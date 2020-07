Chára? Bude hrát ještě dva roky, takže do sedmdesáti, utahuje si Marchand

Chára působí v NHL od sezony 1998/99 a letos ho čeká dvanácté play off. Stále si drží pěkná čísla, byť v průměru odehrál 21 minut za zápas - tedy nejméně za celou dobu v zámoří. Byť je pomalejší, tak zůstává platným hráčem nejen na ledě, ale i v kabině.

Jeho čísla? V 68 duelech pětkrát skóroval a osmkrát asistoval, čímž v nedohrané sezoně zopakoval výsledek z minulého ročníku. Dokonce si polepšil v tabulce pravdy, v níž má kladných 26 bodů.

„Nedovedu si představit, že by skončil. Připadá mi jako hokejista, který bude hrát věčně. Rozhodně z něj necítím, že by to chtěl už zabalit,“ tvrdí Marchand.

Jeho slova potvrzuje i samotný Chára, jenž na dotazy ohledně své budoucnosti odpovídá: „Popravdě se snažím zůstat nohama na zemi. Soustředím se na svou hru a výkony. Jsem otevřený všem možnostem, uvidíme, co se stane. Teď mě ale nejvíc zajímají nejbližší zápasy.“

Hokejový habán je v Bostonu od roku 2006 a poslední dva roky podepisoval smlouvu vždy na jednu sezonu. Ta aktuální mu zaručuje stále solidní příjem dva miliony dolarů, k nimž si může díky bonusům připsat dalších 1,75 milionu. Je zřejmé, že vnitřně touží po další ve žlutočerném dresu.

Proč by ne. „Pořád dělá víc než všichni ostatní. Pořád chce vyhrávat víc než kdokoli jiný. Pořád má zkrátka co nabídnout. Pořád je totiž jeden z nejlepších obránců v lize. Nevidím možnost, že by teď jen tak skončil,“ tuší Marchand, jenž s Chárou hraje v jednom týmu dlouhých jedenáct let.

Kde je pravda, to se ukáže v říjnu, kdy se stane nechráněným volným hráčem. Dost pochopitelně naznačí jeho výkony v blížícím se restartu sezony, kde se Boston ve skupině o nasazení do play off utká na úvod už v neděli proti Philadelphii.