxmore, Maaskant – Blujus, Kovachik

Počet diváků: 19070

NHL
28. 12. 2025 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Nashville Predators Nashville Predators 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Góly:
08:45 B. Schenn (C. Fowler, Dvorský)
18:14 Bučněvič (R. Thomas)
44:40 Bučněvič (R. Thomas, Broberg)
Góly:
11:41 Jost (Hague)
52:03 Svečkov (Haula, Hague)
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Broberg, Parayko, Tucker, Faulk (A), C. Fowler, Mailloux – Neighbours, R. Thomas (A), Bučněvič – Berggren, B. Schenn (C), Kyrou – Suter, Dvorský, Snuggerud – Toropčenko, Sundqvist, Stenberg.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Josi (C), Perbix, Skjei, Wilsby, Hague, Blankenburg – F. Forsberg (A), O'Reilly (A), Stamkos – Bunting, Haula, Evangelista – Jost, Svečkov, Matthew Wood – R. Schaefer, McCarron, C. Smith.

Rozhodčí: Rank, Brenk – Alphonso, Oliver

Počet diváků: 18096

NHL
28. 12. 2025 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Washington Capitals Washington Capitals 3:4P (0:1, 1:1, 2:1 - 0:1)
Góly:
24:56 Bratt (Hischier, Noesen)
47:00 Bratt
47:32 Glass (C. Brown, Dillon)
Góly:
20:00 Protas (Ovečkin)
37:33 Beauvillier (Protas)
49:17 Ovečkin (Sandin, Protas)
64:06 Chychrun (Dowd, D. Strome)
Sestavy:
Allen (Markström) – Siegenthaler, Hamilton, L. Hughes, Pesce, Dillon, White – Meier, Hischier (C), Mercer – Palát (A), J. Hughes (A), Bratt – Gricjuk, Glass, C. Brown – Cotter, Glendening, Noesen.
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, Sandin, T. van Riemsdyk – McMichael, Sourdif, Ovečkin (C) – Protas, D. Strome, Wilson (A) – R. Leonard, Dowd, Frank – Duhaime, Lapierre, Beauvillier.

Rozhodčí: Charron, MacPhee – Smith, Shewchyk

Počet diváků: 16763

NHL
28. 12. 2025 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 3:4N (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)s.n.1:2
Góly:
11:30 Lundkvist (Rantanen, W. Johnston)
31:32 Hryckowian (W. Johnston, Rantanen)
51:18 Rantanen (W. Johnston, Steel)
Góly:
03:20 Bertuzzi (Vlasic, Slaggert)
30:37 J. Dickinson (Levšunov)
52:25 Bertuzzi (Murphy, Vlasic)
Lardis
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, Petrovic, Capobianco – Bourque, Hintz, J. Robertson – Rantanen, W. Johnston, Steel – Benn (C), Duchene, Hryckowian – Bastian, Faksa, Bäck.
Sestavy:
A. Söderblom (Knight) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (A), Kaiser – Slaggert, J. Dickinson (A), Bertuzzi – Burakovsky, Donato, Teräväinen – Lardis, Greene, O. Moore – Lafferty, Toninato, C. Dach.

Rozhodčí: Dwyer, Syvret – Barton, Grillo

Počet diváků: 18532

NHL
28. 12. 2025 4:00
Calgary Flames Calgary Flames : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Góly:
07:00 Šarangovič (Klapka)
23:28 Lomberg
52:31 Coleman (Backlund, Bahl)
Góly:
08:36 Bouchard (Draisaitl, Nugent-Hopkins)
55:23 McDavid (Hyman, Bouchard)
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Andersson, Bahl, Weegar (A), Kuzněcov, Brzustewicz, Hanley – Farabee, Kadri (A), Šarangovič – Coronato, Frost, Huberdeau – Coleman, Backlund (C), Zary – Klapka, Kirkland, Lomberg.
Sestavy:
Ingram (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Regula, Nurse (A), Emberson, Stastney – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins – Roslovic, Draisaitl (A), Podkolzin – Savoie, Henrique, Mangiapane – Janmark, Frederic, M. Jones.

Rozhodčí: Trevor Hanson, Michael Markovic – Bevan Mills, Caleb Apperson

Počet diváků: 19289

NHL
28. 12. 2025 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 5:6N (1:0, 3:2, 1:3 - 0:0)s.n.1:2
Góly:
02:43 Holtz (Hanifin, Hertl)
20:31 Barbašev (Marner)
31:36 Hutton (Holtz, Hanifin)
32:05 Howden (R. Smith, Lauzon)
56:00 Sissons (Kolesar, Korczak)
Góly:
25:19 Lehkonen (Girard, Malinski)
30:27 Nečas (Malinski, Girard)
43:52 Nečas (MacKinnon)
48:21 MacKinnon (Malinski, Nečas)
58:03 Lehkonen (MacKinnon, Nelson)
MacKinnon
Sestavy:
Hart (Schmid) – McNabb, Korczak, Hanifin, Hutton, Lauzon, Whitecloud – Barbašev, Marner, Stone – Dorofejev, Hertl, Holtz – R. Smith, Howden, Bowman – Saad, Sissons, Kolesar.
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – D. Toews, C. Makar, Manson, Burns, Girard, Malinski – Landeskog, MacKinnon, Nečas – Lehkonen, Nelson, Ničuškin – Olofsson, Colton, Brindley – Kelly, Drury, Kiviranta.

Rozhodčí: McIsaac, Schlenker – Murray, Gawryletz

Počet diváků: 18168

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Fribourg vs. IFK HelsinkyHokej - - 28. 12. 2025:Fribourg vs. IFK Helsinky //www.idnes.cz/sport
28. 12. 15:10
  • 1.40
  • 5.08
  • 6.54
Litvínov vs. Č. BudějoviceHokej - 35. kolo - 28. 12. 2025:Litvínov vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
28. 12. 15:30
  • 2.30
  • 4.25
  • 2.57
K. Vary vs. PlzeňHokej - 35. kolo - 28. 12. 2025:K. Vary vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
28. 12. 16:00
  • 2.25
  • 3.90
  • 2.78
Vítkovice vs. Hradec Kr.Hokej - 35. kolo - 28. 12. 2025:Vítkovice vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
28. 12. 16:00
  • 2.40
  • 4.26
  • 2.45
Kometa vs. PardubiceHokej - 35. kolo - 28. 12. 2025:Kometa vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
28. 12. 17:00
  • 2.63
  • 4.25
  • 2.25
Olomouc vs. Ml. BoleslavHokej - 35. kolo - 28. 12. 2025:Olomouc vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
28. 12. 17:00
  • 2.15
  • 4.25
  • 2.78
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Rittich vynuloval rivala. Nečas vstřelil dva góly, Pastrňákova trefa nestačila

Aktualizujeme
David Rittich v brance NY Islanders.

Český hokejový brankář David Rittich v NHL pomohl 27 zákroky k vítězství New York Islanders 2:0 v městském derby proti Rangers a vychytal druhé čisté konto v ročníku. David Pastrňák vstřelil jedinou...

28. prosince 2025  6:59,  aktualizováno  7:30

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

28. prosince 2025  6:45

Česko - Dánsko 7:2. Jasná záležitost a první výhra, junioři si poradili s outsiderem

Matěj Kubiesa (vlevo) se raduje z gólu proti Dánsku, za ním jede Petr Sikora.

Čeští hokejisté slaví první výhru na juniorském mistrovství světa. V druhém utkání na turnaji jasně zdolali Dánsko 7:2, pod vítězství se podepsalo hned sedm různých střelců. Další zápas odehraje...

28. prosince 2025  5:20,  aktualizováno  5:54

Slovenští junioři slaví na MS první výhru, Němce skolil hattrickem Chrenko

Slovenský brankář Alan Lendák.

Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa hráčů do 20 let v americkém St. Paulu nad Německem 4:1 a připsali si po úvodní porážce se Švédskem 2:3 ve skupině A první body. Třemi góly to zařídil...

27. prosince 2025  23:34

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

27. prosince 2025  23:17

Slávisté zastavili Vsetín a vévodí první hokejové lize, druhá Jihlava udolala Kolín

Jihlavští hokejisté se radují z rozhodujícího gólu Richarda Cachnína.

Hokejisté Slavie si upevnili první místo v prvoligové tabulce. V 35. kole doma porazili 3:1 Vsetín, který měl za sebou tři vítězné zápasy. Staronový vsetínský trenér Luboš Jenáček, jenž před návratem...

27. prosince 2025  17:52,  aktualizováno  20:34

Jako by postavili stadion na Sněžce, hlásil Kovář. I tak Sparta atraktivní duel zvládla

Sparťanský brankář Jakub Kovář se snaží zlikvidovat šanci Helsinek v utkání...

Zatímco vstup do Spengler Cupu jim výsledkově nevyšel, ve druhém utkání si hokejisté Sparty spravili náladu. Díky zlepšené produktivitě a dobrému výkonu gólmana Jakuba Kováře si proti IFK Helsinky...

27. prosince 2025  20:24

Sparta na Spengler Cupu odčinila úvodní porážku, s Helsinkami rozhodl Dzierkals

Martins Dzierkals ze Sparty skóruje v utkání s Helsinkami.

Sparťanští hokejisté dokázali na Spengler Cupu odčinit páteční porážku s Fribourgem, ve druhém utkání ve skupině proti finskému IFK Helsinky vyhráli 4:1. Rozhodující gól zapsal útočník Martins...

27. prosince 2025  14:46,  aktualizováno  17:54

Velká změna v Třinci. Tým přebírá Žabka, Moták oznámil rezignaci: Je to férové

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Ke změně na střídačce nesahají často. Trenéry jsou ochotní podržet i ve svízelných chvílích, které by na jiných extraligových adresách skončily vyhazovem. Kdo ví, jak se v hokejovém Třinci plánovali...

27. prosince 2025  15:09,  aktualizováno  15:40

Provokace i další gesta. Kanaďané si výhru užívali, Nestrašil pravil: Oslavy už byly moc

Kanadští hokejisté slaví gól v utkání proti Česku.

Kanada se chtěla proti českým hokejovým juniorům vytáhnout. Ještě aby ne, vždyť právě národní tým jí dvakrát za sebou vystavil stopku už ve čtvrtfinále. V prvním zápase ve skupině mistrovství světa...

27. prosince 2025  11:18

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Augusta po prohře chválil: Herně výborný vstup do turnaje. Respekt musíme budovat

Kouč české dvacítky Patrik Augusta po zápase se Švédskem.

Po zápase přišel do kabiny s jasným vzkazem. Pánové, hlavy vzhůru! Ač jeho tým zahájil šampionát juniorů porážkou 5:7, Patrik Augusta mohl být s lecčíms spokojený. A jaký hlavní poznatek si z duelu s...

27. prosince 2025  8:46

Slováci na MS dvacítek těsně podlehli Švédsku, zvítězili Američané i Finové

Slovenský hokejista Andrej Fabuš v utkání proti Švédsku.

Švédští hokejisté porazili v úvodním utkání mistrovství světa hráčů do 20 let v St. Paulu Slovensko 3:2. Utkání skupiny A rozhodl v čase 56:03 útočník Ivan Stenberg, který si připsal stejně jako...

27. prosince 2025  8:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.