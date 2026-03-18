Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Z Gudasova zákroku se už zotavil. Crosby se v NHL vrací po více než měsíci do hry

Autor: ,
  19:01
A je zpět! Kanadský hokejista Sidney Crosby se po jedenáctizápasové pauze v NHL vrátí do sestavy Pittsburghu. Kapitán Penguins se zotavil ze zranění, které utrpěl na olympijských hrách ve čtvrtfinále po střetu s českým obráncem Radko Gudasem. Do hry naskočí v duelu na ledě Caroliny v noci na čtvrtek.
Sidney Crosby z Pittsburghu reaguje v utkání s Montrealem.

Sidney Crosby z Pittsburghu reaguje v utkání s Montrealem. | foto: AP

Radko Gudas na olympiádě v Miláně sráží Sidneyho Crosbyho.
Sidney Crosby tentokrát na olympijské zlato nedosáhl.
Sidney Crosby dostává stříbrnou medaili na olympiádě v Miláně.
Kanaďané přebírají stříbrné medaile. Zleva Mark Stone, Brad Marchand a Sidney...
17 fotografií

Osmatřicetiletý Crosby utrpěl v duelu s českým výběrem nejspíš zranění kolena, zástupci kanadské reprezentace ani Pittsburgh ale podrobnosti neupřesnili. Zotavení ze zranění v dolní polovině těla odhadli na čtyři týdny, což se ukázalo jako naprosto přesný tip.

„Jsem nadšený, že jsem zpátky ve hře,“ řekl Crosby po ranním rozbruslení. „Jen se na kluky dívat a být na venkovní šňůře, už se to blíží... Jsem prostě šťastný, že jsem zpátky,“ dodal.

Radko Gudas na olympiádě v Miláně sráží Sidneyho Crosbyho.

Nejlepší střelec i nejproduktivnější hráč Pittsburghu má v této sezoně na kontě 27 gólů a 59 bodů. Za celou kariéru má bilanci 1746 bodů (652+1094), ve sbírce má tři tituly ze Stanley Cupu a dvě olympijská zlata.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Plzeň vs. SpartaHokej - Čtvrtfinále - 18. 3. 2026:Plzeň vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 60.00
  • 11.00
  • 1.04
Jihlava vs. LitoměřiceHokej - Semifinále - 18. 3. 2026:Jihlava vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.03
  • 14.00
  • 70.00
Pardubice vs. KometaHokej - Čtvrtfinále - 18. 3. 2026:Pardubice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.21
  • 5.60
  • 14.00
Kolín vs. ZlínHokej - Semifinále - 18. 3. 2026:Kolín vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.20
  • 2.60
  • 2.80
Carolina vs. PittsburghHokej - - 19. 3. 2026:Carolina vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
19. 3. 00:00
  • 2.13
  • 4.18
  • 2.97
NY Rangers vs. New JerseyHokej - - 19. 3. 2026:NY Rangers vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
19. 3. 00:00
  • 2.65
  • 3.94
  • 2.42
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.