Napraví si stávkující Nylander reputaci? Budu dominovat, slibuje

Zatímco uplynulý ročník NHL už byl dávno v plném proudu, telenovela o nové smlouvě mladého útočníka se stále vlekla. William Nylander se po uplynutí nováčkovské smlouvy dožadoval o poznání štědřejšího kontraktu, jeho představa o roční gáži se však s Maple Leafs rozcházela o zhruba dva miliony dolarů.

Švédský mladík si nakonec vymohl svoje a na začátku prosince mohl po podpisu šestileté smlouvy za 45 milionů dolarů konečně naskočit zpět na led.

Jenže... Návrat to nebyl zdaleka takový, jaký si obě strany představovaly. A kritici Nylanderových móresů měli rázem nabito.

„Mohlo za to víc věcí. Můj zpožděný návrat, chyběl mi cit pro góly. Tak to ale občas chodí, co se stalo, stalo se,“ vracel se k rozporuplné sezoně Nylander v rozhovoru pro NHL.com.

Rozjezd to byl opravdu pomalý. Prvního gólu se syn někdejšího útočníka Michaela Nylandera dočkal až po 12 zápasech, celkem si v 54 duelech připsal 27 bodů (7+20).

„Zpočátku se mi je vůbec nedařilo sbírat, takovou krizi jsem ještě nezažil,“ uznával Nylander, který také schytával kritiku zámořských expertů za laxní přístup.

Až do začátku prosince trénoval jen individuálně doma ve Švédsku, zatímco jeho spoluhráči už měli za sebou dva měsíce ostré sezony. „Celý ten průběh byl abnormální. Pořád se řešil kontrakt, pak jsem měl najednou naskočit do prvního zápasu bez jediného tréninku s týmem,“ posteskl si loňský mistr světa.

Lítost ohledně svého pozdního návratu ostatně po brzkém konci sezony vyjádřil několikrát. Ačkoliv koncem ledna začaly naskakovat body na Nylanderovo konto o poznání pravidelněji, v play off zaznamenal v sedmi duelech jen tři asistence.

Toronto vypadlo s Bostonem už v prvním kole, a prapodivná sezona Williama Nylandera tak nedostala ani vítěznou tečku.

Nylander si spravil chuť na květnovém MS na Slovensku, kde v osmi zápasech za švédskou reprezentaci nasbíral 18 bodů (5+13).

„Ale to už je všechno pryč. Nejsem z toho zahořklý, ani Toronto není. Teď je mým úkolem dominovat,“ vytyčil si 23letý forvard, který si hodlá vzít z nepříjemné zkušenosti jen to nejlepší. „Jako hokejista si věřím a nepochybuji o tom, že už to bude dobré.“

Vyčištění hlavy od negativních myšlenek mu ostatně ještě na jaře nařídil kouč Mike Babcock, který se rovněž nehodlal babrat v tom, co se událo.

„Litovat něčeho by byla jen ztráta času. Willie si potřebuje najít cestu zpět sám k sobě, vrátit si sebevědomí. Dostat se do formy. Má šanci být dobrým hráčem, protože teď jím nebyl,“ byl upřímný trenér po poslední porážce v dubnu.

Nylander jej poslechl a vypadá to, že ztracené sebevědomí nabyl skutečně zpátky. V nové sezoně dostane plnohodnotnou šanci ukázat, že Maple Leafs nabídkou lukrativní smlouvy neprohloupili.

Letní pohoda Williama Nylandera: