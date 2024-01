Zmrzlé město uprostřed ničeho vyvrací nářky. NHL vládne kanadské překvapení

„Je těžké vkládat do Jets nějakou důvěru, vzhledem ke všem otázkám ohledně budoucnosti klubu. Jen obtížně je můžeme predikovat výš než na poslední postupové místo do play off,“ psal před sezonou portál Daily Faceoff.

„Málokterý klub se vyplatí v sezoně monitorovat více než Winnipeg. Ano, monitorovat, ne na ně koukat. Má sice dobré hráče, ale skutečné drama se děje mimo led,“ poznamenával zase kanadský Sportsnet.

A i winnipežská média si pokládala otázku: „Jets rozšířili kádr, ale jsou kvalitnější?“ tázal se v titulku Winnipeg Sun.

První polovina sezony ale jasně ukázala, že v Manitobě hrát hokej umí.

Středobodem diskuzí o Winnipegu už nejsou problémy v kabině nebo smlouvy, ale týmové výsledky. Jets vedou ligu, mají tříbodový náskok na čele Západní konference i Centrální divize.

Hráči Winnipegu slaví vítězství na ledě Anaheimu.

V prvních 38 zápasech zvítězili ve 25 případech, čímž vylepšili klubový rekord. Opírají se o solidní defenzivu s perfektními gólmany, přitom právě obrana nadělávala Jets v minulosti velké starosti a oprávněně se nad ní před začátkem ročníku zamýšleli i novináři.

„Mají Joshe Morrisseyho, ale kromě něj obrana zaostává. Jestli mám najít prostor ke zlepšení, tak v zadních řadách,“ glosoval Steven Ellis z Daily Faceoff.

A současnost? Jets obdrželi tři nebo méně gólů už ve 29 zápasech v řadě, což je šestý nejlepší počin v historii soutěže.

Vyhráli šestkrát v řadě, navíc v posledních sedmnácti zápasech vyšli jen jednou bodově naprázdno.

„Když se daří všem čtyřem lajnám, všem šesti obráncům a všichni se snaží dostávat co nejméně gólů a držet puk mimo naše obranné pásmo, pak je výsledek takový,“ hodnotil po nedělní výhře 6:2 v Arizoně trenér Rick Bowness, s čímž musel souhlasit i jeho protějšek André Tourigny. „Jsou velmi dobrý tým, možná nejlepší v celé NHL.“

Mark Scheifele bekhendovým blafákem překonává Karla Vejmelku.

Dříve se mluvilo o špatných vztazích v kabině Winnipegu. Že prý to byl jeden z hlavních důvodů odchodu Patrika Laineho do Columbusu, údajně nevycházel především s duem Wheeler – Scheifele.

Pryč chtěl i Pierre-Luc Dubois, před minulou sezonou se organizace rozhodla sebrat Blakeu Wheelerovi kapitánské céčko. Winnipeg nebyl v dobré situaci, generálního manažera Kevina Cheveldayoffa nečekalo vůbec snadné léto, ale nakonec ho zvládl brilantně.

Dubois ho zahnal do nelehké pozice, velký zálusk na něj si dělal Montreal. Jeho fanoušci na sociálních vyhlašovali, že jej jejich oblíbený klub může získat prakticky zadarmo, když se přeci ví, že hráč chce z klubu odejít. Navíc Dubois se narodil v městečku sto kilometrů od Montrealu, umí francouzsky.

Cheveldayoff se však do kouta zahnat nenechal, vykouzlil – dnes už můžeme hodnotit – parádní trejd s Los Angeles. Získal trio útočníků Gabriel Vilardi, Alex Iafallo, Rasmus Kupari. K tomu ještě druhé kolo na draftu. Dubois v Los Angels doposud získal ve 36 zápasech jen 16 bodů (7+9). Iafallo i Vilardi navzdory zranění (odehrál jen 21 mačů) posbírali shodně 17.

Trojice Mark Scheifele, Alex Iafallo a Gabriel Vilardi se raduje z gólu na ledě San Jose.

Drahého Wheelera vyplatil ze smlouvy, podařilo se mu prodloužit kontrakty s elitním brankářem Connorem Hellebuyckem i prvním centrem Markem Scheifelem. Upsali se na dalších sedm let.

Přitom kanadský web Sportsnet se v předsezonním přehledu u Winnipegu touto možností ani příliš nezabýval, setrvání obou hráčů v klubu nevěřil. „Klíčový bude pro Cheveldayoffa osmý březen, uzávěrka přestupů. Tam se ukáže, co za dva nadstandardní hráče dokáže z ostatních týmů vyždímat,“ uvedl.

Oba hokejisté v klubu působí od začátku svých profesionálních kariér. Právě na nich Jets staví jádro týmu. Musí, Winnipeg dlouhodobě nebývá úspěšný na trhu s volnými hráči. Není totiž tajemstvím, že promrzlé město nebývá zrovna lákadlem pro rodinný život.

Kanadský deník The Globe and Mail shrnul pomluvy o Winnipegu následovně: „Městečko uprostřed ničeho s krutým klimatem, s vážnými a děsivými problémy, násilná kriminalita je tu běžná. Přestože jsou tu zimy brutální, v létě se při kalamitě komárů modlíte za její návrat.“

Mark Scheifele (vlevo) a Connor Hellebuyck, kteří podepsali před sezonou nové smlouvy, patří k oporám Winnipegu.

Toto tvrzení vyvrací kromě Scheifeleho s Hellebuyckem třeba švýcarský útočník Nino Niederreiter, který si angažmá zde pochvaluje, což dosvědčil také prodloužením kontraktu o dva roky.

Sázková kancelář BetMGM řadila Winnipeg až na dvacáté místo mezi favority na zisk Stanley Cupu. Znamenalo by to tedy neúčast v play off.

Samozřejmě na slova o poháru, delším setrvání ve vyřazovací fázi nebo snad i o zisku Prezidentské trofeje pro vítěze základní části je příliš brzy.

Winnipeg však vyvrací předsezonní obavy. A ukazuje, že s ním musí konkurenti, fanoušci i média počítat.