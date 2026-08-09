„Řekl bych, že cesta do NHL bude asi ještě dlouhá,“ odtušil pětadvacetiletý rodák z Frýdlantu, symbolicky zarostlý jako medvěd, když hraje za Medvědy. „Potřebuju se zkulturnit, ostříhat a oholit. Musím si držet nějakou linii,“ usmál se.
V létě se připravuje s Litvínovem pod dozorem svého trenérského guru Zdeňka Orcta. Ze severu Čech se loni s vizitkou opory a reprezentanta vydal za velkou louži navzdory tomu, že nebyl draftovaný. V AHL zvládl 21 zápasů s průměrem inkasovaných branek 2,44 a úspěšností zákroků 91,5 %, která ho zařadila na deváté místo statistik.
Jak shrnete váš premiérový hokejový rok v zámoří?
Bylo to něco jiného, ale hezké. Škoda zranění, co jsem měl. Jinak to na první rok špatné nebylo. Čekal jsem to tedy lepší, doufal jsem, že toho odchytám víc. Jenže to zavinila hlavně ta zranění. Doufám, že zdraví letos bude držet a nastoupím víckrát.
Už na kempu si nás Pasta sám našel, prohodili jsme pár slov, snaží se starat o české hráče. I v kabině je slyšet dost. Anglicky, aby tomu rozuměli všichni.