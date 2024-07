Druhý bluesman ze Zlína. Jecho sní o St. Louis a glosuje propad v draftu

„Když jsem viděl, jak se o nás starali, jaké tam bylo zázemí, na jaké úrovni byl nováčkovský kemp, jsem moc rád za to, že si mě vybralo právě St. Louis,“ poznamenal 18letý útočník.

Ještě před rokem ho zámořští odborníci tipovali na první kolo draftu. Nakonec se propadl do třetího. Zklamaný ale kvůli tomu není.

„Nejdůležitější je, že jsem byl draftovaný do týmu, který mě opravdu chce,“ podotkl Jecho. „Možná je to dobře, že mě vybrali později, než jaké byly predikce. Bude to pro mě extra motivace ukázat klubům, které byly ve hře předtím, že udělaly chybu.“

V zámoří oceňují jeho střelu, chytrost na ledě, zodpovědnost směrem dozadu i hru v přesilovce, na druhou stranu vidí problém v bruslení, což souvisí s jeho fyzickými dispozicemi. Měří 195 cm a váží 90 kg.

„Nikdy nebudu jako kluci, kteří mají 170 cm a jsou na ledě jako motorové myši,“ říká k tomu Jecho. „Jde o to, abych dorostl do svého těla. Musím nabrat kila a zesílit, takových deset kilo. Jak dostanu pořádnou sílu do nohou, věřím, že budu mít bruslení jako svou výhodu.“

Zatím se předpokládá, že by mohl být členem třetí formace, ale například server dailyfaceoff. com naznačuje víc.

„Je velká šance, že by si mohl vybojovat pozici v dolní šestce, protože týmy takové typy hráčů hledají. Pokud ovšem dokáže vylepšit svou ofenzivní hru a ještě zlepší své obranné schopnosti, může být jednou z největších krádeží na draftu.“

Neboli klub by z něj vytěžil výrazně víc, než co odpovídá 95. místu při výběru nováčků. „Budu makat na tom, aby se to vyplnilo,“ pousmál se Jecho.

Zatím si na prostředí NHL lehce zvyká. Má za sebou třídenní kemp nováčků, další ho čeká v polovině září. Už vyfasoval i výstroj v klubových barvách. Vzhledem k tomu, že od patnácti žije sám v cizině, se nepotřebuje aklimatizovat. Ale potěšilo jej, že v kempu viděl známé tváře. Blues totiž letos draftovali čtyři české hráče a jednoho před rokem.

„Hrál jsem s nimi, když jsem byl menší, takže to bylo super, že jsem je zase viděl. Užil jsem si to,“ řekl.

Kromě něj tam byli Adam Jiříček, Ondřej Kos, Jakub Štancl a Američan s českým občanstvím Lukas Fischer.

Jecho přitom zaujal ve hře zvané pickleball, což je v severní Americe populární varianta minitenisu. Není se co divit. Až do dvanácti to úspěšně zkoušel i s tenisovou raketou, dokonce byl ve středisku v Prostějově. Pak dostal přednost výhradně hokej.

„Někteří věděli, že jsem tenis hrál. Ti, kteří ne, nečekali, že mi to tak půjde,“ liboval si.

Pokud se řekne St. Louis Blues, zlínští fanoušci si vybaví především jméno Petra Čajánka, který strávil na Středozápadě USA tři a půl sezony. Jecho sledoval trojnásobného mistra světa hlavně po jeho návratu domů.

„Když jsem byl menší, chodil jsem ve Zlíně na každý zápas. Je sice jiný typ hráče, ale na ledě měl super věci, ze kterých si něco můžu vzít,“ konstatoval. „Když pak trénoval u mládeže, potkal jsem se s ním i párkrát na ledě.“

Český hokejový talent Adam Jecho

Jecho je momentálně na soustředění reprezentační dvacítky, která v tomto týdnu sehraje čtyři přípravná utkání ve Finsku. Jde o první setkání nově budovaného mužstva, jež na přelomu roku pojede na mistrovství světa do kanadské metropole Ottawy.

„Tím, že se hraje v Kanadě, je to motivace navíc. Udělám všechno pro to, abych se na šampionát dostal,“ naznačil.

Aby také ne. Nadcházející sezonu opět stráví v kanadské juniorce, konkrétně v týmu Edmonton Oil Kings a soutěži Western Hockey League. V uplynulé sezoně patřil k tahounům týmu. Dosáhl na 47 bodů (23+24) v 54 zápasech, z nováčků byl nejlepší. V klubové produktivitě obsadil páté místo. Mezi nováčky ve WHL obsadil deváté místo.

„Sice jsme nepostoupili do play off, ale sezona byla z mého pohledu super,“ pochvaluje si. „Původně jsem moc nevěděl, do čeho jdu, ale pomohl mi dobrý začátek. Jedinou kaňkou bylo zranění, které mě načas vyřadilo.“

Atmosféru NHL Jecho „nasával“ už v Edmontonu. Jeho klub patří stejnému majiteli jako slavní Oilers, oba celky trénují a hrají ve stejných halách. Nejvíc nadšený byl pochopitelně z Connora McDavida.

„Že bych se s ním bavil jeden na jednoho, to se mi zatím nepoštěstilo. Ale oni často procházejí kolem naší haly a pokaždé nás pozdravil,“ popsal. „Už jen vidět jeho, Oilers nebo další týmy na tréninku je pecka. Je to opravdu ťukání na bránu NHL.“

Báječné tažení do sedmého finálového zápasu Stanleyova poháru sledoval český útočník na dálku, v tu dobu už v Edmontonu nebyl. Ale pochopitelně jim držel palce.

„Škoda že poslední zápas jim nevyšel, za celou sezonu by si to zasloužili,“ podotkl Jecho. „Chvíli to vypadalo na velkou katastrofu, ale pak změnili trenéra a všechno se zvedlo. Byla radost se dívat na jejich hokej. Kolikrát to bylo jako hra kočky s myší.“

Adam Jecho v českém dresu a s medailí na Hlinka Gretzky Cupu v roce 2023

On sám teď bude víc sledovat Blues a těší se, až přijedou do Edmontonu. Zároveň ve WHL bude chtít být natolik dominantní, aby si otevřel dveře do NHL a co nejdříve podepsal nováčkovskou smlouvu.

„Na konci uplynulé sezony mi trenéři i generální manažer v Edmontonu říkali, že v té další mě budou hodně tlačit do nových limitů,“ naznačil. „Někdy mi to prý nebude příjemné, ale dělají to jenom proto, aby ze mě vytěžili maximum a aby z toho maximum vytěžil i tým. Na to se těším.“