Ženská PWHL se rozrůstá, nově ji doplní týmy z Las Vegas a Hamiltonu. A kdo dál?

Oznámilo to ve středu vedení ligy. Ve hře je stále i příchod dvanáctého účastníka, čímž by se počet klubů oproti zakládající šestce z roku 2024 zdvojnásobil.
První dva ročníky PWHL hrály Boston, Minnesota, Montreal, New York, Ottawa a Torontu. V aktuální sezoně doplnily osmičlennou sestavu týmy Vancouveru a Seattlu. O dvanácté místo pro ročník 2026/27 se uchází San Jose nebo Denver.
Hokejistky Las Vegas budou hrát domácí zápasy v T-Mobile Areně, o kterou se budou dělit s týmem Vegas Golden Knights z NHL. Hamilton najde útočiště ve zrekonstruované hale TD Coliseum, jež v minulosti hostila například zápasy Kanadského poháru.