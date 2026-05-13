Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ženská PWHL se rozrůstá, nově ji doplní týmy z Las Vegas a Hamiltonu. A kdo dál?

Autor: ,
  17:10
Zámořskou profesionální hokejovou ligu žen PWHL bude od nové sezony hrát jedenáct týmů. Po Detroitu, který byl jako nováček představen minulý týden, rozšíří soutěž ve čtvrtém ročníku i týmy z Las Vegas a kanadského Hamiltonu.

Daniela Pejšová během zápasu Bostonu v zámořské PWHL. | foto: Profimedia.cz

Oznámilo to ve středu vedení ligy. Ve hře je stále i příchod dvanáctého účastníka, čímž by se počet klubů oproti zakládající šestce z roku 2024 zdvojnásobil.

První dva ročníky PWHL hrály Boston, Minnesota, Montreal, New York, Ottawa a Torontu. V aktuální sezoně doplnily osmičlennou sestavu týmy Vancouveru a Seattlu. O dvanácté místo pro ročník 2026/27 se uchází San Jose nebo Denver.

Od Číňanek k Češkám. Hokejistky přebírá americký trenér Idalski

Hokejistky Las Vegas budou hrát domácí zápasy v T-Mobile Areně, o kterou se budou dělit s týmem Vegas Golden Knights z NHL. Hamilton najde útočiště ve zrekonstruované hale TD Coliseum, jež v minulosti hostila například zápasy Kanadského poháru.

Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Colorado vs. MinnesotaHokej - - 14. 5. 2026:Colorado vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
14. 5. 02:00
  • 1.78
  • 4.35
  • 3.94
Buffalo vs. MontrealHokej - - 15. 5. 2026:Buffalo vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
15. 5. 01:00
  • 2.32
  • 3.80
  • 2.60
Anaheim vs. VegasHokej - - 15. 5. 2026:Anaheim vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
15. 5. 03:30
  • 2.48
  • 3.77
  • 2.44
Švédsko vs. KanadaHokej - Skupina B - 15. 5. 2026:Švédsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
15. 5. 16:15
  • 4.19
  • 4.66
  • 1.64
Finsko vs. NěmeckoHokej - Skupina A - 15. 5. 2026:Finsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
15. 5. 16:15
  • 1.38
  • 5.24
  • 6.86
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

Ženská PWHL se rozrůstá, nově ji doplní týmy z Las Vegas a Hamiltonu. A kdo dál?

Daniela Pejšová během zápasu Bostonu v zámořské PWHL.

Zámořskou profesionální hokejovou ligu žen PWHL bude od nové sezony hrát jedenáct týmů. Po Detroitu, který byl jako nováček představen minulý týden, rozšíří soutěž ve čtvrtém ročníku i týmy z Las...

13. května 2026  17:10

Zahrát si po boku Barkova láká. Finové vezou na šampionát našlapaný tým

Hokejisté Finska slaví gól proti Slovensku.

V únoru zmeškal vytoužený olympijský turnaj v Miláně, a tak ani chvíli neváhal, když dostal pozvánku na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku. Útočník Aleksander Barkov ovšem není jediným velkým...

13. května 2026  17:09

Obleky hokejistů budí rozpaky. Fanoušci v nich vidí pyžamo i uniformu Wednesday

Odlet české hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Fribourgu, 12. května...

Český národní hokejový tým už se ve Švýcarsku připravuje na první zápas letošního mistrovství světa. Reprezentace do dějiště šampionátu odletěla v úterý a při té příležitosti představila i nové...

13. května 2026

Hronek je zpátky: Věděl jsem, že MS stihnu. Mladí mi nevykají, to spíš Červusovi!

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Filip...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když před dvěma týdny v Českých Budějovicích odstoupil z utkání s Finskem, trenérům muselo zatrnout. Přijít před mistrovstvím světa o Filipa Hronka? Pořádná rána. Nakonec lídr české defenzivy na...

13. května 2026  15:22

Autobusem na druhý trénink. Hokejisté si zkoušeli přesilovky, Rulík testuje mladíka

Kouč Radim Rulík udílí českým hokejistům pokyny na tréninku ve švýcarském...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Ráno naskočili do autobusu a vydali se na zhruba třicetiminutovou cestu. Hotel v Bernu opouštěli čeští hokejisté v civilu, výstroj navlékli až po příjezdu do Fribourgu. „Ale nám to nevadí, podobně...

13. května 2026  13:51

Plzeň posílila „v rámci možností“. Jandač: Individuální příprava se dává do smlouvy

Plzeňský kouč Josef Jandač při sedmém čtvrtfinálovém utkání se Spartou.

Minulé pondělí odstartovali hokejisté plzeňské Škody náročnou letní přípravu, do níž se zapojily i nové posily Adam Titlbach, Jakub Chromiak nebo Aleš Čech. V první fázi se zaměří především na...

13. května 2026  12:47

Dva měsíce bez gólu. Ale už jsou pryč! Snad nic takového znovu nezažiju, ulevil si Hertl

Tomáš Hertl slaví branku v pátém zápase druhého kola play off NHL.

Jak to tradičně dělává? Položí se do kolen, pravou rukou pohladí led a vší silou v euforii skočí proti plexisklu. Tentokrát snad ještě nápadněji, s natolik rozzářenýma očima, které řekly vše. Český...

13. května 2026  12:45

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarský obránce Dominik Egli (uprostřed) oslavuje gól se spoluhráči.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa budou hrát v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a...

13. května 2026

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

13. května 2026  9:51

Německo na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Němec Philipp Grubauer (30) chytá puk během čtvrtfinálového zápasu mužů v...

Když mají den, umí zatopit i elitním týmům. Na mistrovství světa ve Švýcarsku sice hokejisté Německa nepatří mezi medailové adepty, o čtvrtfinálovou účast však jistě zabojují. Jejich program,...

13. května 2026  9:48

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Hertl byl u dvou gólů v síti Dostála, Buffalo srovnalo sérii s Montrealem

Tomáš Hertl se raduje z branky, za ním leží Lukáš Dostál.

Po ukončení 29 zápasů dlouhé série bez gólu se hokejový útočník Tomáš Hertl střelecky prosadil proti krajanovi Lukáši Dostálovi ve druhém startu za sebou. Navrch přidal i asistenci a stal se klíčovou...

13. května 2026  7:17,  aktualizováno  8:07

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

vydáno 13. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.