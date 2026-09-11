Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Šílenství, psali o mně nesmysly. Elitní bek z NHL obrátil. Chci zůstat, ujišťuje Werenski

Autor:
  15:45
Hokejový obránce Zach Werenski z Columbusu hovoří s novináři.

Hokejový obránce Zach Werenski z Columbusu hovoří s novináři. | foto: AP

Jeremy Swayman v brance Bostonu čelí ataku Zacha Werenskiho z Columbusu.
Zach Werenski drží v náručích Johnnyho Gaudreaua juniora.
Obránce Columbusu Zach Werenski (vlevo) a útočník Calgary Elias Lindholm...
Radko Gudas z ledu přihlíží brance Zacha Werenskiho.
39 fotografií
„Bylo to šílené,“ pokynul Zach Werenski novinářům. Nejlepší obránce uplynulé sezony NHL vyvolal hned zkraje léta pořádný humbuk. „Chystá se odejít, požádal o výměnu,“ šířily se řetězově zprávy o konci jeho angažmá v jinak nevýrazném Columbusu, kde se vypracoval v neochvějného tahouna. Jako by ho frustrovalo, že tady se hokejového úspěchu jen tak nedočká. Než nastal obrat.

„Celé mi to jen potvrdilo, že Columbus je místem, kde chci být,“ vykládal Werenski. Přitom ještě 30. června klub údajně vyjednal obchod s Dallasem o jeho trejdu. Hráč však dohodu vetoval díky klauzuli o nevyměnitelnosti, prý proto, že chce setrvat ve Východní konferenci.

Upřednostňovat měl ambiciózní Tampu s Torontem, ve hře byla také Philadelphie. Nakonec ale nejspíš zůstane věrný dosavadnímu zaměstnavateli, jak naznačil už v červenci. A to asi dlouhodobě.

Chci pryč. Tak ne, zůstanu. Sága hvězdy NHL, otloukánkovi se otevírají staré rány

„Celé to prostě bylo šílenství, spoustu bláznivin, nesmyslů, co se o mně psalo a o nichž jsem ani nevěděl. V hloubi duše se mi ukázalo, že chci zůstat součástí Blue Jackets, tady vyhrávat a plně věřit v náš tým,“ ujišťuje devětadvacetiletý zadák, který celou dosavadní kariéru v NHL strávil právě v řadách celku z Ohia.

Tedy mužstva, ze kterého vcelku pravidelně odcházejí hlavní hvězdy. Namátkou třeba Rick Nash, Seth Jones, Sergej Bobrovskij nebo Artěmij Panarin.

Však jen na účast v play off Blue Jackets čekají od roku 2020. A pouze jedinkrát ve své pětadvacetileté historii přešli přes úvodní kolo. V uplynulém ročníku bolel nepostup do vyřazovacích bojů ještě víc. Protože nebýt křeče v závěru základní části, kdy Columbus prohrál devět z jedenácti klání, sezonu si ještě mohl prodloužit.

Rick Nash v dresu Columbusu

Sergej Bobrovskij zasahuje v brance Columbusu.

„Letos ale budeme v dobré pozici,“ hlásí Werenski, i z pozice obránce nejproduktivnější hráč týmu předešlých dvou sezon. „Lidé se už snad nebudou ptát, co se mnou bude, protože věřím, že jsme týmem, co projde do play off.“

Otázkou je, jak moc velké podpory a důvěry se mu dostane. S vedením má prý vztah kvalitní, s generálním manažerem Donem Waddellem dokonce udržuje skvělý vztah a „neustále spolu mluví“. Právě s ním pak zkraje července, po odmítnutí nabídky od Dallasu, dával dohromady prohlášení, že chce zůstat v Columbusu.

„Díky maximální důvěře mi přišlo snadné mu prostě napsat a poprosit ho, abychom si zavolali, že musíme zase vše dostat do správných kolejí.“

Teď ještě musí přesvědčit fanoušky, kteří by mohli hlavně zpočátku reagovat negativně. Werenski zní ale jistě.

Dmitrij Voronkov se raduje z gólu se Zachem Werenskim.

„Když teď vidím kluky z Caroliny jako Slavina, Aha, Svečnikova, Staala nebo Martinooka, tak se sice dostávali do play off několik let, než dosáhli cíle. Ale něco budovali a nepřestali dřít, dokud nepřekonali všechny překážky a nezískali Stanley Cup. Vyhrát pohár musí být ten nejlepší pocit, ale dosáhnout ho takto musí ještě víc potěšit. Dokázat to jako tým, co dlouho drží pohromadě,“ zasnil se.

Asi si i představuje podobný scénář také u sebe s Columbusem, byť ten má aktuálně ke konzistenci Hurricanes z posledních let hodně daleko.

Ze stávajícího kontraktu Werenskému zbývají ještě dva roky, na prodloužení dohody se tak bude moct dohodnout nejdříve se startem července 2027. Do té doby má hodně času na rozmyšlenou. A třeba i na další obrat, zvlášť v případě dalšího neúspěchu.

„Asi se o tom bude mluvit pořád, dokud nepodepíšeme prodloužení. Já na to ale jsem připravený. Mám jasno,“ dušoval se Werenski. „Když se objevil jen stín pochybnosti, že bych tu třeba nezůstal, hned jsem si řekl: ‚To se nestane, já budu hrát za Columbus‘. Ještě víc mě to upevnilo v mém přesvědčení.“

A to už zní jako vážný závazek.

Hokejový obránce Zach Werenski z Columbusu hovoří s novináři.
Jeremy Swayman v brance Bostonu čelí ataku Zacha Werenskiho z Columbusu.
Zach Werenski drží v náručích Johnnyho Gaudreaua juniora.
Obránce Columbusu Zach Werenski (vlevo) a útočník Calgary Elias Lindholm stíhají puk ve středním pásmu.
39 fotografií
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Mountfield HK vs. StraubingHokej - - 11. 9. 2026:Mountfield HK vs. Straubing //www.idnes.cz/sport
11. 9. 17:00
  • 1.52
  • 4.70
  • 4.81
Chomutov vs. SlaviaHokej - 2. kolo - 11. 9. 2026:Chomutov vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
11. 9. 17:00
  • 2.49
  • 4.00
  • 2.35
Liberec vs. Herning Blue FoxHokej - 3. kolo - 11. 9. 2026:Liberec vs. Herning Blue Fox //www.idnes.cz/sport
11. 9. 18:00
  • 1.23
  • 6.71
  • 8.55
Växjö vs. TapparaHokej - 3. kolo - 11. 9. 2026:Växjö vs. Tappara //www.idnes.cz/sport
11. 9. 19:00
  • 1.94
  • 4.15
  • 3.12
Rögle BK vs. SalzburgHokej - 3. kolo - 11. 9. 2026:Rögle BK vs. Salzburg //www.idnes.cz/sport
11. 9. 19:00
  • 1.33
  • 5.51
  • 6.79
Berlín vs. Moser Medical Graz 99ersHokej - 3. kolo - 11. 9. 2026:Berlín vs. Moser Medical Graz 99ers //www.idnes.cz/sport
11. 9. 19:30
  • 1.47
  • 5.03
  • 5.05
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

ilustrační snímek

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...

Třinec odmítl pokračovat v zápase s Kometou. Kovařčík utrpěl otřes mozku

Třinecký útočník Michal Kovařčík ujíždí pardubickému Miloši Kelemenovi.

Přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo již po první třetině. Oceláři odmítli v utkání pokračovat poté, co se v závěru úvodní dvacetiminutovky po střetu s Janem Ščotkou...

Utekl z hořící věže. Bývalý hráč NHL přežil teroristický útok 11. září. Myslel si, že umře

Teroristický útok na Světové obchodní centrum (11. září 2001)

Myslel si, že ho čeká běžný den. Už sice ne jako hokejistu, ale začínajícího investičního makléře, jenž vstupoval do poslední fáze školícího programu jedné z finančních společností ve Spojených...

Tohle má být Pastrňák? Fanoušci slavné videohry kritizují podobizny hráčů

David Pastrňák ve hře NHL 27.

Nové vydání tradiční videohry NHL, tentokrát s označením 27, vyvolalo obrovskou vlnu reakcí na sociálních sítích. Často udivených, nechápavých, mnohdy až posměšných. Hokejoví fanoušci se totiž...

Sázka na klubové a regionální vazby. Vítkovice věří, že našly cestu k úspěchu

Třinecký útočník Andrej Nestrašil atakuje ujíždějícího vítkovického obránce...

Hráči i trenéři spojeni s krajem by měli v nadcházející sezoně více než obvykle táhnout hokejisty Vítkovic v extralize. „Ano, chceme odchovance a hráče z regionu. Taková cesta je určitě nejlepší,“...

11. září 2026  15:54

Šílenství, psali o mně nesmysly. Elitní bek z NHL obrátil. Chci zůstat, ujišťuje Werenski

Hokejový obránce Zach Werenski z Columbusu hovoří s novináři.

„Bylo to šílené,“ pokynul Zach Werenski novinářům. Nejlepší obránce uplynulé sezony NHL vyvolal hned zkraje léta pořádný humbuk. „Chystá se odejít, požádal o výměnu,“ šířily se řetězově zprávy o...

11. září 2026  15:45

Musíš jít, potřebujeme peníze. Anaheim platí za chybu, sáhl k ráznému řešení

Chris Kreider v akci v dresu Anaheimu.

Bylo jasné, že někdo nemilou situaci odnese odchodem. Chris Kreider patřil k hlavním kandidátům, v jeho neprospěch hovořil fakt, že měl jednu z nejnákladnějších smluv. A skutečně, volba padla na něj....

11. září 2026  14:36

Nenechat se zhltnout drakem. Fribourg proti Plzni v LM, souboj neporažených

Pozor na něj! Nástup hokejistů Fribourgu doprovází dračí figurína.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku A není to příběh jako z pohádky? Než byl na začátku prosince roku 1937 klub HC Fribourg-Gottéron, páteční soupeř plzeňských hokejistů v Lize mistrů (začátek v 19.45 hodin), oficiálně založen,...

11. září 2026  14:09

Utekl z hořící věže. Bývalý hráč NHL přežil teroristický útok 11. září. Myslel si, že umře

Teroristický útok na Světové obchodní centrum (11. září 2001)

Myslel si, že ho čeká běžný den. Už sice ne jako hokejistu, ale začínajícího investičního makléře, jenž vstupoval do poslední fáze školícího programu jedné z finančních společností ve Spojených...

11. září 2026  13:02

Olomouc chce znovu zaskočit experty. V baráži nás vidí od roku 2014, usmál se kouč

Hokejisté Olomouce slaví gól v přípravném zápase s Kometou Brno.

Širší kádr, dva rovnocenní trenéři a navýšení rozpočtu. To jsou nejzásadnější novinky, které před novou extraligovou sezonou hlásí hokejisté Olomouce. Mora přivedla hned jedenáct posil.

11. září 2026  10:49

Úleva v Litvínově, hvězdný Ondřej Kaše je fit: Útok 3K? Ukážeme ještě víc

Ondřej Kaše na střídačce Litvínova.

Úleva hokejového Litvínova. Lídr Ondřej Kaše je zpátky. Zranění z přípravy proti Karlovým Varům, které vyvolalo emoce, ho o start extraligy neobralo. Naskočil do generálky v Mladé Boleslavi...

11. září 2026  7:37

Hořká prohra Pardubic. Heroické srovnání v poslední minutě odvolal videorozhodočí

Momentka z utkání Ligy mistrů mezi Pardubicemi a Rögle.

Už už to vypadalo, že hokejové Pardubice budou bodovat také ve třetím zápase letošního ročníku Ligy mistrů. Ačkoliv ve Finsku na ledě týmu SaiPa prohrávaly o tři branky, dokázaly pár vteřin před...

10. září 2026  17:20,  aktualizováno  20:24

Bergeron měl auru, jako nadčlověk. Zbořil o kapitánství Vítkovic i roli šmejda

Třinecký útočník Andrej Nestrašil atakuje ujíždějícího vítkovického obránce...

Novým kapitánem hokejistů Vítkovic je obránce s reprezentačními zkušenostmi Jakub Zbořil, který před minulou sezonou přišel z Pardubic. „Je to pro mě obrovská čest a veliká zodpovědnost. Role...

10. září 2026

Kouč Fischer dostal čtyřletou stopku za falešné potvrzení o očkování proti covidu

Ustaraný kouč Patrick Fischer na střídačce švýcarské reprezentace sleduje zápas...

Trenér Patrick Fischer, který v dubnu skončil u švýcarské hokejové reprezentace kvůli zfalšovanému potvrzení o očkování proti koronaviru před olympijskými hrami v Pekingu 2022, dostal od mezinárodní...

10. září 2026  16:57

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Jeden z nás bortí, co se snažíme budovat. Dědek poškozuje český hokej, hlásí APK

Majitel pardubického hokejového klubu Petr Dědek na předsezonní tiskové...

Spor mezi Petrem Dědkem a vedením extraligy kvůli marketingovým právům pokračuje. Valná hromada APK LH (Asociace profesionálních klubů ledního hokeje) se na středečním zasedání proti pardubickému...

10. září 2026  16:18

Další kontroverzní muž v Edmontonu. Život přináší druhé šance, hájil klub podpis

Alex Formenton v dresu Ottawy.

Pozornost mají dlouhodobě. Aby také ne, když jsou v jejich řadách dva z nejlepších hokejistů světa. Jenže v posledních měsících je kolem Edmontonu živo i kvůli personálním rozhodnutím. Nejprve...

10. září 2026  13:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet