Zacha mezi elitou. V NHL byl za březen vyhlášen třetím nejlepším hokejistou

Autor: ,
  20:47
Český hokejový útočník Pavel Zacha z Bostonu byl v NHL vyhlášen třetí hvězdou měsíce. V březnových 16 zápasech osmadvacetiletý brněnský rodák nastřílel 13 gólů a připsal si devět asistencí.
Gólová střela Pavla Zachy z Bostonu během utkání proti Minnesotě. | foto: Reuters

Zacha byl minulý měsíc nejlepším střelcem NHL a pomohl Bostonu k zisku 23 bodů. Víc jich nasbíralo jen Buffalo. Bruins se i díky němu drží ve Východní konferenci na postupových pozicích do play off.

Minimálně 13 gólů v jednom měsíci nastřílel Zacha jako pátý hráč Bostonu od sezony 1983/84. Před ním to dokázali Brad Marchand, David Pastrňák, Jarome Iginla a Cam Neely.

Mezi střelce se Zacha, mistr světa z Prahy 2024, zapsal v osmi zápasech a bodoval ve třinácti. Zazářil 8. března v utkání proti Pittsburghu, v němž zaznamenal svůj druhý hattrick v NHL. V pondělí byl vyhlášen druhou hvězdou posledního kompletního březnového týdne za krajanem Jakubem Dobešem, brankářem Montrealu.

Ocenění pro hlavní hvězdu března získal útočník Nikita Kučerov z Tampy, jenž byl s 26 body (9+17) ze 14 zápasů nejproduktivnějším hráčem NHL. Stejnou pozici mezi obránci zastával Erik Karlsson z Pittsburghu, vyhlášený druhou hvězdou. V 17 duelech nasbíral 24 bodů (9+15).

