Bude čtvrtým nejstarším bekem v historii NHL. Chára může myslet i výš

Tentokrát si vydělá dva miliony, ke kterým může přidal 1,75 na bonusech. Ano, oproti loňsku je to pokles o tři miliony ze základního platu, přesto může být čahoun z Trenčína spokojený. Znovu dokázal, že se i dnešní NHL plné mladíků můžete udržet, pokud jste výjimečný.

Boston v Chárovi pořád vidí platného hráče, který má týmu co dát. Přestože má za sebou už jednadvacet sezon v zámoří a přestože mu příští rok bude 43 let.

„Je to pro mě obrovská pocta. Hokej pořád miluju a užívám si každý den mezi klukama. Všichni cítíme, že příští sezona pro nás může být úspěšná. Osobně po rozhovoru s generálním manažerem Donem Sweeneym vím, že je tu ambice jít do nového ročníku v co nejlepší kondici,“ pravil Chára po podpisu smlouvy.

Sice ve svém věku už podepisuje kontrakty pouze na jeden rok, což je logické. Klub nechce riskovat dlouhodobější dohodu, na které by mohl tratit. A slovenský zadák takto může dostat odpovídající ohodnocení. Navíc už podruhé za sebou má o své budoucnosti jasno s velkým předstihem.

I loni podepisoval na konci března, letos se smlouvy dočkal ještě o pár dní dřív. V Bostonu ho čeká čtrnáctá sezona. Otázkou je, jak dlouho ještě bude schopný držet krok s mladšími. Zatím se mu to daří bez větších potíží.

Fyzicky je na tom dobře, silově také. Rychlost nahrazuje zkušenostmi, poziční hrou a především těží z dlouhých paží a hokejky.

Navíc nebývá zraněný ani nemocný. Končit? Leda by příští červen pozvedl nad hlavu Stanley Cup, jinak se sám hokeje těžko vzdá. Zvlášť když bude mít šanci přiblížit se Chrisu Cheliosovi, nejstaršímu obránci v historii NHL, jenž nastupoval až do svých 48 let.

A i kdyby ta meta byla daleko, tak pořád může reálně poskočit na druhou pozici, neboť před ním budou už jen Tim Horton, jenž svůj poslední duel v NHL odehrál ve věku 44 let a 39 dní a Doug Harvey (44 let a 100 dní).