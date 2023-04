Toronto si vytáhlo do prvního týmu Zohornu, Klapka dal v AHL tři góly

Útočník Klapka poprvé nasázel v AHL hattrick Český hokejový útočník Adam Klapka zazářil v pátečním utkání nižší zámořské soutěže AHL premiérovým hattrickem a pomohl k domácí výhře celku Calgary Wranglers nad Hendersonem 5:1. Dvaadvacetiletý odchovanec pražské Slavie, který se vydal loni do Severní Ameriky z extraligového Liberce, byl vyhlášen první hvězdou utkání. Klapka loni v polovině května podepsal jako nedraftovaný volný hráč v NHL dvouletou nováčkovskou smlouvu s Calgary Flames. V přípravě za ně odehrál dva zápasy a nebodoval. Potom se přesunul na farmu do AHL. V 54 zápasech si připsal 12 branek a 11 asistencí. Šest gólů dal v posledních šesti duelech. Na premiéru v NHL čeká. Klapka ještě v úvodu minulé sezony nastupoval převážně na farmě Bílých Tygrů v prvoligových Benátkách nad Jizerou, ale postupně se prosadil do extraligového kádru. V základní části sehrál 201 cm měřící a 108 kg vážící útočník 44 zápasů a připsal si 18 bodů (6+12). V deseti duelech play off zaznamenal čtyři body za branku a tři asistence. Debutoval také v reprezentaci a ve čtyřech duelech jednou skóroval. Do Liberce odešel ze Slavie v roce 2018 a vedle juniorky hrál i za Benátky, za které během tří sezon nastoupil do 68 utkání a nasbíral 24 bodů (16+8). V sezoně 2020/21 a v části předešlé působil v celku Tri-City Storm v americké juniorské USHL, kde v 57 duelech základní části zaznamenal 25 bodů (15+10) a ve třech zápasech play off dvě asistence.