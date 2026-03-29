Zacha s Pastrňákem dotáhli Boston k výhře, Klapka se v NHL trefil i popral

Aktualizujeme   7:36
Český hokejový útočník Pavel Zacha dvěma góly rozhodl o výhře Bostonu 6:3 nad Minnesotou a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. David Pastrňák dvakrát asistoval a s 92 body vládne Čechům v NHL. Střelecky se v sobotním programu NHL prosadil také Adam Klapka, jehož Calgary porazilo Vancouver 7:3.
Útočník Bostonu David Pastrňák se připravuje na vhazování během zápasu proti Minnesotě. | foto: Reuters

Zacha nejprve v první třetině gólem zvýšil na 2:0 v 57. minutě pak vstřelil branku, díky které Boston odskočil na 5:3. Svou sezonní bilanci vylepšil na 56 bodů (26+30) a je třetím nejproduktivnějším českým hokejistou v lize. S 26 brankami navíc překonal svůj osobní rekord.

Českým bodovým lídrem je Pastrňák, který v duelu s Minnesotou asistoval u gólů na 1:0 a 3:0. Havířovský rodák se dostal na 92 bodů a na Martina Nečase má už tříbodový náskok. V bodování NHL je Pastrňák šestý nejlepší.

Nečas je osmý, přestože v sobotním zápase proti Winnipegu vyšel bodově naprázdno. Colorado prohrálo 2:4 a ztratilo body po čtyřech výhrách. I tak ale Avalanche dál vládnou celé NHL.

Důležité dva body v boji o play off získali hokejisté Utahu, kteří porazili Los Angeles 6:2 a na nepostupové příčky zvýšili svůj náskok už na šest bodů. 29 zákroky a úspěšností sahající k 94 procentům k výhře pomohl Karel Vejmelka.

Z vítězství se radoval také Daniel Vladař, jehož Philadelphia porazila Detroit 5:3. Český brankář v duelu zlikvidoval 30 střel a úspěšnost měl těsně pod 91 procenty. Philadelphia je v tabulce Východní konference jedenáctá, na play off ale ztrácí pouhé tři body.

NHL
28. 3. 2026 18:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Ottawa Senators Ottawa Senators 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Góly:
23:37 Hagel (D'Astous, Lilleberg)
25:14 D'Astous (Gourde, Girgensons)
48:51 Lilleberg (Hagel, Goncalves)
57:48 Guentzel (Perry, Lilleberg)
Góly:
00:18 Cozens (Kleven, B. Tkachuk)
04:25 Spence (Cousins, Zub)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, D'Astous – Cirelli, Hagel (A), Goncalves – Point, Guentzel, Holmberg – Gourde, Girgensons, Bjorkstrand – Paul, Perry.
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Zub, Kleven, Spence, Matinpalo, Yakemchuk, Donovan – Giroux (A), Stützle (A), Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele – Thomson.

Rozhodčí: Chmielewski, Sandlak – Alphonso, Fournier

NHL
28. 3. 2026 18:00
New York Islanders New York Islanders : Florida Panthers Florida Panthers 5:2 (0:2, 5:0, 0:0)
Góly:
25:28 Gatcomb (Pelech)
32:09 B. Schenn (Ritchie, M. Schaefer)
34:52 Holmström (M. Schaefer, B. Schenn)
37:00 Heineman (Anders Lee, B. Schenn)
37:57 Cizikas (Soucy, Gatcomb)
Góly:
08:06 M. Tkachuk (S. Jones)
14:03 M. Tkachuk
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, Soucy, Pelech, A. Boqvist, Mayfield – Heineman, Horvat (A), Anders Lee (C) – Barzal, B. Schenn, Ritchie – Holmström, Pageau, Palát – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Kulikov, Mike Benning, Sebrango – M. Tkachuk (A), Studnicka, Verhaeghe – J. Boqvist, Luostarinen, Samoskevich – Gregor, Kunin, Foote – Hinostroza, Nosek, Reinhardt.

Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Corey Syvret – Matt MacPherson, Jesse Marquis

Počet diváků: 17225

NHL
28. 3. 2026 20:30
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
Góly:
27:36 McDavid (M. Jones, Bouchard)
44:59 Roslovic (Hyman, Bouchard)
46:10 Savoie (Podkolzin, McDavid)
59:43 Hyman (McDavid)
Góly:
46:53 Sennecke (Carlson, LaCombe)
49:41 C. Gauthier (Viel, Carlson)
Sestavy:
Ingram (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Nurse (A), Emberson, Walman – Savoie, McDavid (C), Podkolzin – Hyman, Nugent-Hopkins (A), Roslovic – K. Kapanen, J. Dickinson, Samanski – Lazar, Henrique, M. Jones.
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe, Carlson, I. Moore, Helleson, Zellweger – Terry, Leo Carlsson, Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – C. Gauthier, Poehling, Viel – McTavish (A), Washe, Vatrano.

Rozhodčí: South, Lambert – Berg, Kelly

Počet diváků: 18347

NHL
28. 3. 2026 22:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : San Jose Sharks San Jose Sharks 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Góly:
00:31 Mateychuk (Fantilli)
32:09 C. Sillinger (Provorov)
Góly:
17:17 Černyšov (W. Smith)
40:57 Celebrini (Orlov, Wennberg)
58:35 Černyšov (W. Smith, Celebrini)
Sestavy:
Merzļikins (Greaves) – Fabbro, Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Christiansen – Marčenko, Fantilli, Marchment – Garland, Monahan, Voronkov – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Lundeström, Jenner (C), K. Johnson.
Sestavy:
Nedeljkovic (Brossoit) – Desharnais, Orlov, Ferraro (A), Muchamadullin, S. Dickinson, Leddy – W. Smith, Celebrini, Černyšov – Sherwood, Wennberg (A), Eklund – Graf, Misa, Toffoli (A) – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: Rank, Charron – Grillo, B. Gawryletz

Počet diváků: 18874

NHL
28. 3. 2026 22:00
Boston Bruins Boston Bruins : Minnesota Wild Minnesota Wild 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)
Góly:
1:01 Peeke (Pastrňák, Minten)
13:58 Zacha (Arvidsson, Mittelstadt)
30:27 Arvidsson (Pastrňák, H. Lindholm)
43:48 E. Lindholm (Reichel, H. Lindholm)
56:50 Zacha (Mittelstadt)
59:26 E. Lindholm (Mittelstadt)
Góly:
34:46 Kaprizov (Hartman, Faber)
47:57 Zuccarello (Q. Hughes, Gustavsson)
53:44 Hartman (Q. Hughes, Zuccarello)
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Aspirot, McAvoy (C), Zadorov, Peeke, H. Lindholm, Lohrei – Chusnutdinov, Minten, Pastrňák – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Reichel, E. Lindholm, M. Geekie – Jeannot, Kuraly, Kastelic.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Bogosian, Brodin, Faber, J. Middleton, Petry – Kaprizov (C), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Tarasenko, McCarron, Brink – M. Foligno, N. Foligno, Trenin.

Rozhodčí: Brenk, Halkidis – Oliver, Deschamps

Počet diváků: 17850

NHL
28. 3. 2026 22:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Dallas Stars Dallas Stars 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)
Góly:
02:12 Mantha (E. Karlsson, Rakell)
22:58 E. Karlsson (Wotherspoon)
48:54 Acciari (E. Söderblom, E. Karlsson)
Góly:
22:10 Hryckowian (Blackwell, Benn)
27:12 J. Robertson (Rantanen)
30:12 Rantanen (J. Robertson)
31:38 Bichsel (Bourque, Bäck)
56:52 Bourque (T. Myers)
58:48 Bourque (Benn, Lindell)
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – Wotherspoon, E. Karlsson, Girard, Letang, Shea, Clifton – Rakell, Rust, Mantha – Činachov, Novak, Brazeau – McGroarty, Kindel, Koivunen – E. Söderblom, Dewar, Acciari.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell, Heiskanen, Harley, Lundkvist, Bichsel, T. Myers – J. Robertson, W. Johnston, Rantanen – Bourque, Duchene, Benn – Bunting, Hryckowian, Blackwell – Bäck, Hyry, Bastian.

Rozhodčí: Markovic, Rehman – Brisebois, Faucher

Počet diváků: 18367

NHL
28. 3. 2026 22:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : New Jersey Devils New Jersey Devils 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Góly:
30:10 Ehlers (Nikišin, Hall)
33:48 Blake (Hall, Gostisbehere)
35:13 Staal (Ehlers, Martinook)
55:25 Gostisbehere
57:40 Jarvis (S. Walker, Sebastian Aho)
Góly:
17:06 Meier (Mercer, Hischier)
59:36 Dadonov (Kovacevic, Dillon)
Sestavy:
Bussi (Andersen) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Sestavy:
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Hämeenaho, Glass, Dadonov – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.

Rozhodčí: Beach, Dwyer – Murchison, Hughes

Počet diváků: 18579

NHL
28. 3. 2026 22:30
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Seattle Kraken Seattle Kraken 3:2N (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)s.n.2:0
Góly:
35:55 Dahlin (T. Thompson, Quinn)
51:39 Krebs (Benson)
T. Thompson
Góly:
12:42 Stephenson (Kakko, McMann)
33:18 McMann (Kakko, Stephenson)
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Dahlin (A), Samuelsson, Byram, Power, Timmins, Stanley – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Benson – Malenstyn, Carrick, Kozak.
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Evans, R. Lindgren, Oleksiak – Eberle (C), Beniers (A), Catton – Kakko, Stephenson, McMann – S. Wright, Mølgaard, McCann – Tolvanen, Gaudreau, Meyers.

Rozhodčí: Sutherland, Hiff – Gawryletz, Daisy

Počet diváků: 19070

NHL
29. 3. 2026 0:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
Góly:
25:21 Snuggerud (C. Fowler, Holloway)
30:35 Holl (Kyrou, Bučněvič)
46:46 Suter (R. Thomas)
49:10 Holloway (Kyrou, Neighbours)
58:24 Broberg (Neighbours, R. Thomas)
Góly:
45:07 McCabe (Joshua, Quillan)
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Holl, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Bučněvič, Neighbours (A) – Berggren, Dvorský, Stenberg – Suter, Finley, Toropčenko.
Sestavy:
Woll (Stolarz) – Carlo, Rielly (A), Ekman-Larsson, McCabe, Stecher, Benoit – Nylander (A), Tavares (A), Cowan – N. Robertson, Domi, Knies – Maccelli, Lorentz, Joshua – Järnkrok, Quillan, Pezzetta.

Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Mike Sullivan – Libor Suchánek, CJ Murray

Počet diváků: 18096

NHL
29. 3. 2026 0:15
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Góly:
08:59 Nelson (Kadri, C. Makar)
38:05 Kelly (Manson, Ničuškin)
Góly:
03:51 Vilardi (Morrissey, Lowry)
22:14 Koepke (J. Toews, Salomonsson)
54:49 Perfetti (Bryson, Vilardi)
57:51 Connor (Scheifele, Samberg)
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), Kulak, Malinski, D. Toews, Burns, Manson – Nečas, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Ničuškin, Nelson, Colton – L. O'Connor, Kadri, Lehkonen – Kiviranta, Drury, Kelly.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – Pionk, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, DeMelo, Bryson – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Lambert, J. Toews, I. Rosén – Ford, Zhilkin, Koepke.

Rozhodčí: Hanson, Schrader – Mills, Blujus

Počet diváků: 18149

NHL
29. 3. 2026 3:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Utah Mammoth Utah Mammoth 2:6 (1:3, 0:2, 1:1)
Góly:
17:51 Kopitar (Kempe, Edmundson)
44:34 Kempe
Góly:
02:31 Kerfoot (Marino)
16:33 L. Cooley (Sergačov, Guenther)
19:51 L. Cooley (Keller, Sergačov)
32:37 Kerfoot (Cole)
36:17 Schmaltz (Keller, Sergačov)
53:53 McBain (Peterka, Sergačov)
Sestavy:
Kuemper (41. A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe (A), Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – Armia, Laughton, M. Joseph – J. Wright, S. Helenius, Malott.
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Weegar, Sergačov (A), Marino, Schmidt, Durzi, Cole – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Yamamoto – Carcone, McBain, Peterka – B. Tanev, Stenlund, Kerfoot.

Rozhodčí: McCauley, MacPhee – Apperson, McNamara

Počet diváků: 18145

NHL
29. 3. 2026 0:00
Nashville Predators Nashville Predators : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)
Góly:
56:26 L'Heureux (Ufko, Matthew Wood)
Góly:
11:33 Děmidov (Suzuki)
23:12 O. Kapanen (Newhook, L. Hutson)
34:45 Caufield (Suzuki)
36:23 Newhook (Děmidov, O. Kapanen)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Skjei, Josi (C), Hague, Perbix, Wilsby, Ufko, J. Barron – Stamkos, O'Reilly (A), Evangelista – F. Forsberg (A), Matthew Wood, Marchessault – L'Heureux, Haula, Jost – R. Schaefer, Svečkov.
Sestavy:
J. Fowler (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Guhle, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, J. Evans, Josh Anderson – Veleno, Danault, Gallagher (A).

Rozhodčí: McIsaac, Blandina – Smith, Barton

Počet diváků: 17720

NHL
29. 3. 2026 4:30
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Washington Capitals Washington Capitals 4:5N (0:1, 3:2, 1:1 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
30:38 Dowd
31:03 Andersson (Eichel)
33:18 Eichel (Andersson)
40:31 Marner (Dorofejev, Eichel)
Góly:
06:06 Lapierre (Mirošničenko, Duhaime)
21:55 Sourdif (McMichael, C. Hutson)
26:49 Beauvillier (R. Leonard, Sandin)
48:55 D. Strome (C. Hutson, Ovečkin)
D. Strome
Sestavy:
Hill (Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Hutton, Lauzon, Andersson – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – Howden, Marner, Dorofejev – R. Smith, Hertl, Sissons – C. Smith, Dowd, Kolesar.
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Sandin, Chychrun, T. van Riemsdyk, C. Hutson, M. Roy (A) – Protas, D. Strome, Ovečkin (C) – McMichael, Dubois, T. Wilson (A) – Beauvillier, Sourdif, R. Leonard – Duhaime, Lapierre, Mirošničenko.

Rozhodčí: Kea, Schlenker – Shewchyk, Gibbons

Počet diváků: 17922

NHL
29. 3. 2026 4:00
Calgary Flames Calgary Flames : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 7:3 (2:1, 4:1, 1:1)
Góly:
03:04 Coronato (Parekh, Frost)
04:59 Farabee (Whitecloud, Backlund)
21:32 R. Strome (Määttä, Šarangovič)
24:36 Määttä (R. Strome, Brzustewicz)
24:47 Frost (Coronato, Gridin)
39:23 Parekh (Coronato, Frost)
59:52 Klapka (Othmann, Brzustewicz)
Góly:
18:53 Öhgren (L. Karlsson, Elias Pettersson)
33:36 DeBrusk (Boeser, Elias Pettersson)
52:40 Höglander (Mancini, Buium)
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Whitecloud, Bahl, Brzustewicz, Määttä, Parekh, Pachal – Farabee (A), Backlund (C), Coleman (A) – Coronato, Frost, Gridin – Olofsson, R. Strome, Šarangovič – Klapka, Gross, Othmann.
Sestavy:
Tolopilo (25. Lankinen) – Hronek (A), Buium, Willander, M. Pettersson, P. Joseph, Mancini – Boeser (A), Rossi, Öhgren – E. Kane, Elias Pettersson (A), D. O'Connor – L. Karlsson, Blueger, Douglas – Höglander, Räty, DeBrusk.

Rozhodčí: Francois St-Laurent, Graham Skilliter – Trent Knorr, Travis Toomey

Počet diváků: 18780

NHL
29. 3. 2026 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 3:5 (0:1, 0:2, 3:2)
Góly:
53:43 Appleton (Faulk)
55:10 DeBrincat (P. Kane, Seider)
56:14 Raymond (Seider, P. Kane)
Góly:
04:07 Tippett (Zegras)
32:22 Tippett (Barkey, Drysdale)
36:08 Cates (Hathaway, Konecny)
47:19 Tippett (Drysdale, Konecny)
57:56 Couturier (Tippett)
Sestavy:
Gibson (48. Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Faulk, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Compher – P. Kane, Copp, DeBrincat – Mazur, Finnie, Kasper – Shine, Appleton, Perron.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Konecny (A), Dvorak, Bump – Tippett, Zegras, Barkey – Mičkov, Cates, Grundström – Hathaway, Couturier (C), Glendening.

Rozhodčí: Rooney, Dunning – Flemington, Baker

Počet diváků: 19515

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

Střílíme se do nohy, štve Jandače. Jeho bek ale jistě ohlásil: Třetí mečbol bude vítězný!

Kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač v emocích gestikuluje na střídačce.

Od čtvrtka je na nich znát, pod jakou tíhou se ocitli. Výkony plzeňských hokejistů se v průběhu čtvrtfinálové série proti Spartě překotně mění. V prvním zápase ještě zaplatili za vstup do play off po...

29. března 2026  6:05

Loni finále s Kometou, teď se Zlínem. Snad jsem se jim vyplatil, usmívá se Rachůnek

Střelec postupové trefy Tomáš Rachůnek po šestém semifinále s Kolínem.

Už jen pro tenhle okamžik stál návrat do Zlína za to. Vítěznou trefou v prodloužení a jedinou v zápase nasměroval Tomáš Rachůnek hokejové Berany počtvrté za sebou do finále první ligy, kde se po roce...

28. března 2026  21:30

Hádka o puk, Sparta opět přežila. Chlapíka těší: S nožem pod krkem hrajeme nejlépe

Hokejisté Sparty se radují z gólu v šestém čtvrtfinále proti Plzni.

Jako správný kapitán opět zavelel a tým pozvedl. V důležitém šestém extraligovém čtvrtfinále poslal hokejisty Sparty do vedení proti Plzni už po 32 sekundách, aktivitou hýřil i nadále. Filip Chlapík...

28. března 2026  20:16

Stejné finále jako před rokem. O účast v extraligové baráží zabojují Zlín a Jihlava

Zlínská radost po postupu do finále první ligy.

Play off první hokejové ligy vyvrcholí stejně jako loni finálovou sérií mezi Jihlavou a Zlínem. Dukla zvítězila v šestém semifinále na ledě Litoměřic 5:2, zatímco Zlín porazil druhý tým základní...

28. března 2026  19:35,  aktualizováno  20:03

Sparta - Plzeň 4:2. Hostům selhala obrana, Pražané si v Holešovicích vynutili 7. zápas

Hokejisté Sparty se v šestém čtvrtfinále extraligy radují ze vstřelené branky.

Po čtyřech duelech, za stavu 3:1 na utkání, se takový vývoj nečekal. Plzeňští hokejisté ale ve čtvrtfinálové sérii se Spartou neproměnili ani druhý mečbol. Jejich soupeř po sobotním domácím triumfu...

28. března 2026  11:35,  aktualizováno  19:01

První odchody z hokejové Olomouce: loučí se střelec či stálice. Skončí i kapitán?

Renars Krastenbergs z Olomouce se trefil proti Brnu.

Hokejisté Olomouce po sezoně, ve které se po roční přestávce znovu dostali do předkola extraligového play off, oznámili první odchody z týmu. Celkově končí osm hráčů, šest útočníků a dva obránci.

28. března 2026  14:26

Bojovník, který Zlínu přiblížil finále první ligy. Bez emocí to nejde, říká Paukku

Útočník Zlína Jesse Paukku slaví vstřelenou branku ve čtvrtém semifinále proti...

Beran z boje nikdy neuhne! Najít vedle matadora Bedřicha Köhlera dalšího hráče, ke kterému heslo zlínského hokejového klubu sedí nejvíc, není až tak těžké. Finský útočník Jesse Paukku tuto...

28. března 2026  14:06

První pokus Plzni nevyšel. Co druhý? Na paniku není čas, musíme se poučit, velí Lev

Souboj u mantinelu mezi Jakubem Lvem (vlevo) z Plzně a Adamem Raškou (Sparta).

V polovině první třetiny připravil gól pro Ondřeje Rohlíka, nakonec ale plzeňský útočník Jakub Lev svůj jubilejní stý start v extraligovém play off výhrou neoslavil. Škoda ve čtvrtek v pátém...

28. března 2026  10:43

S Ruskem, ale bez Slovenska? NHL střádá plány na Světový pohár, jasno zatím nemá

Ani Juraj Slafovský duel o bronz v Miláně nezvrátil.

Do začátku akce zbývá ještě dostatek času, Světový pohár začne až v únoru v roce 2028. I proto NHL, jež velkolepý hokejový turnaj pořádá, nespěchá s finálním verdiktem ohledně složení účastníků. Točí...

28. března 2026

Chmelař asistoval u výhry Rangers, Detroit zvítězil na ledě Buffala

Slovenský útočník Adam Sýkora (vlevo) z New York Rangers se raduje ze své trefy...

V pátečních dvou zápasech hokejové NHL Rangers roznesli Chicago 6:1 i díky asistenci Jaroslava Chmelaře a premiérové trefě Slováka Adama Sýkory. Buffalo naopak na domácím ledě zaváhalo po výsledku...

28. března 2026  6:57,  aktualizováno  7:28

