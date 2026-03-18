Z Gudasova zákroku se už zotavil. Crosby se v NHL vrací po více než měsíci do hry

Osmatřicetiletý Crosby utrpěl v duelu s českým výběrem nejspíš zranění kolena, zástupci kanadské reprezentace ani Pittsburgh ale podrobnosti neupřesnili. Zotavení ze zranění v dolní polovině těla odhadli na čtyři týdny, což se ukázalo jako naprosto přesný tip.
„Jsem nadšený, že jsem zpátky ve hře,“ řekl Crosby po ranním rozbruslení. „Jen se na kluky dívat a být na venkovní šňůře, už se to blíží... Jsem prostě šťastný, že jsem zpátky,“ dodal.
Nejlepší střelec i nejproduktivnější hráč Pittsburghu má v této sezoně na kontě 27 gólů a 59 bodů. Za celou kariéru má bilanci 1746 bodů (652+1094), ve sbírce má tři tituly ze Stanley Cupu a dvě olympijská zlata.