Hurá styl, na který soupeři neumí. V čem je kouzlo suverénního Winnipegu?

Čistě teoreticky – kdyby hrál Winnipeg v české extralize, plný počet bodů by po sedmi zápasech neměl.

Hned třikrát totiž rozhodoval až v prodloužení, nicméně v severoamerické soutěži se i při takové výhře udělují dva body jako za vítězství v základní hrací době.

Jets si drží neporazitelnost jako jediný z 32 týmů v NHL.

Mimochodem jsou teprve čtvrtým týmem v tomto století, který vstoupil do sezony sedmi výhrami za sebou, devátým celkově.

A když k tomu připočteme i povedený závěr poslední základní části a opomeneme vyřazení z play off, Jets odolávají prohře už v patnácti duelech v řadě, v čemž se řadí na sdílené čtvrté místo v historii ligy (první Pittsburgh – 17 výher).

„Všechny čtyři lajny dělají přesně to, co jim nakáže trenér. Podle mě si lidé neuvědomují, jak unikátní to je,“ připomíná brankář týmu Eric Comrie.

Ten se do branky dostal pouze jedinkrát, ve zbylých šesti zápasech střežil klec kanadského klubu Connor Hellebuyck.

Brankář Connor hellebuyck drží na začátku sezony Winnipeg skvělými výkony.

Klíčový muž týmu a jeden z nejlepších gólmanů světa je tak trochu synonymem pro klubový úspěch. Zpravidla totiž platí: když se daří Hellebuyckovi, daří se i Winnipegu. Což se v posledních dvou letech negativně projevilo v play off, kdy americký brankář zrovna neexceloval a Jets vypadli pokaždé v prvním kole.

Teď ale září. Prakticky ve všech statistikách patří mezi nejužší špičku. Pochytal 94 procent střel soupeřů, v průměru inkasuje jen 1,66 gólu na zápas, obdržel pouze deset gólů v šesti startech.

„Je fenomenální, úžasný. Opravdu výjimečný,“ chválí ho spoluhráč Mark Scheifele. „Zvykli jsme si, že je naprosto elitní. Vlastně teď podává výkony, které od něj očekáváme,“ hodnotí kapitán týmu Adam Lowry.

Winnipeg soupeře až na výjimky nikterak neválcuje. A ani to zatím není tak, že by předváděl bůhvíjak oslnivé výkony do defenzivy a nedovoloval soupeřům velké příležitosti ke skórování.

Paradoxně má ve statistice očekávaných gólů při hře pět na pět záporné číslo. Což znamená, že Jets měli obdržet více gólů než jich vstřelit. Realita je ovšem úplně jiná, drží parádní skóre 31:13.

„Doposud jsem si stihl ze zápasů všimnout, jak agresivně hrají hráči Winnipegu ve všech třech pásmech. Praktikují velmi energický styl hokeje, jenž vede k několika gólovým šancím. A to jak pro ně, tak proti nim,“ píše novinář z kanadské stanice TSN Travis Yost.

Hráči Winnipegu oslavují vítězství nad Pittsburghem.

„Nevím, jestli jde o cílenou strategii nebo zkrátka o obrázek, který náhodně vzešel z konkrétních zápasů, ale myšlenka snažit se o co nejvíc vstřelených gólů a spoléhat na Hellebuyckovy kvality v brance, již by vás měly zachránit, není úplně špatná,“ domnívá se Yost.

K tomu přidejme další dva aspekty, ve kterých Winnipeg naprosto vyniká.

Má nejlepší přesilovky v lize, využil přes 42 procent z nich. V početní výhodě se navíc prosadilo hned šest různých střelců (dvakrát Connor a Perfetti, jednou Ehlers, Scheifele, Niederreiter a Pionk).

Vladislav Naměstnikov a Nikolaj Ehlers slaví gól a aréna ve Winnipegu bouří.

A naopak se vyhýbá zbytečným faulům, v oslabení se vyskytl jen třináctkrát v sedmi duelech, což ho umisťuje pouze za newyorské Islanders.

I proto Winnipeg vede tabulku soutěže. Efektivitu v zakončení drží na skoro až gigantické úrovni, hned šest hráčů se pyšní bilancí bodu na zápas. A kromě obránce Haydna Fleuryho a zaskakujícího centra Davida Gustafssona, jenž odehrál jediné utkání, se už všichni hráči zapsali do statistik.

A právě to je ukazatel, který Jets charakterizuje a zároveň může dotáhnout k úspěchu. Hvězda typu McDavida, Matthewse nebo Pastrňáka, co by naložila tým na svá záda a táhla za trofejí, zkrátka chybí.

Ale to Winnipegu zatím vůbec nevadí.