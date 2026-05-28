Zemřel Claude Lemieux. Stanley Cup vyhrál čtyřikrát, působil i ve Švýcarsku a Číně

Autor: ,
  20:46
Zemřel Claude Lemieux, čtyřnásobný vítěz Stanleyova poháru. Bývalému kanadskému hokejovému útočníkovi bylo 60 let. Ještě v pondělí nesl Lemieux pochodeň při tradičním předzápasovém rituálu v hale Montrealu před třetím zápasem konferenčního finále play off NHL proti Carolině. O jeho úmrtí informovala organizace veteránů NHL na síti X.
Claude Lemieux krátce před smrtí, zdraví fanoušky Montreal Canadiens. | foto: Christinne MuschiAP

Montreal draftoval Lemieuxe v roce 1983 a tři roky nato s ním poprvé získal Stanley Cup. Další triumf přidal v roce 1995 v dresu New Jersey, kterému pomohl k premiérovému titulu 13 góly v play off a obdržel Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů.

V další sezoně se radoval ze Stanley Cupu s Coloradem a v roce 2000 slavil další po návratu do New Jersey.

V roce 2003 v NHL skončil po sezoně v Dallasu a krátce nastupoval ve Švýcarsku za Zug. Pak se s hráčskou kariérou rozloučil, ale v roce 2008 se vrátil na led v čínském klubu a následně se objevil ještě v AHL a v NHL v dresu San Jose, než ve 43 letech definitivně ukončil kariéru.

Během 21 sezon v NHL včetně play off odehrál 1449 zápasů, v nichž dal 459 gólů a připsal si 485 asistencí. Po konci kariéry pracoval jako hráčský agent. V NHL hráli i jeho bratr Jocelyn a syn Brendan.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Výsledky

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

ONLINE: Norsko - Lotyšsko 0:0. Druhé čtvrtfinále ve Fribourgu, kdo zvítězí?

Sledujeme online
Lotyšský útočník Martinš Dzierkals v souboji o kotouč s Patrickem Elvsveenem z...

Druhým čtvrtfinálovým zápasem hokejového mistrovství světa ve Fribourgu je duel Norska s Lotyšskem. Poprvé třetině platí nerozhodný stav 0:0. Utkání dvou nejvíce překvapivých celků ve vyřazovací...

28. května 2026  20:19,  aktualizováno  20:58

ONLINE: Švýcarsko - Švédsko 1:1. Domácí zvládli dlouhé oslabení a vyrovnávají

Sledujeme online
Švédský trenér Sam Hallam během čtvrtfinálového zápasu na mistrovství světa...

Večerní čtvrtfinále v hlavní hale, to na světových šampionátech pravidelně patří pořadatelské zemi. A ani letošek není výjimkou. Domácí Švýcaři prošli skupinou suverénně, přesto schytali zvučného...

28. května 2026  20:20,  aktualizováno  20:53

Červenka: Nemáme na to, abychom MS vyhrávali každý rok. Skončí v reprezentaci?

Zklamaný reprezentační kapitán Roman Červenka po prohraném čtvrtfinále proti...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Zklamání dával jasně najevo. Ani po letech nepociťuje vyřazení rozdílně. Pořád ho bolí, snad dokonce ještě víc. I tak ale kapitán českých hokejistů Roman Červenka po čtvrtfinálové porážce 1:4 s...

28. května 2026  20:20

Uspěl favorit. Ukázali jsme bicepsy, když bylo třeba, pochvalují si finská média

Finský kapitán Aleksander Barkov se po čtvrtfinále zdraví s českým tahounem...

Finská média chválí hokejisty za jednoznačný postup do semifinále mistrovství světa přes českou reprezentaci (4:1) a již vyhlíží jméno soupeře pro sobotní boj o finále. Komentátor Sami Hoffrén na...

28. května 2026  19:43

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

28. května 2026  19:24

Kanada - USA 4:0. Obhájce titulu vyřazen. Trefil se opět Celebrini, poprvé i Crosby

Macklin Celebrini slaví s Markem Scheifeleem a Ryanem O'Reillyem v 19. minutě...

Američtí hokejisté světové zlato z loňského Stockholmu neobhájí. Ve čtvrtfinále ve Fribourgu podlehli 0:4 Kanadě, která jim oplatila porážku z finále únorových olympijských her v Miláně. O...

28. května 2026  16:19,  aktualizováno  19:13

Zlatá Praha, zážitek s Kanadou i neslavný konec. Rulík se loučí, jaká byla jeho éra?

Vyhlášení výsledků ankety Zlatá hokejka 2025. Kouč českých hokejistů Radim...

Po květnovém mistrovství světa jeho tříletá štace u hokejového národního týmu definitivně končí. Radim Rulík během ní dovedl Česko k titulu mistrů světa, na olympijských hrách jeho svěřenci trápili...

28. května 2026  19:10

Kdo na MS zaujal? A kdo zklamal? Turnaj ukázal, že nelze spoléhat jen na Červenku

Čeští hráči stojí zklamaní po porážce s Norskem.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Je to tak každý rok. Někomu se mistrovství světa povede, jiným se tolik nezadaří. Letošek není výjimkou. Ani v případě českých hokejistů. Kdo na turnaji zanechal pozitivní dojmy? A od koho se naopak...

28. května 2026  18:57

USA na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Tommy Novak z USA zakončuje na švýcarského gólmana Genoniho.

Obhájci loňského titulu z USA skončili na mistrovství světa ve Švýcarsku ve čtvrtfinále. V něm nestačili na rozjetou Kanadu. Program a výsledky USA, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým...

28. května 2026  18:53

Kanada na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

John Tavares slaví první branku na šampionátu s Robertem Thomasem a Darnellem...

Fenomén, pojem, hokejová země číslo jedna. Kanadští hokejisté jsou nejlepší reprezentací světa, a ačkoliv pro ně mistrovství světa nebývá vždy prioritou, úspěšnější tým v historii šampionátů...

28. května 2026  18:51

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi končí ve čtvrtfinále. Kdo naopak postoupil?

Sledujeme online
Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi postoupili ze skupiny B, kterou odehráli ve Fribourgu. Čtvrtfinále s Finskem ale v Curychu nezvládli a po prohře 1:4 na turnaji končí. Vše...

28. května 2026  18:49

