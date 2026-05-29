Podle ředitelky odborové asociace hokejistek Malaiky Underwoodové tento krok umožní hráčkám a jejich zástupcům lepší výchozí pozici při jednání o dalších smlouvách.“Rozhodnutí odráží naši víru, že větší transparentnost platů poskytuje hráčkám jasnější informace a silnější kontext v individuálních jednáních.
Zároveň podporuje transparentnější a důvěryhodnější trh pro ligu jako celek,“ uvedla Underwoodová v prohlášení pro Associated Press.
Nejnižší plat v uplynulé sezoně byl 37 131,50 dolarů, nejlépe placenou hráčkou poté byla kanadská útočnice Emily Clarková z Ottawy, která si před zdaněním vydělala 126 090 dolarů.
Z devíti českých hráček, které se v PWHL představily, podepsaly nejlepší smlouvu Kristýna Kaltounková (90 500 dolarů) a Tereza Vanišová (90 000 dolarů). Vítězka play off zámořské soutěže a držitelka Walter Cupu v dresu Montrealu Natálie Mlýnková si přišla na 42 500 dolarů.
PWHL hrálo doposud osm týmů, v příští sezoně jich bude dvanáct. Mezi zastánkyni zveřejnění platů patřila i generální manažerka nováčka Las Vegas Dominique DiDiaová, která dříve pracovala jako agentka.
„Je to něco, co je v NHL viditelné a pomáhá to hráčkám a agentům srovnávat se, aby věděly, jak mají být placeny a ujistili se, že jsou na tom srovnatelně jako jejich kolegové. Myslím si, že je to prospěšné pro obě strany a zajistí to, aby hráčky dostaly zaplaceno to, co si zaslouží,“ uvedla DiDiaová.