Florida obhájila zisk Stanley Cupu, slaví i Češi Nosek s Vaněčkem

Loni slavila Florida svůj první Stanley Cup v klubové historii po výsledku 4:3 na zápasy nad Edmontonem. Obhajobu Panthers zvládli proti stejnému soupeři o zápas rychleji 4:2 na zápasy. Pomohli jí k tomu i Češi, bojovný centr čtvrté formace Tomáš Nosek a náhradní brankář Vítek Vaněček.

Nosek v play off odehrál šestnáct partií a třikrát asistoval, Vaněček se do akce přes skvěle chytajícího Sergeje Bobrovského nedostal ani jednou. Přestože v letošních vyřazovacích bojích naskočilo do akce jen sedm českých zástupců (Tomáš Hertl - Vegas, Martin Nečas - Colorado, Radek Faksa - St. Louis, Ondřej Palát - New Jersey, David Kämpf - Toronto, Jakub Dobeš - Montreal a zmiňovaný Nosek), dva nakonec vystoupali až na samotný vrchol.

