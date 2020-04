Gretzky kontra Ovečkin. Velikáni si zahráli a vybrali milion na charitu

Během souboje nazvaného „The Great One vs. The Great Eight“ se devětapadesátiletý Gretzky i čtyřiatřicetiletý kapitán Washingtonu Ovečkin dobře bavili. Hlavně se jim ale podařilo během krátké doby vybrat od fanoušků, kteří duel sledovali, přes 20 tisíc dolarů. Částku pak zdvojnásobili, když se o dalších více než 20 tisíc postarali napůl sami.

Původně se mělo hrát v minisérii na dvě vítězná utkání. A Gretzky ani 21 let po skončení kariéry nezapřel vítězného ducha.

„Můj táta vždy říkal, že když jdete hrát, můžete také vyhrát,“ řekl patrně nejlepší hokejista všech dob s přezdívkou „The Great One“ ke klání s ruským ostrostřelcem.

Do série, v níž hájil barvy Edmontonu, kde prožil nejlepší roky kariéry, vykročil dobře. Nechal sice Ovečkina a jeho Capitals vyrovnat tři sekundy před koncem, ale pak rozhodl v prodloužení o výhře 5:4.

Ruský hokejista kontroval ve druhém utkání a vyhrál 4:1, načež se oba shodli, že remíza 1:1 na zápasy bude asi tím nejlepším výsledkem celé akce.

VĚRNÝ VŮDCE. Alexander Ovečkin bojuje za Washington už čtrnáct let.

„Ani jeden z nás není v této hře moc dobrý, ale byl to skvělý nápad v téhle době, kdy nikomu není zvlášť dobře. Byl to zábavný večer a věřím, že každý si to s námi užil a mohl se při pohledu na nás alespoň trochu zasmát,“ prohlásil Gretzky. „Zpotil jsem se jako během zápasu,“ uvedl s nadsázkou Ovečkin.

Vybrané prostředky použijí obě organizace na zajištění jídla pracovníkům v první linii boje s nemocí covid-19.