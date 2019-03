Opožděný dar k narozeninám: Chára dostal od Bostonu novou smlouvu

Trenčínský rodák Chára, jenž je s 206 centimetry nejvyšším hráčem historie NHL, hraje v Bostonu od roku 2006. Předtím působil v Ottawě a New York Islanders a na podzim vstoupí do 22. sezony v elitní zámořské lize.

V dosavadních dvanácti kompletních ročnících v Bruins postoupil devětkrát do play off a v roce 2011 dovedl tým ke Stanley Cupu.

Kapitánem Bostonu se Chára stal hned po svém příchodu do klubu a tuto roli aktuálně zastává nejdéle ze všech kapitánů v NHL. Ve dvaačtyřiceti letech je druhým nejstarším hráčem v soutěži po Mattu Cullenovi z Pittsburghu.

Lukrativní bonusy pro Cháru nebudou v příští sezoně nedosažitelné. Podle TSN si vydělá 1,25 milionu dolarů za deset odehraných zápasů a 250 tisíc za postup do play off. Čtvrt milionu dolarů by slovenský obr inkasoval i v případě zisku Stanley Cupu.

Dvojnásobný vicemistr světa a účastník tří olympijských turnajů odehrál v základní části ligy 1478 zápasů, dalších 159 duelů přidal ve vyřazovacích bojích. V dlouhodobé části dělí Cháru jeden gól od dvou stovek vstřelených branek.