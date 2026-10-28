Zášť nad ledem. Prší na hvězdy, jež si vyžádaly trejd. Poznal ji Jágr i Hašek

I kdybyste vůbec nerozuměli hokeji… I kdybyste zavřeli oči… I kdybyste zrovna stáli třeba na chodbě…
V pittsburské Mellon Areně vždycky bezpečně poznáte, když má puk Jaromír Jágr.
„Búúúúúúúúú!“ Z toho zvuku čiší nenávist.
Předcházející řádky jsem psal do MF DNES před devatenácti lety v hale Penguins. Mrzelo mě, že se vztah tamních fanoušků k báječnému útočníkovi po jeho odchodu do Washingtonu a do dalších týmů tak strašlivě zkazil.
Jágr se proti té vlně nevole obrnil. I když se však co nejvíc soustředil na svou práci, nemohl si jí nevšimnout. A radost z ní přirozeně neměl. „Jak by se mi tady hrálo? Normálně, pořád stejně,“ řekl mi.
Třebaže ho z Pittsburghu v létě 2001 odvedla shoda různých okolností, veřejnost viděla „záporáka“ v něm.
Ani Dominik Hašek, druhý z českých hokejových hrdinů přelomu tisíciletí, nebyl hrubého zacházení ušetřen v Buffalu, odkud si vyžádal výměnu do Detroitu.
„Vydupal jsem si ji, protože jsem chtěl vyhrát Stanley Cup,“ říkal mi pak. „Chvíli byla atmosféra napjatá, ale později, kdykoliv jsem se vrátil, vítali mě lidi v klubu i diváci.“
Jágr i Hašek se nakonec dočkali usmíření a jejich čísla jsou navždy vyřazena ze sad dresů Penguins a Sabres.
Obavy z prvního návratu do svého bývalého domova zaháněl 19. října 1988 taky slovutný centr Wayne Gretzky.
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Den, kdy Gretzky plakal. Před 25 lety proběhl obchod hokejové historie
„Radši bych tam vůbec nejezdil,“ povzdechl si před utkáním Edmonton Oilers - Los Angeles Kings.
Zloba davů ovšem tenkrát nemířila na něj, nýbrž na hrabivého majitele Petera Pocklingtona, jenž na prodeji zlatého chlapce do Kalifornie chtěl co nejvíc vydělat.
Téměř čtyři minuty trvaly ovace, jimiž skoro osmnáct tisíc diváků vestoje děkovalo chlapíkovi s přezdívkou The Great One za všechny náramné zážitky z minulosti.
To Brady Tkachuk ve středu v Ottawě mohl jen doufat v milost svých někdejších příznivců. Marně. Hovězí citoslovce naprosto přehlušily zvukovou složku videoklipu připomínajícího jeho záslužné činy v uniformě Senators.
Zpívalo se: „Jdi do prde.., Brady!“
Nebo: „Nepotřebujeme tě!“
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Jdi do haj..., Brady! Plešatíš a jíš pastelky! Tkachuk to po návratu do Ottawy schytal
Publikum v kanadské metropoli jen tak nezapomene americkému křídlu, že si dost nevybíravě vymínilo přesun za bratrem na Floridu.
Vancouver pak v neděli dal zavile najevo Quinnu Hughesovi, jinému znamenitému „Amíkovi“, že jen tak nedostane odpuštění za vynucené stěhování za hranice - do Minnesoty. Vyčítal mu, že je zběh a zbabělec.
A není těžké odhadnout, co se semele 10. listopadu ve Winnipegu, kde se představí New Jersey Devils s čerstvě získanou brankářskou kapacitou Connorem Hellebuyckem, jenž se z provincie Manitoba taky prostávkoval do USA.
Vášně šlehající z tribun rozhodně Hellebuycka nepotěší. Co na tom, že jedenáct sezon usilovně a s fortelem hasil chyby, jež mužstvo Jets před ním napáchalo...
Opustil jsi nás? Vytrucoval sis propustku? Tak si to vyžereš, podrazáku!
Nejen v Kanadě vstřebávají podobnou hořkost. Nadaný kanonýr Gauthier odmítl nastoupit za Philadelphii, která ho draftovala.
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Konec táhlé ságy. Trucující Hellebuyck se dočkal výměny, přišel však o 20 milionů
Přiměl Flyers, aby ho vyměnili do Anaheimu, s nímž v sobotu dorazil na Broad Street ve Městě bratrské lásky. A od počátku jeho uši bičovaly podobné výrazy, jaké slyšel Tkachuk v Ottawě.
Profesionální sport přináší extrémní přívaly lásky i nevraživosti.
Jak se aspoň některým vyhnout? Nepřestupujte.
Takový Patrik Eliáš (New Jersey), David Krejčí (Boston) nebo Milan Hejduk (Colorado) strávili celou zámořskou část kariéry v jednom klubu.
Nenechali za sebou zhrzené „ex“.
Nevyrobili si rozzuřené nepřátele.
A sklízí nehynoucí vděk za věrnost.