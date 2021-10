Chárův kruh se uzavřel. Dál inspiruje a prohání mladé, pojede do Pekingu?

Chárovo první angažmá v New Yorku nemělo příliš dlouhého trvání. Islanders jej v roce 2001 vyměnili do Ottawy.

Opačným směrem putoval hvězdný útočník Alexej Jašin, který měl za sebou mimořádně produktivní sezonu (40+48).

U Senators strávil rodák z Trenčína čtyři roky, poté dělal čtrnáct let kapitána v Bostonu. Minulou sezonu odehrál v dresu Washingtonu a teď se vrátil tam, kde to všechno začalo.

„Kruh se uzavřel. Něco takového si nemůžete naplánovat, nikdy by mě to nenapadlo. Ale vyšlo to, což mě těší. Je to pro mě čest,“ uvedl Chára po podpisu roční smlouvy na 750 tisíc dolarů.

Když se loučil, Islanders se pohybovali v ligovém suterénu, předaleko účasti v play off. „Od té doby se to tu hodně posunulo, očekávání jsou vysoká. Naprosto oprávněně,“ prohlásil.

Od roku 2014 totiž jeden z hokejových zástupců New Yorku chyběl ve vyřazovacích bojích jen dvakrát. Výrazné zlepšení přišlo hlavně po příchodu trenéra Barryho Trotze.

Jeho svěřenci skončili v posledních dvou sezonách v semifinále, kde sehráli naprosto vyrovnané, leč neúspěšné partie s Tampou. Pozdějšího dvojnásobného vítěze Stanley Cupu potrápili nejvíce ze všech.

„Zápasy s Islanders byly strašně těžké. Hrají nepříjemný hokej, pořádně to brousí. Soupeře nepouštějí do šancí, dostávají málo gólů. Zkrátka skvěle koučované, silné mužstvo,“ vyzdvihl své kolegy slovenský obránce.



S 205 centimetry a 113 kilogramy do Trotzova defenzivně propracovaného systému, který soupeřům příliš nevoní, skvěle zapadne.

Když přihlédneme k Chárově tělesné stavbě, jeho fyzická připravenost a schopnost držet krok s protivníky, kteří jsou klidně o pětadvacet let mladší, nabývá ještě obdivuhodnějších rozměrů.

A nezapomínejme, že dvojnásobný medailista z mistrovství světa je ve svých čtyřiačtyřiceti letech nejstarším aktivním hráčem současné NHL. Řadí se mezi čtrnáctku hráčů, kteří si nejlepší hokejovou soutěž světa zahráli ve čtyřech různých dekádách.

„Určitě nám pomůže. Pro ostatní bude každodenní insiprací, je učebnicovým příkladem profesionála,“ pochvaloval si Chárův příchod kouč Islanders.



V předchozím ročníku, během nějž hokejistům komplikoval život covid-19, se zkušený obránce necítil úplně ve své kůži. S pokročilým sportovním věkem nebo kondicí ale neměla jeho nepohoda nic společného.

„Strávit tak dlouhou dobu pryč od rodiny, to pro mě byla velká zkouška. V létě jsme společně řešili moji budoucnost. Řekli mi, ať ještě pokračuji, což pro mě bylo nesmírně důležité,“ řekl.

„Hokej pořád miluju. Stále mám pro něj vášeň a věřím, že dokážu hrát na té nejvyšší úrovni. Nic jiného nepotřebuji,“ dodal.

Jeho příchod nepotěšil pouze realizační tým, ale také spoluhráče.

„Všichni jsme rádi, že proti němu nemusíme hrát. Když už měl někde podepsat, tak právě tady. Aspoň se mu na ledě vyhneme,“ prohlásil s úsměvem na tváři útočník Brock Nelson.

Očekává se, že Chára začne sezonu ve třetím obranném páru po boku jednadvacetiletého Noaha Dobsona. A kdo ví, třeba si řekne o pozvánku do slovenského národního týmu pro nadcházející hry v Pekingu.



„Zatím jsem nad tím nepřemýšlel, z olympijské kvalifikace jsem se omluvil. Uvidíme, co se stane na začátku roku. Teď se soustředím jen na NHL,“ uvedl.

Obnovenou premiéru v dresu Islanders, které na úvod základní části čeká nepříjemná série třinácti venkovních utkání za sebou, si odkroutí v pátečních ranních hodinách středoevropského času na ledě Caroliny.

Slovenský veterán se mezi zámořskou hokejovou elitou chystá už na svou čtyřiadvacátou sezonu. Jestli bude poslední, těžko říct.

Ale úspěch by mu přinést mohla. Islanders už nejsou jen černým koněm soutěže, ale jedním z favoritů.