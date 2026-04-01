Zacha mezi elitou. V NHL byl za březen vyhlášen třetím nejlepším hokejistou

Zacha byl minulý měsíc nejlepším střelcem NHL a pomohl Bostonu k zisku 23 bodů. Víc jich nasbíralo jen Buffalo. Bruins se i díky němu drží ve Východní konferenci na postupových pozicích do play off.
Minimálně 13 gólů v jednom měsíci nastřílel Zacha jako pátý hráč Bostonu od sezony 1983/84. Před ním to dokázali Brad Marchand, David Pastrňák, Jarome Iginla a Cam Neely.
Mezi střelce se Zacha, mistr světa z Prahy 2024, zapsal v osmi zápasech a bodoval ve třinácti. Zazářil 8. března v utkání proti Pittsburghu, v němž zaznamenal svůj druhý hattrick v NHL. V pondělí byl vyhlášen druhou hvězdou posledního kompletního březnového týdne za krajanem Jakubem Dobešem, brankářem Montrealu.
Ocenění pro hlavní hvězdu března získal útočník Nikita Kučerov z Tampy, jenž byl s 26 body (9+17) ze 14 zápasů nejproduktivnějším hráčem NHL. Stejnou pozici mezi obránci zastával Erik Karlsson z Pittsburghu, vyhlášený druhou hvězdou. V 17 duelech nasbíral 24 bodů (9+15).