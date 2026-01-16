Pocta slovenskému obrovi, Boston vyřadil Chárovo číslo. Je to jeho éra, hlásil parťák

„Thank You, Chara,“ ozývalo se arénou TD Garden při ceremoniálu pro bývalého slovenského obránce. Dojetí během sváteční chvíle na něm bylo patrné.
„Málem jsem to neustál. Vlastně opravdu neustál... Upřímně, bylo to tak emotivní,“ soukal ze sebe později Chára.
Legenda klubu, kde dělal 14 sezon kapitána, odehrál v něm 1023 zápasů a zapsal 481 bodů (148+333). Vyřazení čísla se dočkal jako třináctý v dějinách organizace.
Skandování při ceremoniálu Zdena Cháry:
THANK YOU CHARA 👏— Boston Bruins (@NHLBruins) January 16, 2026
„Nemám slov. Je to jedna z těch věcí, které si můžete představovat, ale když se to skutečně stane, je to ještě mnohem lepší a mnohem hezčí. Stál jsem tam s tolika dalšími lidmi, kteří mi pomohli. Nosit tento dres před nimi byla pro mě největší čest,“ rozplýval se Chára.
Nejen před fanoušky, ale i dalšími legendami Bruins, které u slavnostní chvíle nemohly chybět. Ray Bourque, Rick Middleton, Bobby Orr nebo Johnny Bucyk.
Ti všichni už vyřazení čísel měli za sebou a při ceremoniálu seděli na středovém kruhu v těsné blízkosti rodáka z Trenčína. A třeba devadesátiletého Bucyka doprovodil na jeho místo současný tahoun týmu David Pastrňák.
Podívejte se, jak David Pastrňák doprovodil Johnnyho Bucyka:
Pasta & Chief 💛🖤 pic.twitter.com/UsWSt804P6— Boston Bruins (@NHLBruins) January 15, 2026
Toto dojemné gesto fanoušci pochopitelně ocenili, hlavní pozornost se však tentokrát upínala na Cháru.
„Myslím, že z nich znovu udělal Bruins,“ ocenil Bourque vliv slovenského obra na směřování klubu po jeho příchodu v létě 2006.
„Věděl jsem, že tam chci jít, protože tam byla příležitost vést tým. A nakonec se ukázalo, že to bylo nejlepší rozhodnutí, jaké jsem kdy udělal,“ těšilo nejlepšího obránce NHL z ročníku 2008/09.
Vzestup tradiční značky pod jeho vedením vyvrcholil v sezoně 2010/11, kdy Boston získal Stanley Cup. Ve své řeči nyní Chára postupně vyjmenoval všechny spoluhráče z vítězného ročníku. I to ukázalo, jak moc mu na týmu záleželo.
Nejbližší parťáci z úspěšného tažení sehráli jednu z důležitých rolí také při ceremoniálu. Na ledovou plochu přinesli David Krejčí, Patrice Bergeron či Tuukka Rask banner, který se posléze vytáhl pod strop bostonské arény.
„Výjimečný muž, je to jeho éra,“ pronesl Bergeron ke svému předchůdci v roli kapitána.
Mezi osobnosti celku z Massachusetts se zařadil vskutku unikátní sportovec, který proslul mimořádně tvrdou střelou, ovládá sedm jazyků a po konci hokejové kariéry našel zálibu v maratonských bězích a dlouhých triatlonech.
Pracovní morálka, tvrdost a mentální odolnost. Tím vším Chára inspiroval své následovníky.
Obr, co dře do úmoru. Boston vybral Chára intuicí, museli ho brzdit. Teď je v Síni slávy
„To podle mě dokonale vystihovalo, jaký byl. Jako člověk i jako hráč,“ popisoval Charlie McAvoy, jeden ze dvou současných asistentů společně s Pastrňákem. Oba s ostatními spoluhráči nastoupili na rozbruslení ve speciálních dresech, kterým dominovalo číslo 33.
„Byl součástí mého růstu a kariéry, musím mu za hodně věcí poděkovat. Nebyla jiná možnost než ho následovat,“ přidal pro změnu český forvard na adresu jedné z největších sportovních tváří Bostonu. Vždyť i baseballový či fotbalový stadion ve městě se na Chárovu počest zbarvily do žluté barvy.
Zřejmě i z lásky k městu se k Bruins vrátil, od této sezony zastává roli poradce sportovního úseku a mentora.
„Pomáhá vidět takového chlapa naživo, jak každý den stále pracuje stejně tvrdě, jako když hrál. Je to žijící legenda,“ shrnul gólman Jeremy Swayman.
Což ukázal i ceremoniál, jenž potvrdil Chárův status.