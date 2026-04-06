Šílený rekord: 163 asistencí za sezonu. Jak to král přihrávek Gretzky dokázal?

Záběry jeho nápaditých manévrů v současnosti třeba nevzbudí úplný úžas. Tenkrát ovšem v zámoří kdekomu připadaly revoluční, naprosto geniální. Nikdo v Kanadě a USA nehrál jako Gretzky.
„Rozhodně nebyl nejrychlejší ani nejsilnější, vynikal ovšem jedinečnou hokejovou chytrostí, přehledem a předvídavostí,“ říká legendární střelec Václav Nedomanský, jenž v dresu Detroit Red Wings přímo na ledě sledoval jeho ohromující nástup do ligy.
V pořadí produktivity NHL vládl s bilancí 52+163=215. Rovněž tento součet je pravděpodobně alespoň pro několik dalších generací nedostižný.