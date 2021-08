Wayne, co si myslíš o NHL? Gretzky se vrací před kamery

Přestěhoval se do Missouri, aby byl s manželkou Janet nablízku její matce, která brzy oslaví stovku. A taky se rozhodl, že se naplno vrátí do NHL. „Miluju hokej. Vděčím mu za vše, co v životě mám,“ svěřoval se Gretzky před pár dny stanici Sportsnet. Těší se, jak ho opět budou snímat kamery. Jeho počínání budou zase hltat miliony diváků.