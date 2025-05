„Neuvěřitelně speciální pocit,“ soukal ze sebe kapitán Adam Lowry, jeden z hrdinů klíčového střetnutí.

V 97. minutě totiž tečoval nahození Neala Pionka a celá hala i lidé v ulicích kanadského města propukli v euforii.

„Sníte o tom, že budete hrdinou v sedmém zápase a dáte šanci pokračovat v honbě za Stanley Cupem. Navíc jsme to dokázali doma ve Winnipegu. Máme úžasné fanoušky, obrovskou podporu a jsme opravdu rádi, že před nimi můžeme hrát i nadále. Celý rok tu jsou pro nás,“ líčil dojmy Lowry.

Podívejte se na vítězný gól Adama Lowryho:

B/R Open Ice @BR_OpenIce GAME OVER, SERIES OVER



THE JETS COMPLETE THE COMEBACK AND WIN IT IN DOUBLE OVERTIME 😱 https://t.co/2pyCQO0qeT oblíbit odpovědět

Právě domácí příznivci byli klíčovým prvkem divokého večera. V prodloužení fandili vestoje a na tribunách tradičně vytvořili bílé peklo, jehož obětí se stali hráči St. Louis.

Ti přitom měli zápas skvěle rozehraný, už po sedmi minutách vedli o dvě branky. Ve druhé části sice snížil domácí Perfetti, jenž chytře tečoval puk v blízkosti soupeřovy brány, a vykřesal tak naději.

Jenže dvougólový náskok vrátil hostům Radek Faksa a průběžné vedení 3:1 pro Blues trvalo až do času 58:04. Poté začali úřadovat Jets.

„Už před závěrečnou částí jsme se na sebe podívali a řekli si: ‚Ještě jsme neskončili.‘ A řekli jsme si to i po třetině a po prvním prodloužení, že chceme hrát dál,“ popisoval dění v kabině Nikolaj Ehlers.

Opakované promluvy se přenesly i do výkonů na ledě. Domácí už se v závěru pustili do risku, když odvolali brankáře Connora Hellebuycka. Převahy v poli využili dokonale.

Necelé dvě minuty před koncem závěrečného dějství korigoval Vladislav Namestnikov, poté už přišla Perfettiho druhá vydařená teč a exploze emocí.

Cole Perfetti z Winnipeg Jets slaví vyrovnávací trefu v sedmém duelu série se St. Louis Blues.

A zatímco na straně domácích se jednalo o ryze pozitivní, na hráčích Blues bylo patrné obrovské zklamání. Od postupu do druhého kola play off je dělily jen necelé dvě sekundy.

„Jo, tohle bolí,“ prohodil kapitán Brayden Schenn. „Vedete o dva góly a jste tak blízko... Je to brutální. Měli jsme dobrou partu a tohle se nedá popsat jinými slovy.“

„Znovu se ukázalo, jak těžké je v NHL vyhrát první kolo. V základní části můžete nabrat sebedůvěry kolik chcete, ale v play off vám to nakonec téměř k ničemu není. Dvakrát za sebou jsme první kolo nezvládli a bylo to zničující, jsem rád, že jsme to dneska zlomili,“ zhodnotil kouč Jets Scott Arniel.

Zklamaní hokejisté St. Louis Blues po konci v play off s Winnipeg Jets.

Jeho protějšek Jim Montgomery ocenil vzájemné bitvy: „Byla to neuvěřitelná a fyzická série. Taktické šachy na obou stranách byly zkrátka zábavné a to dělá play off tak skvělým.“

Arniel se kromě Perfettiho mohl opřít i o další hráče. Možná trochu nečekaným hrdinou se stal bek Pionk. Zaznamenal tři asistence, takový zápis naposledy předvedl v listopadu proti New York Rangers.

Nyní ovšem v klíčovém okamžiku zazářil i nesmírným nasazením, stanovil totiž nový klubový rekord v počtu odehraných minut v jednom zápase. Výsledek? Absolvoval 59 střídání, čas strávený na ledě se zastavil na hodnotě 46 minut a 15 sekund.

Pionk dostal tolik prostoru hlavně proto, že Jets už v průběhu první třetiny přišli o zraněného Joshe Morrisseyho. A vzhledem k prodloužení museli domácí obránci jít až na hranu fyzických možností.

„Hodně dlouho jsme hráli jen s pěti obránci a kluci to zvládli skvěle. Musím před nimi smeknout. Jako útočníci jsme se snažili jim co nejvíc pomoct, ale bylo to hlavně na nich. Hráli neuvěřitelně,“ pochválil pětici zadáků forvard Ehlers.

Oproti předchozím duelům se navíc zlepšil i výkon gólmana Hellebuycka. Jeden ze tří kandidátů na Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče se zatím v play off trápí. Nedochytal ani jeden z venkovních duelů, úspěšnost zákroků má pouhých 83 % a v tomto ohledu je v letošních vyřazovacích bojích vůbec nejhorší.

Čísla si alespoň mírně vylepšil, když pochytal 26 střel z 29 pokusů. I tak by ale od něj v organizaci rádi viděli lepší výkony. Navázat by mohl na skvostnou základní část, kde vychytal nejvíce výher (47) a úspěšnost zásahů si udržel na 92,5 %.

Ve druhém kole, kam se Jets dostali po čtyřech letech, bude americký brankář čelit nabité ofenzivě Dallasu, který rovněž v sedmi utkáních přetlačil Colorado.

Vítěze dlouhodobé části posilnil skvělý obrat proti St. Louis, nyní má před sebou další výzvu. Zazáří opět hráči na všech pozicích?