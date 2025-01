Vítězný gól, celkem tři body. Pastrňák dotáhl Boston k vítězství nad Floridou

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

Česko - USA 1:4. Po roce znovu o bronz. Junioři favorita trápili, dál vyzvou Švédy

Čeští hokejisté nestačili v semifinále mistrovství světa do 20 let na Spojené státy a po prohře 1:4 si zahrají o bronz se Švédskem, a to už v neděli od 21:30 SEČ. Jediný gól národního týmu vstřelil...