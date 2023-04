Prohra, co nakonec může rozhodovat. Boj o play off se v Kanadě zamotal

Mohlo se jednat o zásadní postrčení do cílové rovinky v souboji o postup do play off NHL. Stačilo zvítězit, tím by si hokejisté Winnipegu vytvořili čtyřbodový polštář. Jenže Jets na domácím ledě proti Calgary selhali a Flames se na svého rivala dotáhli.