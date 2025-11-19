„Ani nevím, co se mi honilo hlavou. Asi šlo o reflex,“ říkal Nylander.
„Ale bylo super skórovat takhle brzy!“ dodal s úsměvem.
Podívejte se na Nylanderův kuriózní vlastní gól:
William Nylander bats the puck into his own net 😅 pic.twitter.com/HBUWc9Mfvp— TSN (@TSN_Sports) November 19, 2025
Stalo se tak už na konci druhé minuty. Puk prolétal vysoko ve vzduchu kolem branky, když jej Nylander srazil holí přímo mezi tři tyče.
Nechápal, co se stalo. Jen mlčky odjel na střídačku, párkrát si pro sebe něco prohodil.
„Pak jsem se brankáři Wollovi jel omluvit. On řekl, že je to v pohodě. Tak jsem poděkoval,“ sdělil Nylander.
„Spíš jsme se tomu zasmáli. Byl to tak trochu odraz toho, jak se nám v poslední době vede,“ připomněl spoluhráč Steven Lorentz mizernou formu Maple Leafs.
Ti totiž od 6. prosince, kdy zdolali doma Utah, jen pětkrát za sebou prohráli.
„Mohli jsme si po prvním gólu říct: ‚A sakra, už je to tady zase.‘ Ale nezlomili jsme se,“ pravil obránce Jake McCabe.
Toronto totiž v noci nelichotivou sérii konečně utnulo. Duel proti St. Louis otočilo a nakonec rozhodlo v prodloužení. Výhru 3:2 zařídil kdo jiný než původní smolař Nylander.
Navíc ne po jen tak ledajaké trefě. V jeho podání šlo možná o akci sezony. Tavares udržel kotouč u mantinelu, bruslí ho poslal k obránci Riellymu, jenž našel švédského útočníka.
A ten se postaral o zbytek.
Podívejte se na parádní vítězný gól v podání Nylandera:
WILLIAM NYLANDER WINS IT IN @ENERGIZER OVERTIME 🍁 pic.twitter.com/6FU5hsFKar— NHL (@NHL) November 19, 2025
Nejdřív bekhendovou kličkou obalamutil vystupujícího Hollowaye a poté si pohrál i s ležícím Binningtonem v brankovišti.
„Má neskutečně silnou osobnost. Je schopen zůstat vyrovnaný v jakékoliv fázi zápasu. Ať už skóruje do naší branky nebo do jejich, je prakticky pořád stejný,“ chválil Nylandera mírně nadneseně Woll.
Má však pravdu. Nylandera nic moc nerozhodí. Ať jde o bizarní gól jako v noci nebo třeba i velké množství porážek. Na začátku sezony je nejlepším hráčem Toronta, dokázal bodovat v osmi zápasech za sebou, tedy i při těch, v nichž Maple Leafs opakovaně ztráceli body.
Přitom ho na přelomu října a listopadu trápilo zranění, ani to jeho výkony však nikterak nepoznamenalo.
Za 17 zápasů nasbíral už 27 bodů. Nastřílel devět gólů, přidal 18 asistencí. V ligové produktivitě mu patří šestá příčka, nad sebou má jenom Kanaďany.
I tak si ale ze všeho nejvíc přeje především klubový úspěch a aby se Toronto jako celek herně zvedlo. Dál totiž sedí na předposledním místě Východní konference, nicméně na play off ztrácí jen dva body.
„Ale je skvělé, že jsme po sérii proher konečně zvítězili. Výhru jsme si zkrátka vydřeli,“ těšilo ho.