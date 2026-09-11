Šílenství, psali o mně nesmysly. Elitní bek z NHL obrátil. Chci zůstat, ujišťuje Werenski

„Celé mi to jen potvrdilo, že Columbus je místem, kde chci být,“ vykládal Werenski. Přitom ještě 30. června klub údajně vyjednal obchod s Dallasem o jeho trejdu. Hráč však dohodu vetoval díky klauzuli o nevyměnitelnosti, prý proto, že chce setrvat ve Východní konferenci.
Upřednostňovat měl ambiciózní Tampu s Torontem, ve hře byla také Philadelphie. Nakonec ale nejspíš zůstane věrný dosavadnímu zaměstnavateli, jak naznačil už v červenci. A to asi dlouhodobě.
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Chci pryč. Tak ne, zůstanu. Sága hvězdy NHL, otloukánkovi se otevírají staré rány
„Celé to prostě bylo šílenství, spoustu bláznivin, nesmyslů, co se o mně psalo a o nichž jsem ani nevěděl. V hloubi duše se mi ukázalo, že chci zůstat součástí Blue Jackets, tady vyhrávat a plně věřit v náš tým,“ ujišťuje devětadvacetiletý zadák, který celou dosavadní kariéru v NHL strávil právě v řadách celku z Ohia.
Tedy mužstva, ze kterého vcelku pravidelně odcházejí hlavní hvězdy. Namátkou třeba Rick Nash, Seth Jones, Sergej Bobrovskij nebo Artěmij Panarin.
Však jen na účast v play off Blue Jackets čekají od roku 2020. A pouze jedinkrát ve své pětadvacetileté historii přešli přes úvodní kolo. V uplynulém ročníku bolel nepostup do vyřazovacích bojů ještě víc. Protože nebýt křeče v závěru základní části, kdy Columbus prohrál devět z jedenácti klání, sezonu si ještě mohl prodloužit.
„Letos ale budeme v dobré pozici,“ hlásí Werenski, i z pozice obránce nejproduktivnější hráč týmu předešlých dvou sezon. „Lidé se už snad nebudou ptát, co se mnou bude, protože věřím, že jsme týmem, co projde do play off.“
Otázkou je, jak moc velké podpory a důvěry se mu dostane. S vedením má prý vztah kvalitní, s generálním manažerem Donem Waddellem dokonce udržuje skvělý vztah a „neustále spolu mluví“. Právě s ním pak zkraje července, po odmítnutí nabídky od Dallasu, dával dohromady prohlášení, že chce zůstat v Columbusu.
„Díky maximální důvěře mi přišlo snadné mu prostě napsat a poprosit ho, abychom si zavolali, že musíme zase vše dostat do správných kolejí.“
Teď ještě musí přesvědčit fanoušky, kteří by mohli hlavně zpočátku reagovat negativně. Werenski zní ale jistě.
„Když teď vidím kluky z Caroliny jako Slavina, Aha, Svečnikova, Staala nebo Martinooka, tak se sice dostávali do play off několik let, než dosáhli cíle. Ale něco budovali a nepřestali dřít, dokud nepřekonali všechny překážky a nezískali Stanley Cup. Vyhrát pohár musí být ten nejlepší pocit, ale dosáhnout ho takto musí ještě víc potěšit. Dokázat to jako tým, co dlouho drží pohromadě,“ zasnil se.
Asi si i představuje podobný scénář také u sebe s Columbusem, byť ten má aktuálně ke konzistenci Hurricanes z posledních let hodně daleko.
Ze stávajícího kontraktu Werenskému zbývají ještě dva roky, na prodloužení dohody se tak bude moct dohodnout nejdříve se startem července 2027. Do té doby má hodně času na rozmyšlenou. A třeba i na další obrat, zvlášť v případě dalšího neúspěchu.
„Asi se o tom bude mluvit pořád, dokud nepodepíšeme prodloužení. Já na to ale jsem připravený. Mám jasno,“ dušoval se Werenski. „Když se objevil jen stín pochybnosti, že bych tu třeba nezůstal, hned jsem si řekl: ‚To se nestane, já budu hrát za Columbus‘. Ještě víc mě to upevnilo v mém přesvědčení.“
A to už zní jako vážný závazek.